Eldorium
- Эксперты
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- Версия: 2.4
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 10
Интеллектуальный советник для золота (XAU/USD), созданный специально для тех, кто хочет стабильную торговлю без риска слить депозит.
В отличие от большинства роботов, Eldorium не гонится за прибылью любой ценой. У него многоуровневая система защиты капитала, которая включает Equity Guard, защиту от серий убытков, фильтр резких всплесков волатильности (ATR Spike Filter), направленную импульсную защиту (Impulse Guard) и автоматический новостной фильтр.
- Советник не использует мартингейл.
- Безопасность: вы не проснетесь с ликвидированным депозитом из-за черного лебедя.
- Медленный, но защищенный рост капитала на длинной дистанции.
- Советник может неделями не совершать сделок или болтаться около нуля, ожидая идеальных условий.
- Подходит для серьезных инвесторов, ищущих диверсификацию.
Благодаря адаптивной логике на основе ATR, раздельным наборам параметров для бычьего и медвежьего рынка и продуманным фильтрам, Eldorium уверенно работает в любых рыночных условиях и отлично подходит как для обычных счетов, так и для проп-фирм.
Live signal / Risk 5
Live signal / Risk 2
Ключевые преимущества:
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Многоуровневая система управления рисками:
- Автолот — автоматический расчёт объёма сделки от баланса счета и заданного процента риска.
- Адаптивный риск по Bollinger Bands на балансе (Equity BB Control) — советник анализирует кривую баланса по последним закрытым корзинам и автоматически корректирует риск в зонах «перепроданности»/«перекупленности» собственной эквити-кривой.
- Equity Guard — мониторинг просадки. При достижении критического лимита торговля принудительно ставится на паузу на заданное количество часов.
- Loss Streak Cooldown — система «охлаждения». При получении серии убытков советник берет паузу, чтобы переждать неблагоприятную фазу рынка.
- ATR Spike Filter — полная блокировка входов в рынок при аномальных всплесках волатильности.
- Impulse Guard — направленная импульсная защита по старшим таймфреймам (H1/H4): запрещает входы и доливки против сильного импульсного движения.
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Раздельная логика для бычьего и медвежьего рынка.
Советник определяет глобальный режим рынка (бычий/медвежий) по трендовой скользящей средней и применяет полностью независимые наборы параметров стратегии и управления позициями для каждого из режимов — индикаторы, фильтры, сетка, тейк-профиты и стопы настраиваются отдельно.
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Динамические цели.
Уникальная система временного распада тейк-профита. Если цена долго не доходит до цели (превышено время удержания позиции в барах), советник плавно снижает уровень Take Profit, чтобы быстрее закрыть "зависшую" корзину в безубыток или минимальный плюс, освобождая маржу.
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Поэтапная эвакуация сетки (Phased Evacuation).
Начиная с заданного колена сетки, советник выставляет двум последним ордерам короткий общий тейк-профит и, как только они закрываются, «забирает с собой» самый первый (старый) ордер корзины — это помогает аккуратно разгружать сетку и освобождать маржу при затяжном движении.
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Встроенные мощные фильтры рынка:
- MTF Guard — интеллектуальная фильтрация сделок по глобальному тренду со старшего таймфрейма. Запрещает торговать против сильного макро-тренда или ограничивает количество доливок.
- Tick Volume Filter — фильтр тикового объема, блокирующий входы на аномально пустом или перегретом рынке.
- News Filter — полностью автоматический новостной фильтр. Обходит важные макроэкономические события, блокируя торговлю до и после их выхода (в тестере используется встроенный календарь за период 01.01.2017–01.10.2026).
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Тайм-менеджмент и оптимизация.
Глубокая оптимизация алгоритма под работу с закрытием минутной свечи позволяет проводить быстрое и точное тестирование в режиме «OHLC на M1». Встроены функции ограничения времени торговли по списку исключённых часов и принудительное закрытие сделок в пятницу (с предварительным переводом в безубыток) для защиты от гэпов выходного дня.
Параметры советника:
Risk (Управление риском)
- Risk per Trade (%) — процент риска на одну серию сделок.
- Enable BB Control on Equity — включить адаптивную корректировку риска по Bollinger Bands, построенным на кривой баланса.
- BB Period (closed baskets) — период BB по последним закрытым корзинам.
- BB Deviation — отклонение для Bollinger Bands на балансе.
- Risk Multiplier if Balance < Lower Band — множитель риска, когда баланс ниже нижней полосы (зона «перепроданности»).
- Risk Multiplier if Balance > Upper Band — множитель риска, когда баланс выше верхней полосы (зона «перекупленности»).
General Settings (Основные настройки)
- Working Timeframe — рабочий таймфрейм (рекомендуется M15).
- Max Spread (in pips) — максимально допустимый спред для открытия позиций.
- Max Slippage (in pips) — максимальное проскальзывание в пипсах.
- Sync to M1 bar — синхронизация расчетов по закрытию свечи M1 (значительно ускоряет и делает точным тестирование в режиме OHLC M1).
- Magic Number — уникальный идентификатор сделок советника.
- Trade Comment — комментарий к ордерам.
- Info Panel — включить/выключить отображение информационной панели на графике.
Prop Firm Mode (Режим проп-фирмы)
- Enable Prop Mode — включить режим проп-фирмы. Все связанные лимиты становятся активными.
- Reset saved prop statistics on init — сбросить всю сохранённую статистику проп-режима (дневной якорь, пиковый баланс/эквити) при перезапуске советника.
- Risk per Trade in prop mode (%) — перезаписывает стандартный Risk per Trade при активном проп-режиме.
- Daily loss limit (%) — максимально допустимый убыток за один торговый день.
- Use equity for daily loss — при включении дневной убыток рассчитывается от эквити (учитывает плавающую прибыль/убыток).
- Daily reset hour (server time) — час серверного времени, в который сбрасывается счётчик дневного убытка.
- Close all positions when daily loss is hit — немедленно закрыть все открытые позиции при достижении дневного лимита убытков.
- Maximum overall loss (%) — максимальная общая просадка счёта.
- Overall drawdown mode — режим расчёта общей просадки (статический или трейлинговый от пика).
- Use equity for overall DD — при включении общая просадка рассчитывается от эквити, при выключении — от баланса.
- Close all positions when overall loss is hit — немедленно закрыть все позиции при достижении максимального лимита общей просадки.
- Maximum additional positions in prop mode — ограничивает количество доливок сетки в проп-режиме.
- Trend Alignment Timeframe — таймфрейм для определения глобального тренда.
- Trend MA Period — период SMA, по которой классифицируется рынок на бычий или медвежий.
- Enable Bullish trend — разрешить открытие новых корзин в бычьем режиме.
- Enable Bearish trend — разрешить открытие новых корзин в медвежьем режиме.
Strategy Parameters (Параметры стратегии — отдельные наборы для бычьего и медвежьего тренда)
- Bollinger Bands Period / Deviation — период и отклонение для индикатора Bollinger Bands (поиск границ канала).
- Bollinger Bands Min / Max Width (in ATR) — фильтр ширины канала Bollinger Bands в единицах ATR (защита от торговли в слишком узком флете или слишком широком хаосе).
- ATR / ADX Period — периоды индикаторов ATR и ADX.
- ADX Maximum Value — максимальное значение ADX (фильтрация слишком сильного безоткатного тренда).
- ADX Minimum Value — минимальное значение ADX (отсечение совсем «мёртвого» рынка без движения).
- RSI Period / Pattern & Extreme Levels — тонкая настройка периода RSI и уровней (Buy / Sell, Max Buy / Min Sell, Extreme Buy / Extreme Sell) для поиска паттернов входа на покупку/продажу.
- Trend SMA Period — период трендовой скользящей средней для определения локальной тенденции.
Position Management (Управление позициями — отдельные наборы для бычьего и медвежьего тренда)
- Maximum Additional Positions — максимальное количество дополнительных колен усреднения (0 — без усреднения).
- Add Step (in ATR) — базовый шаг между ордерами корзины, рассчитывается динамически на основе ATR.
- Add Step Multiplier — множитель расширения шага для каждого последующего колена сетки (помогает растянуть сетку при сильном безоткатном движении).
- Smart Add Leg — умная доливка. Если включено, советник ждет формирования разворотной свечи перед открытием нового колена.
- Take Profit (Single / Grid) in ATR — размер тейк-профита для одиночной сделки и для корзины ордеров (в единицах ATR).
- Individual Take Profit for all orders — режим индивидуальных тейк-профитов для каждого ордера сетки (0 = отключено, используется общий ТП).
- Stop Loss (in ATR) — жесткий стоп-лосс на всю корзину сделок.
- Max Bars to Hold Position — максимальное время удержания позиции (в барах рабочего ТФ) перед принудительным закрытием.
- Enable Take Profit Decay — включить динамическое приближение (уменьшение) Тейк-Профита к текущей цене, если позиция висит слишком долго.
- TP Decay Start Bars / Duration — с какого бара начинать сближение ТП и за сколько баров уменьшить его до минимума.
- Minimum TP Decay Factor — минимальный размер оставшегося ТП (например, 0.35 = останется 35% от изначального размера ТП).
Phased Evacuation (Поэтапная эвакуация сетки)
- Enable Phased evacuation — включить механизм поэтапной разгрузки сетки.
- Start from step — с какого колена сетки активируется эвакуация.
- TP for last two orders (in ATR) — короткий общий тейк-профит для двух последних ордеров (в единицах ATR).
- Close first order together with last two — закрывать самый первый (старый) ордер корзины вместе с двумя последними.
Trading Session (Торговые сессии)
- Broker GMT Offset (Winter / Summer) — зимнее и летнее смещение времени вашего брокера относительно GMT. Обязательно для правильного тестирования новостного фильтра на истории!
- Excluded Hours — список часов (через запятую), в которые торговля запрещена.
- Close Positions on Friday — принудительное закрытие всех позиций в пятницу (защита от гэпов).
- Friday Breakeven Start Hour — час пятницы, с которого позиции переводятся в безубыток.
- Friday Hard Close Hour — час пятницы, в который позиции закрываются принудительно.
News Filter (Новостной фильтр)
- Enable News Filter — включить автоматическую фильтрацию новостей (использует встроенный календарь MT5 на реале и собственную базу в тестере, загруженную за период 01.01.2017–01.10.2026).
- Block Before / After News (hours) — время запрета торговли до и после выхода новости (в часах).
- Use High Importance Only — учитывать только новости высокой важности (красные).
Global Trend Filter / MTF Guard (Фильтр старшего тренда)
- Enable Higher Timeframe Trend Filter — включить фильтрацию сделок по тренду со старшего таймфрейма.
- Trend Timeframe / SMA Period — таймфрейм и период SMA для старшего тренда (например, H4 и период 300).
- Strict Mode — строгий режим. Если true , входы против старшего тренда запрещены полностью.
- Maximum additional positions — если строгий режим выключен, ограничивает максимальное количество доливок против старшего тренда (позволяет мягко отрабатывать локальные откаты).
Impulse Guard (Импульсная защита)
- Enable impulse protection — включить направленную защиту от сильных импульсных движений.
- Main / Second impulse timeframe — основной и дополнительный таймфреймы для анализа импульса (например, H1 и H4).
- Impulse MA / ATR / ADX Period — периоды индикаторов, по которым оценивается сила импульса.
- ADX level / Distance from MA (ATR) / Consecutive bars / ATR spike — пороги, формирующие итоговый «балл импульса» (сила тренда по ADX, удаление цены от MA в ATR, число однонаправленных свечей и всплеск ATR).
- Score to activate guard — итоговый балл (0..100), при котором защита срабатывает.
- Block new entries during impulse — блокировать новые входы во время импульса.
- Directional Guard: block only against impulse — блокировать только сделки против направления импульса.
- Anti-Add Guard: block averaging against impulse — запрещать доливки против импульса.
Tick Volume Filter (Фильтр тикового объема)
- Enable Tick Volume Filter — включить анализ тиковых объемов.
- Volume MA Period — период для вычисления среднего объема.
- Max / Min Volume Multiplier — множители блокировки. Советник не войдет в рынок, если текущий объем аномально высокий (шпилька) или аномально низкий (мертвый флет).
ATR Spike Filter (Защита от резких всплесков)
- Enable ATR Spike Filter — включить защиту от аномальной волатильности (например, внезапных кризисных движений).
- Long-term ATR Period / Multiplier — сравнение текущего ATR с длинным периодом. Если текущий больше среднего в X раз — торговля блокируется.
Equity Guard (Защита депозита)
- Enable Equity Guard — включить защиту средств.
- Maximum Equity Drawdown (%) — при достижении этой просадки от локального максимума торговля ставится на паузу.
- Pause After Equity Guard (hours) — время паузы после срабатывания защиты (в часах).
- Min Balance to activate — минимальный баланс счета, при котором фильтр активен.
Loss Streak Cooldown (Защита от серий убытков)
- Enable Loss Streak Cooldown — включить охлаждение алгоритма после просадок.
- Maximum Consecutive Losses — сколько корзин подряд должно закрыться в минус для активации защиты.
- Cooldown Duration (hours) — на сколько часов полностью заморозить торговлю, чтобы переждать «неправильную» для советника фазу рынка.
Рекомендации:
- !!! При тестировании обязательно правильно укажите зимнее и летнее смещение времени вашего брокера относительно GMT. Это нужно для корректной работы фильтра торговых часов и новостей.
- Таймфрейм любой – Советник сам определит.
- Валюта - золото (XAUUSD).
- Рекомендуемый брокер/счёт - Хеджинговый с маленьким спредом.
- Рекомендуемый депозит - от 1000$.
- Настройки по умолчанию (с риском 2) надежны. Для более агрессивной работы увеличивайте риск.
- Тестировать и оптимизировать можно в режиме OHLC, т.к. все открытия/закрытия позиций построены на закрытии M1 бара (можно выключить в настройках).
- Перед использованием на реальном счёте, обязательно протестируйте советник в тестере стратегий. На том счете, с которого будете торговать.