PrevBreak Trader EA – Умная стратегия пробоя

PrevBreak Trader EA — это советник, разработанный для трейдеров, которые хотят автоматизировать стратегические входы на пробоях предыдущих баров с высокой точностью и интеллектуальными фильтрами подтверждения. Робот сочетает ценовое действие с набором вспомогательных индикаторов, обеспечивая стабильные сделки и надежное управление рисками.

EA также может работать в режиме генерации сигналов без автоматического открытия ордеров. В этом режиме на графике отображаются четкие сигналы входа, а трейдер самостоятельно решает, использовать ли их для открытия позиций со своими уровнями стоп-лосса и тейк-профита.

⚙️ Торговые настройки

Настраиваемый размер лота – задайте вручную или адаптируйте под свой риск-профиль.

– задайте вручную или адаптируйте под свой риск-профиль. Дневной лимит прибыльных и убыточных сделок – автоматическая дисциплина для предотвращения избыточной торговли.

– автоматическая дисциплина для предотвращения избыточной торговли. Гибкий Take Profit – настройка минимальной и максимальной цели в пунктах в зависимости от волатильности.

– настройка минимальной и максимальной цели в пунктах в зависимости от волатильности. Фиксированный Stop Loss – всегда активен для защиты капитала.

📈 Логика пробоя

Советник отслеживает предыдущую свечу и определяет точки пробоя как на максимуме, так и на минимуме. Сделки открываются только тогда, когда выполняются условия подтверждения. Это гарантирует выборочные и точные входы, избегая торговли в незначительные моменты.

🔍 Интеллектуальные фильтры

Быстрые и медленные скользящие средние – определяют преобладающее направление рынка.

– определяют преобладающее направление рынка. Индикатор HiLo – помогает в подтверждении тренда.

🛡️ Продвинутый Trailing Stop

Активируется после достижения минимальной настраиваемой прибыли.

Динамическая корректировка стопа по мере движения цены.

Настраиваемая дистанция и шаг перемещения стопа.

Дополнительная проверка с индикаторами RSI и ADX перед активацией trailing stop, повышающая потенциал прибыли.

⏰ Контроль торговых часов

Определите конкретные временные окна для входа в сделки (начало и конец торгов).

Автоматическое закрытие всех открытых позиций в заданное время.

🚀 Преимущества

PreviousBar Breakout EA — это не просто еще один робот на пробой. Он добавляет дополнительный уровень интеллекта, сочетая фильтры индикаторов с анализом предыдущей свечи, что позволяет находить более выборочные и стабильные входы. Кроме того, встроенное управление рисками помогает сохранять дисциплину и капитал.

📋 Требования

Работает на любых инструментах (Форекс, индексы, товары).

Оптимально для коротких и среднесрочных таймфреймов (M5, M15, H1).

Рекомендуется брокер с быстрой обработкой ордеров и конкурентными спредами.

💡 Как использовать

Добавьте советник на график в MetaTrader 5. Настройте параметры: размер лота, риск, цели и торговые часы. Запустите на демо-счете, чтобы ознакомиться с его поведением. После проверки используйте на реальном счете в соответствии с вашим управлением рисками.

Если вы ищете надежного робота для торговли на пробоях с управлением рисками, продвинутым trailing stop и фильтрами подтверждения, повышающими качество сигналов, PreviousBar Breakout EA — это правильный выбор.