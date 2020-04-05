Интеллектуальный советник для золота (XAU/USD), созданный специально для тех, кто хочет стабильную торговлю без риска слить депозит.

В отличие от большинства роботов, Eldorium не гонится за прибылью любой ценой. У него многоуровневая система защиты капитала, которая включает Equity Guard, защиту от серий убытков, фильтр резких всплесков волатильности (ATR Spike Filter), направленную импульсную защиту (Impulse Guard) и автоматический новостной фильтр.





Советник не использует мартингейл.

Безопасность: вы не проснетесь с ликвидированным депозитом из-за черного лебедя.

Медленный, но защищенный рост капитала на длинной дистанции.

Советник может неделями не совершать сделок или болтаться около нуля, ожидая идеальных условий.

Подходит для серьезных инвесторов, ищущих диверсификацию.

Благодаря адаптивной логике на основе ATR, раздельным наборам параметров для бычьего и медвежьего рынка и продуманным фильтрам, Eldorium уверенно работает в любых рыночных условиях и отлично подходит как для обычных счетов, так и для проп-фирм.