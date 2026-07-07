EA Apex Trading

2.67
EA Apex Trading — это полностью автоматизированный советник для MetaTrader 5, работающий на базе алгоритма отслеживания пробоя тренда с использованием канала RwEMA (экспоненциальная скользящая средняя со скользящим окном). Система включает строгий фильтр подтверждения по двум индикаторам и менеджер сетки ордеров типа «умный мартингейл» (Smart Martingale), ограничивающий количество одновременно открытых позиций до двух. Советник предназначен для трейдеров, которым нужен инструмент для агрессивной, но контролируемой торговли по тренду, исключающий риск катастрофической потери депозита (характерный для классического мартингейла) за счет ограничения объема позиций и обязательной проверки каждого сигнала на вход.
Цена будет увеличиваться на 50 долларов за каждые 10 покупок. Окончательная цена: 1999 долларов.
Функциональные возможности советника
Определяет пробои тренда с помощью канала RwEMA (на рабочем таймфрейме).
Подтверждает каждый сигнал с помощью трех независимых фильтров: наклон (slope), расстояние до уровня (level distance) и количество пересечений (cross count).
Открывает одну базовую позицию в направлении сигнала с уровнями Stop Loss и Take Profit, рассчитанными на основе индикатора ATR.
Если цена движется против позиции на заданный шаг, открывает дополнительный ордер по методу мартингейла (всего в сетке может быть не более 2 ордеров).
Поддерживает опцию разворота позиции (реверса) при срабатывании Stop Loss для отработки сильных движений в противоположном направлении.
Управляет выходом из сделки с использованием ATR-уровней (SL/TP), трейлинг-стопа и перевода в безубыток.
Отображает информационную панель (HUD) с данными о текущем капитале (equity), просадке, прибыли/убытке (PnL) и состоянии сетки.

Принцип работы системы сигналов
Канал RwEMA рассчитывается на основе заданного количества баров (`InpChannelLen`).
Пробой границы канала (вверх или вниз) генерирует предварительный сигнал на покупку (Buy) или продажу (Sell).
Для входа в сделку необходимо пройти проверку строгим фильтром `ConfirmEntry()`:
Наклон (Slope) — наклон RwEMA должен быть не менее `InpConfirmMinSlopePts` пунктов на бар в течение `InpConfirmSlopeBars` баров.
Уровень (Level) — цена закрытия (Close) должна находиться на расстоянии не менее `InpConfirmMinDistPts` пунктов от RwEMA в направлении сигнала.
Пересечение (Cross) — на последних `InpConfirmCrossBars` барах должно наблюдаться четкое пересечение RwEMA в направлении сигнала.
Сделка открывается только при условии прохождения всех включенных фильтров.
Каждый фильтр можно включать или отключать независимо, что позволяет гибко настраивать строгость условий входа в соответствии с вашей стратегией. Почему трейдеры выбирают EA Apex Trading
Максимум 2 ордера в сетке — никаких опасных сценариев с 10-уровневым мартингейлом, ведущих к сливу депозита.
Фильтр входа с двойным подтверждением — учитываются наклон, расстояние до уровня и количество пересечений канала RwEMA.
Система восстановления Smart Martingale — одна расчетная сделка для выхода из просадки, затем сброс цикла.
SL/TP на базе ATR + трейлинг + безубыток — адаптивный риск в каждой сделке.
Безопасное исполнение ордеров — предварительная проверка объема, маржи и стоп-уровней перед отправкой каждого ордера.
Фильтр торгового времени — торговля только в периоды высокой ликвидности рынка.
Принцип работы
Механизм RwEMA (основанный на пробое тренда) определяет направление пробоя.
Строгий фильтр подтверждения требует соблюдения условий: наклон ≥ X пунктов, определенное расстояние от уровня и контроль количества пересечений — это отсеивает более 70% слабых сигналов.
Открывается базовый ордер с уровнями SL/TP, рассчитанными на основе ATR.
Если цена идет против вас, Smart Martingale открывает ОДИН восстановительный ордер (жесткое ограничение — всего 2 сделки).
Общий стоп-лосс (Combined SL) безопасно закрывает корзину ордеров и сбрасывает цикл.
Опция Reverse-on-SL (разворот по стопу) позволяет открыть одну сделку в противоположном направлении после срабатывания стопа.
Рекомендуемые настройки
Параметр
Инструменты     XAUUSD (основной), EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Таймфрейм     M5 (поддерживаются M5–H1)
Мин. депозит     $500 (для XAUUSD)
Брокер         ECN с низким спредом / счет типа Raw
Кредитное плечо     1:100 или выше


Предупреждение о рисках
Smart Martingale увеличивает объем позиции при попытке восстановления. Используйте риск не более 2% от капитала на одну корзину ордеров. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Всегда сначала тестируйте советник на демо-счете.
Отзывы 3
Pavlos Papachronis
62
Pavlos Papachronis 2026.07.19 16:39 
 

Very promising, awaiting new setfile and version!!!

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
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Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Эксперты
EA New Level   — это продолжение и развитие советника, который ранее разрабатывался и работал в рамках проекта   «Путь к миллиону» . Тот же торговый движок, та же система управления позициями, но теперь с одним чистым сигнальным ядром — встроенным индикатором   Trend Breaks   (пробой динамических трендовых линий). Никаких внешних индикаторов, никаких дополнительных файлов: вся логика расчёта уровней и пробоев зашита внутрь советника. Внимание!  После покупки напишите личное сообщение получить по
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Эксперты
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MT5 Trade Watch — это аналитический инструмент, предназначенный для мониторинга торговых счетов MetaTrader 5 непосредственно через интерфейс Telegram в режиме реального времени . Проект ориентирован на предоставление трейдерам быстрого доступа к состоянию их аккаунтов без необходимости постоянно находиться в торговом терминале . Основные возможности проекта: Мониторинг в реальном времени : Система обновляет данные о балансе, средствах (equity), текущей прибыли и марже каждую секунду . Пользоват
FREE
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5 (6)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
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Эксперты
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riojasgrammer
675
riojasgrammer 2026.07.25 19:52 
 

Since i bought it it has been nothing but lossesm very small profits then coems the big losses that wipe out your account!

Update: the seller sent me a message asking me to delete my review in exchange for i guess another couple of crappy EAs he has, which i will not do.

****This is the message he sent me*****

Vitali Vasilenka

Hello my friend, how can I help you? I want you to correct the review (delete it). Have you tried the new advisor update? I can replace the advisor and give you two advisors for free.

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.07.28 14:03
Dear riojasgrammer, Thank you for taking the time to leave a detailed review. I read it carefully and would like to publicly clarify the situation, as your feedback is very important to me. First, I want to sincerely apologize if my personal message came across as an attempt to "buy" a review deletion. That was never my intention. My offer to provide additional free licenses was meant as a goodwill gesture to resolve your issue and demonstrate the quality of my work. It was an attempt to help, not to hide the negative feedback. According to the platform's rules, the decision to keep, modify, or delete a review is entirely yours, and I fully respect that. Second, regarding the trading performance. I fully understand your frustration. Trading always involves risk, and no advisor can guarantee 100% profitable trades. However, I continuously work on improving my products and I am always ready to help my customers with setup and optimization. Instead of deleting your review, I kindly ask you to give me a chance to help you. Please contact me via private messages, and we will do the following together:
- We will analyze your current settings and select the optimal parameters for your account type and trading style to better manage risk and reduce drawdown.
- I will share my personal set-file (configuration file) that I currently use for stable trading on my own account.
- I will provide you with additional free licenses for other products from my portfolio — not as payment for silence, but as a genuine gesture to compensate for your time and frustration. My goal is to ensure every customer is satisfied with their purchase. I am always available and open to dialogue. I look forward to hearing from you so we can resolve this constructively. Best regards,
Vitali Vasilenka
Pavlos Papachronis
62
Pavlos Papachronis 2026.07.19 16:39 
 

Very promising, awaiting new setfile and version!!!

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.07.28 14:05
Dear Pavlos Papachronis, Thank you so much for your kind review and for your trust! I really appreciate your support. I'm glad to hear that you're satisfied. If you ever need any help with settings or have questions — feel free to reach out anytime. I'm always here to help. Wishing you profitable trading! Best regards,
Vitali Vasilenka
Konstantinos Koukoulakis
277
Konstantinos Koukoulakis 2026.07.14 06:09 
 

The seller has to wakeup. No set file and not working as advertised. Does not close positions in profit. I will update the review if seller does something with this mess.

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.07.28 14:12
Dear Konstantinos, Thank you for your feedback. I would like to clarify a few points publicly. First, regarding the set-file — the advisor already includes default settings that are carefully optimized for the recommended trading parameters. No additional set-file is needed for the updated version to work properly. Everything is pre-configured out of the box. Second, I reached out to you privately, and as far as I know, you have already updated the advisor. However, I haven't received any feedback from you since then. I am committed to resolving this. Please get back to me in private messages so we can work it out together. Best regards,
Vitali Vasilenka
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