Pew Pew MT5

Pew Pew EA – Советник Mean Reversion Grid для MT5

Pew Pew — это продвинутый торговый советник, основанный на логике возврата к среднему, с прогнозируемой системой grid recovery, разработанной для адаптации к реальным рыночным условиям.

Советник был создан в результате длительной разработки, тестирования и доработки. Он использует структурированную торговую логику для настройки поведения recovery-системы в зависимости от волатильности, новостного фона и изменения рыночного поведения.

EA разработан для трейдеров, которым нужна практичная автоматизированная recovery-система с понятными настройками, профессиональной панелью на графике, внутренним управлением SL/TP и удобными функциями контроля риска.

Pew Pew показал многообещающие результаты на EURUSD и AUDCAD, но не ограничивается только этими парами. Пользователи также могут тестировать и оптимизировать его для других подходящих символов.

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Промо-предложение на запуск

Этот EA доступен по текущей вводной цене только для первых 5 копий.

После этого цена может быть увеличена по мере дальнейшего развития продукта.

Ваши отзывы всегда приветствуются. Если у вас есть идеи, предложения или функции, которые вы хотели бы видеть реализованными в этом EA, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Если этот EA оказался для вас полезным, я буду очень признателен, если вы оставите отзыв.

Функции

· Торговля одним символом: советник предназначен для торговли символом того графика, к которому он прикреплен.

· Прогнозируемая система Grid Recovery: поведение recovery-системы адаптируется к волатильности, новостным условиям и рыночному поведению.

· Входы на основе RSI и возврата к среднему: используется логика RSI для определения потенциальных зон разворота.

· Улучшенная профессиональная панель: обновленная панель на графике для более удобного мониторинга и управления во время работы.

· Скрытые SL/TP: возможность управлять SL и TP внутри советника, не отправляя их напрямую брокеру.

· Отображение скрытых SL/TP на графике: виртуальные уровни Stop Loss и Take Profit теперь могут отображаться на графике для удобного визуального контроля.

· Простая настройка новостей: включены простые инструкции по настройке новостной ленты.

· Автоматическая корректировка времени новостей: время новостей настраивается автоматически, с возможностью ручного смещения.

· 10-летний бэктест: протестировано на реальных тиковых данных Dukascopy.

· Конкурентная цена: выгодное предложение по сравнению с похожими продвинутыми EA.

Как установить

Прикрепите EA к одному графику M15 того символа, которым вы хотите торговать. EURUSD M15 или AUDCAD M15 можно использовать в качестве отправной точки.

EA торгует символом графика, к которому он прикреплен. Если вы хотите протестировать другую пару, прикрепите EA к графику M15 этого символа и при необходимости измените настройки.

Если ваш брокер использует суффикс символа, например EURUSD.a или AUDCAD.m, просто прикрепите EA к правильному символу брокера.

Файлы .set не требуются. Рекомендуемые настройки уже встроены в EA, хотя пользователи могут изменять входные параметры в соответствии со своими тестами и предпочтениями по риску.

Для работы новостного фильтра и автоматического определения времени необходимо разрешить WebRequest в MT5.

Чтобы добавить новостной URL в MT5:

Перейдите в Tools → Options → Expert Advisors.

Отметьте Allow WebRequest for listed URL.

Нажмите Add и введите:

nfs.faireconomy.media

Нажмите OK и при необходимости перезапустите EA.

Требования

· Требуется хеджинговый счет.

· Рекомендуется надежный ECN-брокер для лучших условий исполнения.

· Для стабильной работы EA рекомендуется использовать VPS.

· Достаточная свободная маржа особенно важна при использовании grid recovery.

· По возможности рекомендуется иметь здоровый баланс счета, так как это дает больше пространства для recovery-системы и помогает снизить риск давления на маржу.

· На счетах с низким кредитным плечом следует использовать более консервативные настройки риска, в то время как счета с более высоким плечом могут позволять больше гибкости в зависимости от условий брокера и предпочтений пользователя по риску.

Стратегия

Pew Pew использует логику возврата к среднему на основе RSI для определения потенциальных точек входа на разворот. Если цена движется против сделки, EA активирует прогнозируемую систему grid recovery, которая адаптируется к волатильности, новостным условиям и рыночному поведению.

Устали от выбивания стопов?

Скрытые SL/TP доступны для пользователей, которые предпочитают управлять защитными уровнями внутри советника. При включении эти уровни также могут отображаться на графике, позволяя пользователям визуально контролировать скрытые зоны Stop Loss и Take Profit, в то время как EA управляет ими внутренне.

Для поддержания достаточной свободной маржи во время recovery рекомендуется использовать хорошо профинансированный счет.

Панель на графике

Pew Pew включает новую улучшенную панель на графике для профессионального мониторинга и управления во время работы.

Панель отображает ключевую информацию, такую как статус торговли, equity счета, прибыль/убыток EA, состояние маржи, просадку, предстоящие новости и активность grid-системы.

Она также предоставляет элементы управления для приостановки или возобновления торговли, включения или отключения новостного фильтра, просмотра новостных событий, сворачивания панели и удаления EA.

Пользователи могут выбрать анимированный фон панели в стиле космического корабля, статический цвет фона или полностью отключить панель.

Отказ от ответственности

Всегда тестируйте EA на демо-счете перед использованием на реальном счете. Торговля связана с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Используйте ответственные настройки риска и всегда обеспечивайте достаточную свободную маржу.