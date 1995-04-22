Megamax Donchian Pound Yen

Megamax Donchian GBPJPY — 面向 GBPJPY 的 Donchian 趋势跟踪系统



重要提示 — 请将EA挂载到 GBPJPY H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 GBPJPY H4，否则交易数将为零。



Megamax Donchian GBPJPY 是一套在 H4 周期上交易英镑兑日元（GBPJPY）的自动趋势跟踪系统。它等待 Donchian 通道的确认突破，随后以 ATR 移动止损跟随行情，并在每一笔交易上设置硬性止损。默认仅做多 —— GBPJPY 在历史上最稳健的优势位于买入一侧。没有网格，也没有马丁格尔：同一时间只持有一个仓位，每个仓位都有清晰、固定的风险。本 EA 与 USDJPY 版本属于同一 Megamax Donchian 家族，并针对 GBPJPY 的波动性进行了调校。



真实数据源回测（Exness，MT5 Strategy Tester，$10k，Model=2）：GBPJPY H4 在 2017-2026 期间录得 +875% 收益，Profit Factor 1.42，余额回撤 9.5%，156 笔交易。逐年来看，本系统在 8 年中有 7 年为正，最差年份也仅约为 -6%，且没有爆仓。这些是基于单一经纪商数据源的历史回测，并非真实的实盘业绩记录。



本产品是一款工具，并不承诺盈利。趋势跟踪系统本质上胜率较低，在等待趋势的过程中会经历较长时间的连续小额亏损。在用于真实账户之前，请完整阅读本说明，并先行设定好您的风险敞口。





工作原理



1) 入场 —— 确认的 Donchian 突破

EA 跟踪近期 Donchian 通道（默认 20 根 H4 K 线）的最高价与最低价。当价格向上突破该通道时建立多头仓位，并过滤掉仅轻微刺穿通道边界的边缘波动，使突破必须果断有力。



2) 方向 —— 默认仅做多

默认只采取做多突破，契合 GBPJPY 历史上稳健的买入侧优势。可以启用做空，但经过测试并推荐的配置为仅做多。



3) 出场 —— ATR 移动止损 + 硬性止损，无固定目标

没有固定止盈。入场时在 SL_ATR × ATR 处设置硬性止损，Trail_ATR × ATR 处的移动止损随行情推进而跟随，在为正常波动留出空间的同时锁定更多趋势利润。最大持仓周期（HoldBars）会平掉那些始终未能形成趋势的停滞仓位。



4) 仓位规模

手数依据余额的风险百分比与止损距离来确定，并设有硬性最大手数上限。基于 tick 价值的手数计算可在不同账户货币与不同经纪商之间保持计算正确。





内置保护与监控

- 每笔交易均设硬性止损 —— 风险始终是明确的

- 最大持仓周期，用于清退停滞的交易

- 单日亏损与连续亏损安全防护

- 图表内仪表盘：余额、净值、保证金水平、盈亏、胜率、当前回撤与点差

- 针对开仓、平仓与保证金预警的推送与邮件通知





推荐配置

- 品种：GBPJPY（EA 会自动识别您经纪商的后缀，例如 GBPJPYm）

- 周期：H4

- 账户：标准账户或美分账户；基于 tick 价值的手数计算会适应您的账户货币

- 杠杆：1:100 或更高较为从容

- 建议使用 VPS 或常开电脑，使 EA 可全天候不间断运行

- 默认配置为仅做多，RiskPercent 适中。如需更平缓的资金曲线，请降低 RiskPercent。





主要参数

- TradeTF：工作周期（默认 H4）

- N_Channel：Donchian 突破通道长度（K 线）

- SL_ATR：硬性止损距离（ATR 倍数）

- Trail_ATR：移动止损距离（ATR 倍数）

- HoldBars：最大持仓周期（K 线）

- ATR_Period：ATR 周期

- AllowBuy / AllowSell：启用做多 / 做空（默认仅做多）

- RiskPercent / MaxLot / FixedLot：仓位规模与上限

- AllowCent：支持美分账户





重要风险披露

本产品是一款用于自动下单执行的软件工具。它并非投资建议，也不为您管理资金。任何交易系统都无法保证盈利，过往表现（包括任何回测）均不保证未来结果。趋势跟踪系统本质上胜率较低，在横盘震荡的行情中可能遭受较长的回撤。GBPJPY 是波动较大的交叉货币对，可能出现跳空。请务必先在模拟账户上测试，从保守的风险开始，并仅使用您能够承受损失的资金进行交易。





支持

如有疑问请使用内置聊天功能。更新与改进通过 Market 发布并自动交付给您。

