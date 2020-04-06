PrevBreak Trader

PrevBreak Trader EA – Умная стратегия пробоя

PrevBreak Trader EA — это советник, разработанный для трейдеров, которые хотят автоматизировать стратегические входы на пробоях предыдущих баров с высокой точностью и интеллектуальными фильтрами подтверждения. Робот сочетает ценовое действие с набором вспомогательных индикаторов, обеспечивая стабильные сделки и надежное управление рисками.

EA также может работать в режиме генерации сигналов без автоматического открытия ордеров. В этом режиме на графике отображаются четкие сигналы входа, а трейдер самостоятельно решает, использовать ли их для открытия позиций со своими уровнями стоп-лосса и тейк-профита.

⚙️ Торговые настройки

  • Настраиваемый размер лота – задайте вручную или адаптируйте под свой риск-профиль.
  • Дневной лимит прибыльных и убыточных сделок – автоматическая дисциплина для предотвращения избыточной торговли.
  • Гибкий Take Profit – настройка минимальной и максимальной цели в пунктах в зависимости от волатильности.
  • Фиксированный Stop Loss – всегда активен для защиты капитала.

📈 Логика пробоя

Советник отслеживает предыдущую свечу и определяет точки пробоя как на максимуме, так и на минимуме. Сделки открываются только тогда, когда выполняются условия подтверждения. Это гарантирует выборочные и точные входы, избегая торговли в незначительные моменты.

🔍 Интеллектуальные фильтры

  • Быстрые и медленные скользящие средние – определяют преобладающее направление рынка.
  • Индикатор HiLo – помогает в подтверждении тренда.

🛡️ Продвинутый Trailing Stop

  • Активируется после достижения минимальной настраиваемой прибыли.
  • Динамическая корректировка стопа по мере движения цены.
  • Настраиваемая дистанция и шаг перемещения стопа.
  • Дополнительная проверка с индикаторами RSI и ADX перед активацией trailing stop, повышающая потенциал прибыли.

⏰ Контроль торговых часов

  • Определите конкретные временные окна для входа в сделки (начало и конец торгов).
  • Автоматическое закрытие всех открытых позиций в заданное время.

🚀 Преимущества

PreviousBar Breakout EA — это не просто еще один робот на пробой. Он добавляет дополнительный уровень интеллекта, сочетая фильтры индикаторов с анализом предыдущей свечи, что позволяет находить более выборочные и стабильные входы. Кроме того, встроенное управление рисками помогает сохранять дисциплину и капитал.

📋 Требования

  • Работает на любых инструментах (Форекс, индексы, товары).
  • Оптимально для коротких и среднесрочных таймфреймов (M5, M15, H1).
  • Рекомендуется брокер с быстрой обработкой ордеров и конкурентными спредами.

💡 Как использовать

  1. Добавьте советник на график в MetaTrader 5.
  2. Настройте параметры: размер лота, риск, цели и торговые часы.
  3. Запустите на демо-счете, чтобы ознакомиться с его поведением.
  4. После проверки используйте на реальном счете в соответствии с вашим управлением рисками.

Если вы ищете надежного робота для торговли на пробоях с управлением рисками, продвинутым trailing stop и фильтрами подтверждения, повышающими качество сигналов, PreviousBar Breakout EA — это правильный выбор.

