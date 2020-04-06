PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Версия: 1.0
- Активации: 5
PrevBreak Trader EA — это советник, разработанный для трейдеров, которые хотят автоматизировать стратегические входы на пробоях предыдущих баров с высокой точностью и интеллектуальными фильтрами подтверждения. Робот сочетает ценовое действие с набором вспомогательных индикаторов, обеспечивая стабильные сделки и надежное управление рисками.
EA также может работать в режиме генерации сигналов без автоматического открытия ордеров. В этом режиме на графике отображаются четкие сигналы входа, а трейдер самостоятельно решает, использовать ли их для открытия позиций со своими уровнями стоп-лосса и тейк-профита.
⚙️ Торговые настройки
- Настраиваемый размер лота – задайте вручную или адаптируйте под свой риск-профиль.
- Дневной лимит прибыльных и убыточных сделок – автоматическая дисциплина для предотвращения избыточной торговли.
- Гибкий Take Profit – настройка минимальной и максимальной цели в пунктах в зависимости от волатильности.
- Фиксированный Stop Loss – всегда активен для защиты капитала.
📈 Логика пробоя
Советник отслеживает предыдущую свечу и определяет точки пробоя как на максимуме, так и на минимуме. Сделки открываются только тогда, когда выполняются условия подтверждения. Это гарантирует выборочные и точные входы, избегая торговли в незначительные моменты.
🔍 Интеллектуальные фильтры
- Быстрые и медленные скользящие средние – определяют преобладающее направление рынка.
- Индикатор HiLo – помогает в подтверждении тренда.
🛡️ Продвинутый Trailing Stop
- Активируется после достижения минимальной настраиваемой прибыли.
- Динамическая корректировка стопа по мере движения цены.
- Настраиваемая дистанция и шаг перемещения стопа.
- Дополнительная проверка с индикаторами RSI и ADX перед активацией trailing stop, повышающая потенциал прибыли.
⏰ Контроль торговых часов
- Определите конкретные временные окна для входа в сделки (начало и конец торгов).
- Автоматическое закрытие всех открытых позиций в заданное время.
🚀 Преимущества
PreviousBar Breakout EA — это не просто еще один робот на пробой. Он добавляет дополнительный уровень интеллекта, сочетая фильтры индикаторов с анализом предыдущей свечи, что позволяет находить более выборочные и стабильные входы. Кроме того, встроенное управление рисками помогает сохранять дисциплину и капитал.
📋 Требования
- Работает на любых инструментах (Форекс, индексы, товары).
- Оптимально для коротких и среднесрочных таймфреймов (M5, M15, H1).
- Рекомендуется брокер с быстрой обработкой ордеров и конкурентными спредами.
💡 Как использовать
- Добавьте советник на график в MetaTrader 5.
- Настройте параметры: размер лота, риск, цели и торговые часы.
- Запустите на демо-счете, чтобы ознакомиться с его поведением.
- После проверки используйте на реальном счете в соответствии с вашим управлением рисками.
Если вы ищете надежного робота для торговли на пробоях с управлением рисками, продвинутым trailing stop и фильтрами подтверждения, повышающими качество сигналов, PreviousBar Breakout EA — это правильный выбор.