XAU Sentinel

XAU Sentinel - Двухфакторная стратегия на основе пробоя уровней и подтверждения импульса

Советник представляет собой полностью автоматизированную торговую систему, логика которой основана на синергии двух независимых сигнальных модулей. Робот анализирует рыночную структуру в реальном времени, используя комбинацию ценовых уровней и динамических индикаторов для фильтрации ложных входов.


Логика работы (Сигналы):
Алгоритм принимает решение о входе в позицию только при одновременном или последовательном подтверждении двух сигналов:

    Signal A (Trend/Level): Идентификация ключевых зон поддержки/сопротивления или определение направления глобального тренда.
    Signal B (Momentum/Confirmation): Фильтрация входа с помощью осцилляторов или волатильности для определения оптимальной точки разворота или продолжения движения.

Основные преимущества:

    Без использования опасных методов: Стратегия не использует мартингейл, сетки (grid) или пересиживание убытков. Каждая сделка защищена фиксированным Stop Loss.
    Адаптивный алгоритм: Параметры сигналов автоматически подстраиваются под текущую волатильность рынка.
    Менеджмент рисков: Встроенный блок управления капиталом позволяет торговать фиксированным лотом или процентом от баланса.

Технические характеристики:

    Рабочий таймфрейм: [ H1 или M15]
    Рекомендуемые пары: XAUUSD, любые волантильные, индексы
    Минимальный депозит: $300
    Тип исполнения: Подходит для счетов с низким спредом (ECN/Raw).

Параметры:

    Magic Number: Уникальный идентификатор сделок.
    Lot Size: Фиксированный лот для торговли.
    Risk Percent: Процент риска на сделку от баланса.
    Signal 1 Sensitivity: Настройка чувствительности первого сигнала.
    Signal 2 Period: Период фильтрации второго сигнала.
    Stop Loss / Take Profit: Настройки уровней фиксации прибыли и убытка.

Рекомендации по установке:
Для корректной работы советника рекомендуется использовать VPS-сервер с минимальной задержкой до сервера брокера. Перед использованием на реальном счете обязательно проведите тестирование на демо-счете или в тестере стратегий с качеством котировок 99%.

