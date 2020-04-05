Eldorium

Интеллектуальный советник для золота (XAU/USD), созданный специально для тех, кто хочет стабильную торговлю без риска слить депозит.

В отличие от большинства роботов, Eldorium не гонится за прибылью любой ценой. У него многоуровневая система защиты капитала, которая включает Equity Guard, защиту от серий убытков, фильтр резких всплесков волатильности (ATR Spike Filter), направленную импульсную защиту (Impulse Guard) и автоматический новостной фильтр.

  • Советник не использует мартингейл.
  • Безопасность: вы не проснетесь с ликвидированным депозитом из-за черного лебедя.
  • Медленный, но защищенный рост капитала на длинной дистанции.
  • Советник может неделями не совершать сделок или болтаться около нуля, ожидая идеальных условий.
  • Подходит для серьезных инвесторов, ищущих диверсификацию.

Благодаря адаптивной логике на основе ATR, раздельным наборам параметров для бычьего и медвежьего рынка и продуманным фильтрам, Eldorium уверенно работает в любых рыночных условиях и отлично подходит как для обычных счетов, так и для проп-фирм.

Live signal / Risk 5

Live signal / Risk 2


Ключевые преимущества:

  • Многоуровневая система управления рисками:
    - Автолот — автоматический расчёт объёма сделки от баланса счета и заданного процента риска.
    - Адаптивный риск по Bollinger Bands на балансе (Equity BB Control) — советник анализирует кривую баланса по последним закрытым корзинам и автоматически корректирует риск в зонах «перепроданности»/«перекупленности» собственной эквити-кривой.
    - Equity Guard — мониторинг просадки. При достижении критического лимита торговля принудительно ставится на паузу на заданное количество часов.
    - Loss Streak Cooldown — система «охлаждения». При получении серии убытков советник берет паузу, чтобы переждать неблагоприятную фазу рынка.
    - ATR Spike Filter — полная блокировка входов в рынок при аномальных всплесках волатильности.
    - Impulse Guard — направленная импульсная защита по старшим таймфреймам (H1/H4): запрещает входы и доливки против сильного импульсного движения.

  • Раздельная логика для бычьего и медвежьего рынка.
    Советник определяет глобальный режим рынка (бычий/медвежий) по трендовой скользящей средней и применяет полностью независимые наборы параметров стратегии и управления позициями для каждого из режимов — индикаторы, фильтры, сетка, тейк-профиты и стопы настраиваются отдельно.

  • Динамические цели.
    Уникальная система временного распада тейк-профита. Если цена долго не доходит до цели (превышено время удержания позиции в барах), советник плавно снижает уровень Take Profit, чтобы быстрее закрыть "зависшую" корзину в безубыток или минимальный плюс, освобождая маржу.

  • Поэтапная эвакуация сетки (Phased Evacuation).
    Начиная с заданного колена сетки, советник выставляет двум последним ордерам короткий общий тейк-профит и, как только они закрываются, «забирает с собой» самый первый (старый) ордер корзины — это помогает аккуратно разгружать сетку и освобождать маржу при затяжном движении.

  • Встроенные мощные фильтры рынка:
    - MTF Guard — интеллектуальная фильтрация сделок по глобальному тренду со старшего таймфрейма. Запрещает торговать против сильного макро-тренда или ограничивает количество доливок.
    - Tick Volume Filter — фильтр тикового объема, блокирующий входы на аномально пустом или перегретом рынке.
    - News Filter — полностью автоматический новостной фильтр. Обходит важные макроэкономические события, блокируя торговлю до и после их выхода (в тестере используется встроенный календарь за период 01.01.2017–01.10.2026).

  • Тайм-менеджмент и оптимизация.
    Глубокая оптимизация алгоритма под работу с закрытием минутной свечи позволяет проводить быстрое и точное тестирование в режиме «OHLC на M1». Встроены функции ограничения времени торговли по списку исключённых часов и принудительное закрытие сделок в пятницу (с предварительным переводом в безубыток) для защиты от гэпов выходного дня.


Параметры советника:

Risk (Управление риском)

  • Risk per Trade (%) — процент риска на одну серию сделок.
  • Enable BB Control on Equity — включить адаптивную корректировку риска по Bollinger Bands, построенным на кривой баланса.
  • BB Period (closed baskets) — период BB по последним закрытым корзинам.
  • BB Deviation — отклонение для Bollinger Bands на балансе.
  • Risk Multiplier if Balance < Lower Band — множитель риска, когда баланс ниже нижней полосы (зона «перепроданности»).
  • Risk Multiplier if Balance > Upper Band — множитель риска, когда баланс выше верхней полосы (зона «перекупленности»).

General Settings (Основные настройки)

  • Working Timeframe — рабочий таймфрейм (рекомендуется M15).
  • Max Spread (in pips) — максимально допустимый спред для открытия позиций.
  • Max Slippage (in pips) — максимальное проскальзывание в пипсах.
  • Sync to M1 bar — синхронизация расчетов по закрытию свечи M1 (значительно ускоряет и делает точным тестирование в режиме OHLC M1).
  • Magic Number — уникальный идентификатор сделок советника.
  • Trade Comment — комментарий к ордерам.
  • Info Panel — включить/выключить отображение информационной панели на графике.

Prop Firm Mode (Режим проп-фирмы)

  • Enable Prop Mode — включить режим проп-фирмы. Все связанные лимиты становятся активными.
  • Reset saved prop statistics on init — сбросить всю сохранённую статистику проп-режима (дневной якорь, пиковый баланс/эквити) при перезапуске советника.
  • Risk per Trade in prop mode (%) — перезаписывает стандартный Risk per Trade при активном проп-режиме.
  • Daily loss limit (%) — максимально допустимый убыток за один торговый день.
  • Use equity for daily loss — при включении дневной убыток рассчитывается от эквити (учитывает плавающую прибыль/убыток).
  • Daily reset hour (server time) — час серверного времени, в который сбрасывается счётчик дневного убытка.
  • Close all positions when daily loss is hit — немедленно закрыть все открытые позиции при достижении дневного лимита убытков.
  • Maximum overall loss (%) — максимальная общая просадка счёта.
  • Overall drawdown mode — режим расчёта общей просадки (статический или трейлинговый от пика).
  • Use equity for overall DD — при включении общая просадка рассчитывается от эквити, при выключении — от баланса.
  • Close all positions when overall loss is hit — немедленно закрыть все позиции при достижении максимального лимита общей просадки.
  • Maximum additional positions in prop mode — ограничивает количество доливок сетки в проп-режиме.
Trend Alignment Module (Определение тренда)
  • Trend Alignment Timeframe — таймфрейм для определения глобального тренда.
  • Trend MA Period — период SMA, по которой классифицируется рынок на бычий или медвежий.
  • Enable Bullish trend — разрешить открытие новых корзин в бычьем режиме.
  • Enable Bearish trend — разрешить открытие новых корзин в медвежьем режиме.

Strategy Parameters (Параметры стратегии — отдельные наборы для бычьего и медвежьего тренда)

  • Bollinger Bands Period / Deviation — период и отклонение для индикатора Bollinger Bands (поиск границ канала).
  • Bollinger Bands Min / Max Width (in ATR) — фильтр ширины канала Bollinger Bands в единицах ATR (защита от торговли в слишком узком флете или слишком широком хаосе).
  • ATR / ADX Period — периоды индикаторов ATR и ADX.
  • ADX Maximum Value — максимальное значение ADX (фильтрация слишком сильного безоткатного тренда).
  • ADX Minimum Value — минимальное значение ADX (отсечение совсем «мёртвого» рынка без движения).
  • RSI Period / Pattern & Extreme Levels — тонкая настройка периода RSI и уровней (Buy / Sell, Max Buy / Min Sell, Extreme Buy / Extreme Sell) для поиска паттернов входа на покупку/продажу.
  • Trend SMA Period — период трендовой скользящей средней для определения локальной тенденции.

Position Management (Управление позициями — отдельные наборы для бычьего и медвежьего тренда)

  • Maximum Additional Positions — максимальное количество дополнительных колен усреднения (0 — без усреднения).
  • Add Step (in ATR) — базовый шаг между ордерами корзины, рассчитывается динамически на основе ATR.
  • Add Step Multiplier — множитель расширения шага для каждого последующего колена сетки (помогает растянуть сетку при сильном безоткатном движении).
  • Smart Add Leg — умная доливка. Если включено, советник ждет формирования разворотной свечи перед открытием нового колена.
  • Take Profit (Single / Grid) in ATR — размер тейк-профита для одиночной сделки и для корзины ордеров (в единицах ATR).
  • Individual Take Profit for all orders — режим индивидуальных тейк-профитов для каждого ордера сетки (0 = отключено, используется общий ТП).
  • Stop Loss (in ATR) — жесткий стоп-лосс на всю корзину сделок.
  • Max Bars to Hold Position — максимальное время удержания позиции (в барах рабочего ТФ) перед принудительным закрытием.
  • Enable Take Profit Decay — включить динамическое приближение (уменьшение) Тейк-Профита к текущей цене, если позиция висит слишком долго.
  • TP Decay Start Bars / Duration — с какого бара начинать сближение ТП и за сколько баров уменьшить его до минимума.
  • Minimum TP Decay Factor — минимальный размер оставшегося ТП (например, 0.35 = останется 35% от изначального размера ТП).

Phased Evacuation (Поэтапная эвакуация сетки)

  • Enable Phased evacuation — включить механизм поэтапной разгрузки сетки.
  • Start from step — с какого колена сетки активируется эвакуация.
  • TP for last two orders (in ATR) — короткий общий тейк-профит для двух последних ордеров (в единицах ATR).
  • Close first order together with last two — закрывать самый первый (старый) ордер корзины вместе с двумя последними.

Trading Session (Торговые сессии)

  • Broker GMT Offset (Winter / Summer) — зимнее и летнее смещение времени вашего брокера относительно GMT. Обязательно для правильного тестирования новостного фильтра на истории!
  • Excluded Hours — список часов (через запятую), в которые торговля запрещена.
  • Close Positions on Friday — принудительное закрытие всех позиций в пятницу (защита от гэпов).
  • Friday Breakeven Start Hour — час пятницы, с которого позиции переводятся в безубыток.
  • Friday Hard Close Hour — час пятницы, в который позиции закрываются принудительно.

News Filter (Новостной фильтр)

  • Enable News Filter — включить автоматическую фильтрацию новостей (использует встроенный календарь MT5 на реале и собственную базу в тестере, загруженную за период 01.01.2017–01.10.2026).
  • Block Before / After News (hours) — время запрета торговли до и после выхода новости (в часах).
  • Use High Importance Only — учитывать только новости высокой важности (красные).

    Global Trend Filter / MTF Guard (Фильтр старшего тренда)

    • Enable Higher Timeframe Trend Filter — включить фильтрацию сделок по тренду со старшего таймфрейма.
    • Trend Timeframe / SMA Period — таймфрейм и период SMA для старшего тренда (например, H4 и период 300).
    • Strict Mode — строгий режим. Если  true , входы против старшего тренда запрещены полностью.
    • Maximum additional positions — если строгий режим выключен, ограничивает максимальное количество доливок против старшего тренда (позволяет мягко отрабатывать локальные откаты).

    Impulse Guard (Импульсная защита)

    • Enable impulse protection — включить направленную защиту от сильных импульсных движений.
    • Main / Second impulse timeframe — основной и дополнительный таймфреймы для анализа импульса (например, H1 и H4).
    • Impulse MA / ATR / ADX Period — периоды индикаторов, по которым оценивается сила импульса.
    • ADX level / Distance from MA (ATR) / Consecutive bars / ATR spike — пороги, формирующие итоговый «балл импульса» (сила тренда по ADX, удаление цены от MA в ATR, число однонаправленных свечей и всплеск ATR).
    • Score to activate guard — итоговый балл (0..100), при котором защита срабатывает.
    • Block new entries during impulse — блокировать новые входы во время импульса.
    • Directional Guard: block only against impulse — блокировать только сделки против направления импульса.
    • Anti-Add Guard: block averaging against impulse — запрещать доливки против импульса.

    Tick Volume Filter (Фильтр тикового объема)

    • Enable Tick Volume Filter — включить анализ тиковых объемов.
    • Volume MA Period — период для вычисления среднего объема.
    • Max / Min Volume Multiplier — множители блокировки. Советник не войдет в рынок, если текущий объем аномально высокий (шпилька) или аномально низкий (мертвый флет).

      ATR Spike Filter (Защита от резких всплесков)

      • Enable ATR Spike Filter — включить защиту от аномальной волатильности (например, внезапных кризисных движений).
      • Long-term ATR Period / Multiplier — сравнение текущего ATR с длинным периодом. Если текущий больше среднего в X раз — торговля блокируется.

      Equity Guard (Защита депозита)

      • Enable Equity Guard — включить защиту средств.
      • Maximum Equity Drawdown (%) — при достижении этой просадки от локального максимума торговля ставится на паузу.
      • Pause After Equity Guard (hours) — время паузы после срабатывания защиты (в часах).
      • Min Balance to activate — минимальный баланс счета, при котором фильтр активен.

      Loss Streak Cooldown (Защита от серий убытков)

      • Enable Loss Streak Cooldown — включить охлаждение алгоритма после просадок.
      • Maximum Consecutive Losses — сколько корзин подряд должно закрыться в минус для активации защиты.
      • Cooldown Duration (hours) — на сколько часов полностью заморозить торговлю, чтобы переждать «неправильную» для советника фазу рынка.


      Рекомендации:

      • !!! При тестировании обязательно правильно укажите зимнее и летнее смещение времени вашего брокера относительно GMT. Это нужно для корректной работы фильтра торговых часов и новостей.
      • Таймфрейм любой – Советник сам определит.
      • Валюта - золото (XAUUSD).
      • Рекомендуемый брокер/счёт - Хеджинговый с маленьким спредом.
      • Рекомендуемый депозит - от 1000$.
      • Настройки по умолчанию (с риском 2) надежны. Для более агрессивной работы увеличивайте риск.
      • Тестировать и оптимизировать можно в режиме OHLC, т.к. все открытия/закрытия позиций построены на закрытии M1 бара (можно выключить в настройках).
      • Перед использованием на реальном счёте, обязательно протестируйте советник в тестере стратегий. На том счете, с которого будете торговать.
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      ​Welcome to SMC GOLD Scalper – The Ultimate Automated Solution for XAUUSD Trading! ​Are you tired of complex trading systems that drain your account? Meet SMC XAUUSD Scalper, a robust and precision-engineered Expert Advisor designed specifically for MetaTrader 5 (MT5). Built on advanced Smart Money Concepts (SMC) and strict structural logic, this EA is tailored to capture high-probability market moves on GOLD. ​Key Features & Advantages: ​Smart Trend & Structure Logic: Operates on advanced mark
      ApexEA
      Htet Myet Lynn
      Эксперты
      ApexEA Гибридный EA для трендовой торговли и скальпинга на базе ИИ (направленная торговля на основе ONNX ML с входами, отфильтрованными по волатильности). ApexEA создан для трейдеров, которым нужна точность машинного обучения без сложной настройки. Вместо опоры на один сигнал индикатора он использует многомодельный ИИ-движок принятия решений , чтобы определять рыночный режим, прогнозировать потенциал движения и выбирать направление с фильтрацией по уверенности перед входом в сделку. В результате
      Aurum Atlas Gold
      Walid Adnan Yousef Al Qerem
      Эксперты
      Aurum Atlas Gold Technical XAUUSD Portfolio Expert Advisor for MetaTrader 5 Aurum Atlas Gold is a capital-adaptive Gold / XAUUSD M1 portfolio EA for MetaTrader 5. It trades a diversified set of internal technical strategy modules and separates two important setup decisions: strategy frequency and lot-risk profile. The public setup uses a clean two-axis model: Strategy Frequency: Low or High. Lot Risk Profile: Conservative, Balanced or Aggressive. Live Signal Default live evaluation is intended a
      Ravi Gold SMC
      Ravinath Parak
      Эксперты
      Product:   SMC-based automated trading robot for XAUUSD (Gold) on M1 timeframe. Core Strategy:   Enters trades using institutional Smart Money Concepts (SMC)—Liquidity Sweeps, Order Blocks, Fair Value Gaps, and Breaker Blocks—with traditional swing levels as a fallback. Key Feature – Intelligent Hedge:   Places a pending hedge order exactly at the original position’s stop loss. The hedge activates only if the stop is hit, trails profits faster (10 pips vs. 60 pips for the original), and is de
      Black Jack mt5
      Vitalii Zakharuk
      Эксперты
      Forex Bot Black Jack   — это надежный трендовый торговый алгоритм, предназначенный для автоматизации торговли на Форексе. Торговля на валютном рынке является сложной и динамичной задачей, для успешного участия в которой требуется значительное количество времени, усилий и опыта. Однако с развитием торговых ботов трейдеры получили возможность автоматизировать свои стратегии и использовать рыночные тенденции без необходимости тратить бесконечные часы на анализ данных. Forex Bot Black Jack   — это
      Robo Progresso Forex
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      Bogdan Ion Puscasu
      Эксперты
      Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
      Quantum Queen X MT5
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      Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
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      Barbaros Bulent Kortarla
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      Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
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      MQL TOOLS SL
      4.46 (138)
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      Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (103)
      Эксперты
      ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (46)
      Эксперты
      ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
      Zoomini
      Gennady Sergienko
      5 (5)
      Эксперты
      Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
      Lizard
      Marco Scherer
      4.13 (38)
      Эксперты
      ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
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      Fan Yang
      4.65 (23)
      Эксперты
      Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
      ThunderGold Scalper
      Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
      5 (4)
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      ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
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      Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
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      Logan MT5
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      5 (21)
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      Bogdan Ion Puscasu
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      Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
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      5 (3)
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      Chen Jia Qi
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      Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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      5 (7)
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