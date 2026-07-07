EA Apex Trading — это полностью автоматизированный советник для MetaTrader 5, работающий на базе алгоритма отслеживания пробоя тренда с использованием канала RwEMA (экспоненциальная скользящая средняя со скользящим окном). Система включает строгий фильтр подтверждения по двум индикаторам и менеджер сетки ордеров типа «умный мартингейл» (Smart Martingale), ограничивающий количество одновременно открытых позиций до двух. Советник предназначен для трейдеров, которым нужен инструмент для агрессивной, но контролируемой торговли по тренду, исключающий риск катастрофической потери депозита (характерный для классического мартингейла) за счет ограничения объема позиций и обязательной проверки каждого сигнала на вход.

Цена будет увеличиваться на 50 долларов за каждые 10 покупок. Окончательная цена: 1999 долларов.

Функциональные возможности советника

Определяет пробои тренда с помощью канала RwEMA (на рабочем таймфрейме).

Подтверждает каждый сигнал с помощью трех независимых фильтров: наклон (slope), расстояние до уровня (level distance) и количество пересечений (cross count).

Открывает одну базовую позицию в направлении сигнала с уровнями Stop Loss и Take Profit, рассчитанными на основе индикатора ATR.

Если цена движется против позиции на заданный шаг, открывает дополнительный ордер по методу мартингейла (всего в сетке может быть не более 2 ордеров).

Поддерживает опцию разворота позиции (реверса) при срабатывании Stop Loss для отработки сильных движений в противоположном направлении.

Управляет выходом из сделки с использованием ATR-уровней (SL/TP), трейлинг-стопа и перевода в безубыток.

Отображает информационную панель (HUD) с данными о текущем капитале (equity), просадке, прибыли/убытке (PnL) и состоянии сетки.





Принцип работы системы сигналов

Канал RwEMA рассчитывается на основе заданного количества баров (`InpChannelLen`).

Пробой границы канала (вверх или вниз) генерирует предварительный сигнал на покупку (Buy) или продажу (Sell).

Для входа в сделку необходимо пройти проверку строгим фильтром `ConfirmEntry()`:

Наклон (Slope) — наклон RwEMA должен быть не менее `InpConfirmMinSlopePts` пунктов на бар в течение `InpConfirmSlopeBars` баров.

Уровень (Level) — цена закрытия (Close) должна находиться на расстоянии не менее `InpConfirmMinDistPts` пунктов от RwEMA в направлении сигнала.

Пересечение (Cross) — на последних `InpConfirmCrossBars` барах должно наблюдаться четкое пересечение RwEMA в направлении сигнала.

Сделка открывается только при условии прохождения всех включенных фильтров.

Каждый фильтр можно включать или отключать независимо, что позволяет гибко настраивать строгость условий входа в соответствии с вашей стратегией. Почему трейдеры выбирают EA Apex Trading

Максимум 2 ордера в сетке — никаких опасных сценариев с 10-уровневым мартингейлом, ведущих к сливу депозита.

Фильтр входа с двойным подтверждением — учитываются наклон, расстояние до уровня и количество пересечений канала RwEMA.

Система восстановления Smart Martingale — одна расчетная сделка для выхода из просадки, затем сброс цикла.

SL/TP на базе ATR + трейлинг + безубыток — адаптивный риск в каждой сделке.

Безопасное исполнение ордеров — предварительная проверка объема, маржи и стоп-уровней перед отправкой каждого ордера.

Фильтр торгового времени — торговля только в периоды высокой ликвидности рынка.

Принцип работы

Механизм RwEMA (основанный на пробое тренда) определяет направление пробоя.

Строгий фильтр подтверждения требует соблюдения условий: наклон ≥ X пунктов, определенное расстояние от уровня и контроль количества пересечений — это отсеивает более 70% слабых сигналов.

Открывается базовый ордер с уровнями SL/TP, рассчитанными на основе ATR.

Если цена идет против вас, Smart Martingale открывает ОДИН восстановительный ордер (жесткое ограничение — всего 2 сделки).

Общий стоп-лосс (Combined SL) безопасно закрывает корзину ордеров и сбрасывает цикл.

Опция Reverse-on-SL (разворот по стопу) позволяет открыть одну сделку в противоположном направлении после срабатывания стопа.

Рекомендуемые настройки

Параметр

Инструменты XAUUSD (основной), EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Таймфрейм M5 (поддерживаются M5–H1)

Мин. депозит $500 (для XAUUSD)

Брокер ECN с низким спредом / счет типа Raw

Кредитное плечо 1:100 или выше









Предупреждение о рисках

Smart Martingale увеличивает объем позиции при попытке восстановления. Используйте риск не более 2% от капитала на одну корзину ордеров. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Всегда сначала тестируйте советник на демо-счете.