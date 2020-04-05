Pew Pew MT5

  • Эксперты
  • Wilna Barnard
    Wilna Barnard

    Wilna Barnard

    • Trading Automation Developer в  Remote
    • ЮАР
    • 1944
    2.6 (10)
    Мне нравится разрабатывать Expert Advisors для MetaTrader 5. Я активно занимаюсь разработкой на MQL5 уже более года. За это время я многое узнал о торговой автоматизации, управлении рисками, чистом стиле программирования и надежности продуктов.
    8 продуктов 18 комментариев
  • Версия: 2.0
  • Обновлено: 19 июня 2026
  • Активации: 10

Pew Pew EA – Советник Mean Reversion Grid для MT5

Pew Pew — это продвинутый торговый советник, основанный на логике возврата к среднему, с прогнозируемой системой grid recovery, разработанной для адаптации к реальным рыночным условиям.

Советник был создан в результате длительной разработки, тестирования и доработки. Он использует структурированную торговую логику для настройки поведения recovery-системы в зависимости от волатильности, новостного фона и изменения рыночного поведения.

EA разработан для трейдеров, которым нужна практичная автоматизированная recovery-система с понятными настройками, профессиональной панелью на графике, внутренним управлением SL/TP и удобными функциями контроля риска.

Pew Pew показал многообещающие результаты на EURUSD и AUDCAD, но не ограничивается только этими парами. Пользователи также могут тестировать и оптимизировать его для других подходящих символов.

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Промо-предложение на запуск

Этот EA доступен по текущей вводной цене только для первых 5 копий.

После этого цена может быть увеличена по мере дальнейшего развития продукта.

Ваши отзывы всегда приветствуются. Если у вас есть идеи, предложения или функции, которые вы хотели бы видеть реализованными в этом EA, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Если этот EA оказался для вас полезным, я буду очень признателен, если вы оставите отзыв.

Функции

· Торговля одним символом: советник предназначен для торговли символом того графика, к которому он прикреплен.

· Прогнозируемая система Grid Recovery: поведение recovery-системы адаптируется к волатильности, новостным условиям и рыночному поведению.

· Входы на основе RSI и возврата к среднему: используется логика RSI для определения потенциальных зон разворота.

· Улучшенная профессиональная панель: обновленная панель на графике для более удобного мониторинга и управления во время работы.

· Скрытые SL/TP: возможность управлять SL и TP внутри советника, не отправляя их напрямую брокеру.

· Отображение скрытых SL/TP на графике: виртуальные уровни Stop Loss и Take Profit теперь могут отображаться на графике для удобного визуального контроля.

· Простая настройка новостей: включены простые инструкции по настройке новостной ленты.

· Автоматическая корректировка времени новостей: время новостей настраивается автоматически, с возможностью ручного смещения.

· 10-летний бэктест: протестировано на реальных тиковых данных Dukascopy.

· Конкурентная цена: выгодное предложение по сравнению с похожими продвинутыми EA.

Как установить

Прикрепите EA к одному графику M15 того символа, которым вы хотите торговать. EURUSD M15 или AUDCAD M15 можно использовать в качестве отправной точки.

EA торгует символом графика, к которому он прикреплен. Если вы хотите протестировать другую пару, прикрепите EA к графику M15 этого символа и при необходимости измените настройки.

Если ваш брокер использует суффикс символа, например EURUSD.a или AUDCAD.m, просто прикрепите EA к правильному символу брокера.

Файлы .set не требуются. Рекомендуемые настройки уже встроены в EA, хотя пользователи могут изменять входные параметры в соответствии со своими тестами и предпочтениями по риску.

Для работы новостного фильтра и автоматического определения времени необходимо разрешить WebRequest в MT5.

Чтобы добавить новостной URL в MT5:

Перейдите в Tools → Options → Expert Advisors.

Отметьте Allow WebRequest for listed URL.

Нажмите Add и введите:

nfs.faireconomy.media

Нажмите OK и при необходимости перезапустите EA.

Требования

· Требуется хеджинговый счет.

· Рекомендуется надежный ECN-брокер для лучших условий исполнения.

· Для стабильной работы EA рекомендуется использовать VPS.

· Достаточная свободная маржа особенно важна при использовании grid recovery.

· По возможности рекомендуется иметь здоровый баланс счета, так как это дает больше пространства для recovery-системы и помогает снизить риск давления на маржу.

· На счетах с низким кредитным плечом следует использовать более консервативные настройки риска, в то время как счета с более высоким плечом могут позволять больше гибкости в зависимости от условий брокера и предпочтений пользователя по риску.

Стратегия

Pew Pew использует логику возврата к среднему на основе RSI для определения потенциальных точек входа на разворот. Если цена движется против сделки, EA активирует прогнозируемую систему grid recovery, которая адаптируется к волатильности, новостным условиям и рыночному поведению.

Устали от выбивания стопов?

Скрытые SL/TP доступны для пользователей, которые предпочитают управлять защитными уровнями внутри советника. При включении эти уровни также могут отображаться на графике, позволяя пользователям визуально контролировать скрытые зоны Stop Loss и Take Profit, в то время как EA управляет ими внутренне.

Для поддержания достаточной свободной маржи во время recovery рекомендуется использовать хорошо профинансированный счет.

Панель на графике

Pew Pew включает новую улучшенную панель на графике для профессионального мониторинга и управления во время работы.

Панель отображает ключевую информацию, такую как статус торговли, equity счета, прибыль/убыток EA, состояние маржи, просадку, предстоящие новости и активность grid-системы.

Она также предоставляет элементы управления для приостановки или возобновления торговли, включения или отключения новостного фильтра, просмотра новостных событий, сворачивания панели и удаления EA.

Пользователи могут выбрать анимированный фон панели в стиле космического корабля, статический цвет фона или полностью отключить панель.

Отказ от ответственности

Всегда тестируйте EA на демо-счете перед использованием на реальном счете. Торговля связана с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Используйте ответственные настройки риска и всегда обеспечивайте достаточную свободную маржу.


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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Wilna Barnard
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Эксперты
Обзор Bushido Scalper Bushido Scalper — это продвинутый торговый советник (EA), предназначенный для валютных пар USD/JPY и EUR/USD. Используя надежную стратегию скальпинга, он захватывает небольшие, быстрые ценовые движения и быстро выполняет сделки, максимизируя прибыльность на высоколиквидных рынках. Основные особенности Стратегия скальпинга : Разработан для краткосрочных сделок, которые используют быстрые ценовые колебания. Поддерживаемые пары : Оптимизирован для USD/JPY и EUR/USD. Интегрир
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