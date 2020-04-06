GOLDExter
- Эксперты
- Youcef Seghir
- Версия: 2.3
- Обновлено: 21 октября 2025
- Активации: 5
track record of myfxbook :
Сделайте бэктест на счёте с raw-spread, и вы увидите впечатляющие результаты.
🔍 Обзор торгового советника (EA):
Этот экспертный советник специально оптимизирован для торговли на XAUUSD (золото против доллара США), с наилучшими результатами на таймфрейме H1, а также на H4 как надёжной альтернативе.
Его производительность точно настроена под уникальную волатильность и структуру рынка золота.
❗ Мы не продаём вам мечту о быстром обогащении.
Мы предлагаем вам мощный и эффективный торговый инструмент — если вы действительно понимаете, что такое настоящая торговля.
Советник разработан с исключительным интеллектом для точного определения зон пробоя (breakout) и профессионального входа в рынок в этих зонах, при этом соблюдается продвинутая система управления рисками, обеспечивающая защиту капитала.
Система динамически анализирует рыночную структуру и сочетает определение ключевых уровней с фильтрацией тренда с помощью умных индикаторов, чтобы избежать ложных сигналов.
🎯 Эффективность этого советника — это не просто красивые цифры, а реальные, стабильные и устойчивые результаты, без чрезмерных рисков или эмоциональных всплесков — если вы следуете рекомендованным настройкам.
🔧 Этот советник идеален для трейдеров, которые:
-
Стремятся к долгосрочной безопасности и стабильности капитала
-
Хотят избежать резких просадок и рыночного шума
-
Ценят контролируемый риск и постепенный рост капитала
🔑 Ключевые особенности:
-
🔍 Умное определение уровней поддержки и сопротивления с помощью продвинутых алгоритмов
-
⚖️ Гибкое управление капиталом: фиксированный риск в USD или процент от баланса
-
📊 Динамическое масштабирование риска в зависимости от производительности счёта
-
🔁 Избегает повторных сделок в одном направлении
-
✅ Автоматически проверяет возможность торговли по текущему символу перед входом
-
🪙 Полностью оптимизирован для рынка золота (XAUUSD)
-
💰 Подходит для малых счетов при низком уровне риска
-
📆 Тестирован на 9 годах исторических данных
-
🕒 Лучшие результаты на таймфрейме H1 — H4 также надёжен
📈 Результаты бэктеста за 9 лет (2016–2025):
-
💵 Чистая прибыль: 1 657 593,11 USD с начального депозита в 10 000 USD
-
✅ Рост: 16 500%
-
🔄 Коэффициент прибыли (Profit Factor): 1.61
-
📈 Коэффициент восстановления (Recovery Factor): 14.79
-
⏱️ Средняя доходность за сделку (AHPR): 0.32%
-
🧮 Геометрическая доходность (GHPR): 0.32%
-
📈 Коэффициент Шарпа: 14.98 — редкий баланс риска и доходности
-
📊 График капитала показывает стабильный рост без резких просадок
⚙️ Умные настройки по умолчанию – с полной ручной настройкой:
Советник протестирован и оптимизирован с использованием официальных настроек по умолчанию.
Однако вы можете легко изменить параметры под свои цели и уровень риска:
-
🔺 Более высокий риск = больше потенциальной прибыли
-
🔻 Более низкий риск = больше стабильности и безопасности
🧪 Бесплатная пробная версия:
💡 Вы можете скачать бесплатную версию на 1 день, чтобы провести бэктест на своей платформе перед покупкой.
💰 Варианты покупки:
-
📅 Ежемесячная подписка
-
📆 Годовая подписка со скидкой
-
🔒 Разовая покупка с пожизненным доступом и бесплатными обновлениями
🛠️ Поддержка и обновления:
Все клиенты получают пожизненные обновления и прямую техническую поддержку, что гарантирует совместимость с будущими версиями платформы и максимальную производительность.