SmartTrade Control Panel

SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей

SmartTrade Control Panel — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс.

Теперь вы можете:

  • Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли

  • Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхода

  • Контролировать риски, прибыль, спред и статистику в реальном времени

  • Использовать продвинутые алгоритмы (мартингейл, безубыток, таймеры) без написания кода

Основные возможности:

  • Открытие ордеров с сопровождением
    Мгновенное размещение рыночных и отложенных ордеров (Buy/Sell Limit) с автоматическим управлением.

  • Торговля по времени
    Запланируйте вход в рынок по таймеру — идеально для новостей и волатильных сессий.

  • Система безубытка
    Автоматический перевод ордера (или всей сетки) в безубыток при достижении заданного уровня.

  • Мартингейл с контролем
    Гибкое управление множителем и шагом сетки — адаптируйте стратегию под текущий рынок.

  • Закрытие по TakeProfit / StopLoss
    Индивидуальное или групповое закрытие ордеров по заданным целям и рискам.

  • Мгновенное закрытие всей сетки
    Один клик — и вся сетка ордеров закрыта. Удобно при резких разворотах.

  • Выбор торгового инструмента прямо из панели
    Переключайтесь между символами без лишних движений.

  • Статистика торговли
    Отслеживайте эффективность: прибыль, убытки, среднее время удержания, и многое другое.

  • Контроль открытых и закрытых ордеров
    Вся история под рукой — анализируйте и улучшайте свои стратегии.

  • Контроль спреда и прибыли в реальном времени
    Панель отслеживает рыночные условия и вашу текущую доходность.

Для кого?

  • Для трейдеров, работающих с сетками и мартингейлом
  • Для тех, кто хочет автоматизировать сопровождение ордеров
  • Для тех, кто ценит визуальный контроль и прозрачную статистику
Рекомендуем использовать панель в связке с профессиональными индикаторами:
DynamiTrend Dashboard - Определение тренда и зон входа с динамической адаптацией к волатильности
CandleCraft Dashboard - Анализ свечных паттернов и подтверждение сигналов на вход/выход
PatternView Dashboard - Поиск графических фигур (флаги, треугольники, голова-плечи) в реальном времени

DiverScan Dashboard - Автоматический сканер дивергенций по RSI, MACD и другим осцилляторам

SmartTrade Control Panel — это не просто инструмент. Это ваш личный помощник, который работает 24/7, не ошибается и всегда под контролем.



