SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей

SmartTrade Control Panel — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс.



Теперь вы можете:

Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли

Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхода

Контролировать риски, прибыль, спред и статистику в реальном времени

Использовать продвинутые алгоритмы (мартингейл, безубыток, таймеры) без написания кода

Основные возможности:

Открытие ордеров с сопровождением

Мгновенное размещение рыночных и отложенных ордеров (Buy/Sell Limit) с автоматическим управлением.

Торговля по времени

Запланируйте вход в рынок по таймеру — идеально для новостей и волатильных сессий.

Система безубытка

Автоматический перевод ордера (или всей сетки) в безубыток при достижении заданного уровня.

Мартингейл с контролем

Гибкое управление множителем и шагом сетки — адаптируйте стратегию под текущий рынок.

Закрытие по TakeProfit / StopLoss

Индивидуальное или групповое закрытие ордеров по заданным целям и рискам.

Мгновенное закрытие всей сетки

Один клик — и вся сетка ордеров закрыта. Удобно при резких разворотах.

Выбор торгового инструмента прямо из панели

Переключайтесь между символами без лишних движений.

Статистика торговли

Отслеживайте эффективность: прибыль, убытки, среднее время удержания, и многое другое.

Контроль открытых и закрытых ордеров

Вся история под рукой — анализируйте и улучшайте свои стратегии.

Контроль спреда и прибыли в реальном времени

Панель отслеживает рыночные условия и вашу текущую доходность.

Для кого?

Для трейдеров, работающих с сетками и мартингейлом

Для тех, кто хочет автоматизировать сопровождение ордеров

Для тех, кто ценит визуальный контроль и прозрачную статистику

Рекомендуем использовать панель в связке с профессиональными индикаторами: DynamiTrend Dashboard - Определение тренда и зон входа с динамической адаптацией к волатильности CandleCraft Dashboard - Анализ свечных паттернов и подтверждение сигналов на вход/выход PatternView Dashboard - Поиск графических фигур (флаги, треугольники, голова-плечи) в реальном времени DiverScan Dashboard - Автоматический сканер дивергенций по RSI, MACD и другим осцилляторам

SmartTrade Control Panel — это не просто инструмент. Это ваш личный помощник, который работает 24/7, не ошибается и всегда под контролем.







