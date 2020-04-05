Megamax Donchian Pound Yen

Megamax Donchian GBPJPY — трендследящая система Donchian для GBPJPY



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику GBPJPY H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм GBPJPY H4, иначе вы увидите ноль сделок.



Megamax Donchian GBPJPY — это автоматическая трендследящая система для пары британский фунт / японская иена (GBPJPY) на таймфрейме H4. Она ожидает подтверждённого пробоя канала Donchian, а затем сопровождает движение трейлинг-стопом по ATR и жёстким стоп-лоссом в каждой сделке. По умолчанию работает только в лонг — исторически наиболее устойчивое преимущество GBPJPY находится на стороне покупок. Нет ни сетки, ни мартингейла: одновременно открыта только одна позиция, каждая с чётким, фиксированным риском. Этот советник принадлежит к тому же семейству Megamax Donchian, что и версия для USDJPY, и настроен под волатильность GBPJPY.



БЭКТЕСТ НА РЕАЛЬНОМ ФИДЕ (Dukascopy-derived M1 data, MT5 Strategy Tester, $10k): GBPJPY H4 2017-2026 принёс +52,4 % при Profit Factor 1,42, просадке по балансу 14,3 % и 156 сделках. Год за годом система прибыльна в 8 из 9 лет, с худшим годом всего около -6 % и без обнуления счёта. Это исторические бэктесты на фиде одного брокера, а не реальная история торговли в режиме реального времени.



Это инструмент. Он не обещает прибыли. Трендследящие системы по своей природе имеют низкий процент выигрышных сделок и переносят долгие периоды мелких убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте всё описание и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать систему на реальном счёте.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Вход — подтверждённый пробой Donchian

Советник отслеживает наибольший максимум и наименьший минимум недавнего канала Donchian (по умолчанию 20 баров H4). Длинная позиция открывается, когда цена пробивает канал вверх, при этом незначительные проколы границы канала отфильтровываются, чтобы пробой был решительным.



2) Направление — по умолчанию только лонг

По умолчанию берутся только пробои вверх, что соответствует исторически устойчивому преимуществу GBPJPY на стороне покупок. Короткие позиции можно включить, но протестированный и рекомендуемый профиль — только лонг.



3) Выход — трейлинг-стоп по ATR + жёсткий стоп, без фиксированной цели

Фиксированного тейк-профита нет. При входе жёсткий стоп-лосс ставится на уровне SL_ATR × ATR, а трейлинг-стоп на уровне Trail_ATR × ATR следует за движением по мере его развития, фиксируя большую часть тренда и при этом оставляя место для нормальной волатильности. Максимальный срок удержания (HoldBars) закрывает застоявшиеся позиции, которые так и не перешли в тренд.



4) Расчёт размера позиции

Лоты рассчитываются исходя из процента риска от баланса по отношению к дистанции стопа, с жёстким ограничением максимального лота. Расчёт на основе стоимости тика сохраняет корректность вычислений при разных валютах счёта и брокерах.





ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ

- Жёсткий стоп-лосс в каждой сделке — риск всегда определён

- Максимальный срок удержания для закрытия зависших сделок

- Защита от дневного убытка и от серии убытков

- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, прибыль/убыток, процент выигрышей, текущая просадка и спред

- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже





РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА

- Символ: GBPJPY (советник автоматически определяет суффикс вашего брокера, например GBPJPYm)

- Таймфрейм: H4

- Счёт: стандартный или центовый счёт; расчёт по стоимости тика адаптируется к валюте вашего счёта

- Кредитное плечо: 1:100 или выше комфортно

- Рекомендуется VPS или постоянно работающий ПК, чтобы советник работал круглосуточно

- Профиль по умолчанию — только лонг, RiskPercent умеренный. Снизьте RiskPercent для более спокойной кривой средств.





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- TradeTF: рабочий таймфрейм (по умолчанию H4)

- N_Channel: длина канала пробоя Donchian (бары)

- SL_ATR: дистанция жёсткого стопа (множитель ATR)

- Trail_ATR: дистанция трейлинг-стопа (множитель ATR)

- HoldBars: максимальный срок удержания (бары)

- ATR_Period: период ATR

- AllowBuy / AllowSell: включение лонга / шорта (по умолчанию только лонг)

- RiskPercent / MaxLot / FixedLot: расчёт размера позиции и ограничения

- AllowCent: поддержка центовых счетов





ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любые бэктесты — не гарантируют будущих результатов. Трендследящие системы по своей природе имеют низкий процент выигрышей и могут переживать продолжительные просадки на боковых рынках. GBPJPY — волатильный кросс и может образовывать гэпы. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте, начинайте с консервативного риска и торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.





ПОДДЕРЖКА

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