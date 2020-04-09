SmartTrade Control Panel
- Утилиты
- Vitali Vasilenka
- Версия: 1.0
SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей
SmartTrade Control Panel — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс.
Теперь вы можете:
Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли
Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхода
Контролировать риски, прибыль, спред и статистику в реальном времени
Использовать продвинутые алгоритмы (мартингейл, безубыток, таймеры) без написания кода
Основные возможности:
Открытие ордеров с сопровождением
Мгновенное размещение рыночных и отложенных ордеров (Buy/Sell Limit) с автоматическим управлением.
Торговля по времени
Запланируйте вход в рынок по таймеру — идеально для новостей и волатильных сессий.
Система безубытка
Автоматический перевод ордера (или всей сетки) в безубыток при достижении заданного уровня.
Мартингейл с контролем
Гибкое управление множителем и шагом сетки — адаптируйте стратегию под текущий рынок.
Закрытие по TakeProfit / StopLoss
Индивидуальное или групповое закрытие ордеров по заданным целям и рискам.
Мгновенное закрытие всей сетки
Один клик — и вся сетка ордеров закрыта. Удобно при резких разворотах.
Выбор торгового инструмента прямо из панели
Переключайтесь между символами без лишних движений.
Статистика торговли
Отслеживайте эффективность: прибыль, убытки, среднее время удержания, и многое другое.
Контроль открытых и закрытых ордеров
Вся история под рукой — анализируйте и улучшайте свои стратегии.
Контроль спреда и прибыли в реальном времени
Панель отслеживает рыночные условия и вашу текущую доходность.
Для кого?
- Для трейдеров, работающих с сетками и мартингейлом
- Для тех, кто хочет автоматизировать сопровождение ордеров
- Для тех, кто ценит визуальный контроль и прозрачную статистику
SmartTrade Control Panel — это не просто инструмент. Это ваш личный помощник, который работает 24/7, не ошибается и всегда под контролем.