Gold Swing Auto XAUUSD with Graded Signals MT5

Может ли ваш советник объяснить, ПОЧЕМУ он выиграл?





Большинство советников дают только результат. Выиграл, проиграл, баланс вырос, баланс упал. Почему он вошёл, почему не входит сейчас, какой тип сигнала реально зарабатывает на ВАШЕМ счёте — вы этого не знаете. Вы просто держите его включённым и надеетесь.





KURAMA GOLD SWING AUTO устроен принципиально иначе.









[Главное отличие этого советника]





Этот советник отслеживает, какие сигналы зарабатывают на ВАШЕМ счёте, — и сообщает это вам.





Каждый сигнал автоматически получает грейд S / A / B / ★. Каждый сигнал также классифицируется по глубине цели: Quick / Short / Mid / Long. Получается матрица из 16 ячеек, и советник ведёт живую статистику винрейта и P/L по каждой ячейке, пересобирая её из реальной истории вашего счёта.





Одна кнопка — и в журнал «Эксперты» печатается:





A: Quick:0%(1 -77) Short:100%(2 +234) Mid:-- Long:--

★: Quick:75%(4 +158) Short:33%(3 -235) Mid:67%(3 +80) Long:67%(6 +111)





Вы видите сильные ячейки. Вы видите слабые. И можете задать объём для каждой ячейки отдельно — усилить то, что зарабатывает, и отключить то, что нет.





Советник сам следит за матрицей: если в ячейке накопилось достаточно сделок, а винрейт низкий и P/L отрицательный, он уведомит вас автоматически (coaching alert). Вам не нужно замечать самому — советник скажет первым.





Это не советник, который «закончен» в день покупки. Это советник, который вы выращиваете на данных собственного счёта.









[Самое сложное в торговле золотом — не вход]





Самое сложное — размер позиции.





Одни и те же 0.05 лота означают совершенно разный риск от сигнала к сигналу. Переберёте объём на сигнале с широким стопом — и один убыток съест неделю. Недоберёте на узком стопе — и выигрыш будет мелким. Большинство теряет не из-за метода, а из-за сайзинга.





Поэтому этот советник спроектирован от лота, а не от входа.





Вы задаёте ОДНО число: сколько процентов баланса может стоить один убыток. Советник рассчитывает каждый лот из стоп-дистанции конкретного сигнала. Широкий стоп — меньший лот. Узкий стоп — больший. Убытки остаются почти одинаковыми по построению, а сумма риска всегда видна на панели.





Конкретный пример — счёт $10,000, риск 1%, каждый убыток ≈ $100:





Сигнал [★], стоп $6.5 -> 0.15 лота

Сигнал [A], стоп $11.2 -> 0.09 лота

Сигнал [S], стоп $24.0 -> 0.04 лота





Разные сигналы, разные лоты, одинаковые $100 риска. Лот автоматически растёт и уменьшается вместе с балансом (сложный процент).





Плюс дневной лимит убытка: новые входы автоматически останавливаются, когда дневной убыток достигает вашего значения, и возобновляются на следующий день. Ваш худший день определён до того, как он случился.









[★ — фирменный сигнал]





S / A / B ранжируют силу сигнала. ★ — отдельный высоковинрейтный тип: тренд, глубокий откат, отскок. Он загорается только в той ситуации, которой трейдер с 12-летним стажем на золоте доверяет больше всего.





Именно поэтому рекомендуемая настройка — «★ / A / S включены, B выключен». Меньше попыток — выше точность.









[Он даже объясняет, почему НЕ входит]





Самый нервный момент в торговле советником — не убыток. Это взгляд на сигнал с вопросом «почему он не вошёл?»





Строка STATUS отвечает прямо на графике: спред слишком широкий, достигнут дневной лимит, грейд отключён, позиция уже открыта. Всё видно. P/L, винрейт, профит-фактор, статистика по периодам, позиции и спред — всё на панели в реальном времени. Запустите все три таймфрейма — увидите и суммарный P/L.





Больше никакого чёрного ящика.









[Автоматическая дисциплина, право вето — за человеком]





По умолчанию всё автоматически — с вмешательством в один клик в любой момент:





+ Close All — мгновенно в ноль

+ Close Half — зафиксировать часть, остальное держать

+ Break-Even — стоп в безубыток с учётом спреда, честный ±0

+ Pause New — переждать некрасивый рынок





Машина держит дисциплину. Право вето — у вас. Это и есть полудискреционная торговля.









[Три таймфрейма, одна система]





M30, H1 и H4 работают как независимые движки — свои сигналы, своя статистика, максимум одна позиция у каждого. Один график или все три: панель показывает результаты каждого таймфрейма И суммарный P/L. Три слабо коррелированных потока входов из одного продукта.









[Управление остаётся у вас]





Закрывайте любую позицию советника вручную в любой момент — с панели или из терминала. Закрытый вручную сигнал автоматически исключается из повторного входа: советник никогда не «отменит» ваше решение. Встроены алерты, push-уведомления на телефон и e-mail — контролируйте откуда угодно.









[Создан защищать капитал]





+ У каждой позиции стоп-лосс с момента открытия

+ Без мартингейла / без сетки / без усреднения

+ Максимум 1 позиция на таймфрейм, без наслаивания на один сигнал

+ Автопропуск при аномальном спреде / повтор ордера / детект неттинг-счёта





Никакой косметики эквити на скрытых плавающих убытках.









[Сначала попробуйте бесплатно]





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[Бонус покупателю — ценность $49 включена]





Покупатели полной (бессрочной) лицензии получают бесплатно:





+ AI Zone Radar (ценность $49) — автоматическое определение поддержек и сопротивлений с 5-уровневой оценкой силы. Наложите его зоны на сигналы советника — решения станут ещё точнее.

+ Полное PDF-руководство (на английском) — от установки до эксплуатации, включая 3-этапную стратегию лотов, с иллюстрациями.





Напишите мне в MQL5 после покупки — передам и то, и другое (аренда не участвует).













[О цене]





Это цена раннего релиза. Цена повышается на $50 за каждые 10 проданных копий. Чем больше отзывов и форвард-результатов, тем выше цена. Сегодняшняя цена — для сегодняшних покупателей.









[Рекомендуемая настройка]





+ Грейды: ★ / A / S ON, B OFF (по умолчанию)

+ Лот: Risk % auto-lot = 1%

+ Таймфреймы: M30 / H1 / H4 (все три графика)





Ожидаемая частота: примерно 1–2 сделки в день только на ★/A/S; примерно 5–10 с включённым B (зависит от рынка). Этот советник не торгует каждый день. Он создан для точности, а не для активности.









[Характеристики]





+ Инструмент: золото (XAUUSD) / только MT5

+ Таймфреймы: M30 / H1 / H4

+ Счёт: хеджинговый (на неттинге новые входы автоматически отключаются)

+ Рекомендуемый минимум: от $1,500 (0.01 лота)

+ Бэктест: без ограничений, активация не расходуется









[После покупки — обязательно прочтите]





Напишите мне (в личные сообщения MQL5) после покупки. Я вышлю полное PDF-руководство (от установки до эксплуатации, с иллюстрациями).





Покупатели полной лицензии дополнительно бесплатно получают AI Zone Radar (ценность $49).









[Линейка KURAMA]





Другие инструменты для золота от того же разработчика (каждый — самостоятельный продукт со своей логикой):





+ Gold Signal Swing Pro (M30/H1/H4) — свинговый сигнальный индикатор для ручной торговли:





+ Gold Signal Pro (M5/M15) — скальпинговый сигнальный индикатор:





+ Все продукты и отзывы покупателей:









[Предупреждение о рисках]





Торговля FX/CFD связана с существенным риском убытков. Продукт не гарантирует инвестиционных результатов. Прошлые и демо-результаты не гарантируют будущих. Сначала проверьте на демо-среде и торгуйте только средствами, потерю которых можете себе позволить, на собственное усмотрение и под собственную ответственность.