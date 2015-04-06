Gold Swing Auto XAUUSD with Graded Signals MT5

Может ли ваш советник объяснить, ПОЧЕМУ он выиграл?

Большинство советников дают только результат. Выиграл, проиграл, баланс вырос, баланс упал. Почему он вошёл, почему не входит сейчас, какой тип сигнала реально зарабатывает на ВАШЕМ счёте — вы этого не знаете. Вы просто держите его включённым и надеетесь.

KURAMA GOLD SWING AUTO устроен принципиально иначе.


[Главное отличие этого советника]

Этот советник отслеживает, какие сигналы зарабатывают на ВАШЕМ счёте, — и сообщает это вам.

Каждый сигнал автоматически получает грейд S / A / B / ★. Каждый сигнал также классифицируется по глубине цели: Quick / Short / Mid / Long. Получается матрица из 16 ячеек, и советник ведёт живую статистику винрейта и P/L по каждой ячейке, пересобирая её из реальной истории вашего счёта.

Одна кнопка — и в журнал «Эксперты» печатается:

  A: Quick:0%(1 -77)  Short:100%(2 +234)  Mid:--  Long:--
  ★: Quick:75%(4 +158)  Short:33%(3 -235)  Mid:67%(3 +80)  Long:67%(6 +111)

Вы видите сильные ячейки. Вы видите слабые. И можете задать объём для каждой ячейки отдельно — усилить то, что зарабатывает, и отключить то, что нет.

Советник сам следит за матрицей: если в ячейке накопилось достаточно сделок, а винрейт низкий и P/L отрицательный, он уведомит вас автоматически (coaching alert). Вам не нужно замечать самому — советник скажет первым.

Это не советник, который «закончен» в день покупки. Это советник, который вы выращиваете на данных собственного счёта.


[Самое сложное в торговле золотом — не вход]

Самое сложное — размер позиции.

Одни и те же 0.05 лота означают совершенно разный риск от сигнала к сигналу. Переберёте объём на сигнале с широким стопом — и один убыток съест неделю. Недоберёте на узком стопе — и выигрыш будет мелким. Большинство теряет не из-за метода, а из-за сайзинга.

Поэтому этот советник спроектирован от лота, а не от входа.

Вы задаёте ОДНО число: сколько процентов баланса может стоить один убыток. Советник рассчитывает каждый лот из стоп-дистанции конкретного сигнала. Широкий стоп — меньший лот. Узкий стоп — больший. Убытки остаются почти одинаковыми по построению, а сумма риска всегда видна на панели.

Конкретный пример — счёт $10,000, риск 1%, каждый убыток ≈ $100:

  Сигнал [★], стоп $6.5  ->  0.15 лота
  Сигнал [A], стоп $11.2 ->  0.09 лота
  Сигнал [S], стоп $24.0 ->  0.04 лота

Разные сигналы, разные лоты, одинаковые $100 риска. Лот автоматически растёт и уменьшается вместе с балансом (сложный процент).

Плюс дневной лимит убытка: новые входы автоматически останавливаются, когда дневной убыток достигает вашего значения, и возобновляются на следующий день. Ваш худший день определён до того, как он случился.


[★ — фирменный сигнал]

S / A / B ранжируют силу сигнала. ★ — отдельный высоковинрейтный тип: тренд, глубокий откат, отскок. Он загорается только в той ситуации, которой трейдер с 12-летним стажем на золоте доверяет больше всего.

Именно поэтому рекомендуемая настройка — «★ / A / S включены, B выключен». Меньше попыток — выше точность.


[Он даже объясняет, почему НЕ входит]

Самый нервный момент в торговле советником — не убыток. Это взгляд на сигнал с вопросом «почему он не вошёл?»

Строка STATUS отвечает прямо на графике: спред слишком широкий, достигнут дневной лимит, грейд отключён, позиция уже открыта. Всё видно. P/L, винрейт, профит-фактор, статистика по периодам, позиции и спред — всё на панели в реальном времени. Запустите все три таймфрейма — увидите и суммарный P/L.

Больше никакого чёрного ящика.


[Автоматическая дисциплина, право вето — за человеком]

По умолчанию всё автоматически — с вмешательством в один клик в любой момент:

+ Close All — мгновенно в ноль
+ Close Half — зафиксировать часть, остальное держать
+ Break-Even — стоп в безубыток с учётом спреда, честный ±0
+ Pause New — переждать некрасивый рынок

Машина держит дисциплину. Право вето — у вас. Это и есть полудискреционная торговля.


[Три таймфрейма, одна система]

M30, H1 и H4 работают как независимые движки — свои сигналы, своя статистика, максимум одна позиция у каждого. Один график или все три: панель показывает результаты каждого таймфрейма И суммарный P/L. Три слабо коррелированных потока входов из одного продукта.


[Управление остаётся у вас]

Закрывайте любую позицию советника вручную в любой момент — с панели или из терминала. Закрытый вручную сигнал автоматически исключается из повторного входа: советник никогда не «отменит» ваше решение. Встроены алерты, push-уведомления на телефон и e-mail — контролируйте откуда угодно.


[Создан защищать капитал]

+ У каждой позиции стоп-лосс с момента открытия
+ Без мартингейла / без сетки / без усреднения
+ Максимум 1 позиция на таймфрейм, без наслаивания на один сигнал
+ Автопропуск при аномальном спреде / повтор ордера / детект неттинг-счёта

Никакой косметики эквити на скрытых плавающих убытках.


[Сначала попробуйте бесплатно]

Нажмите «Бесплатное демо» и проверьте всё в тестере стратегий — сигналы, постановку TP/SL, панель, отчёт из 16 ячеек. Бэктест не расходует активацию. Убедитесь своими глазами до решения.


[Бонус покупателю — ценность $49 включена]

Покупатели полной (бессрочной) лицензии получают бесплатно:

+ AI Zone Radar (ценность $49) — автоматическое определение поддержек и сопротивлений с 5-уровневой оценкой силы. Наложите его зоны на сигналы советника — решения станут ещё точнее.
+ Полное PDF-руководство (на английском) — от установки до эксплуатации, включая 3-этапную стратегию лотов, с иллюстрациями.

Напишите мне в MQL5 после покупки — передам и то, и другое (аренда не участвует).



[О цене]

Это цена раннего релиза. Цена повышается на $50 за каждые 10 проданных копий. Чем больше отзывов и форвард-результатов, тем выше цена. Сегодняшняя цена — для сегодняшних покупателей.


[Рекомендуемая настройка]

+ Грейды: ★ / A / S ON, B OFF (по умолчанию)
+ Лот: Risk % auto-lot = 1%
+ Таймфреймы: M30 / H1 / H4 (все три графика)

Ожидаемая частота: примерно 1–2 сделки в день только на ★/A/S; примерно 5–10 с включённым B (зависит от рынка). Этот советник не торгует каждый день. Он создан для точности, а не для активности.


[Характеристики]

+ Инструмент: золото (XAUUSD) / только MT5
+ Таймфреймы: M30 / H1 / H4
+ Счёт: хеджинговый (на неттинге новые входы автоматически отключаются)
+ Рекомендуемый минимум: от $1,500 (0.01 лота)
+ Бэктест: без ограничений, активация не расходуется


[После покупки — обязательно прочтите]

Напишите мне (в личные сообщения MQL5) после покупки. Я вышлю полное PDF-руководство (от установки до эксплуатации, с иллюстрациями).

Покупатели полной лицензии дополнительно бесплатно получают AI Zone Radar (ценность $49).


[Линейка KURAMA]

Другие инструменты для золота от того же разработчика (каждый — самостоятельный продукт со своей логикой):

+ Gold Signal Swing Pro (M30/H1/H4) — свинговый сигнальный индикатор для ручной торговли:

+ Gold Signal Pro (M5/M15) — скальпинговый сигнальный индикатор:

+ Все продукты и отзывы покупателей:


[Предупреждение о рисках]

Торговля FX/CFD связана с существенным риском убытков. Продукт не гарантирует инвестиционных результатов. Прошлые и демо-результаты не гарантируют будущих. Сначала проверьте на демо-среде и торгуйте только средствами, потерю которых можете себе позволить, на собственное усмотрение и под собственную ответственность.
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Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
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Genki Andou
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