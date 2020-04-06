track record of myfxbook :

Сделайте бэктест на счёте с raw-spread, и вы увидите впечатляющие результаты.

🔍 Обзор торгового советника (EA):

Этот экспертный советник специально оптимизирован для торговли на XAUUSD (золото против доллара США), с наилучшими результатами на таймфрейме H1, а также на H4 как надёжной альтернативе.

Его производительность точно настроена под уникальную волатильность и структуру рынка золота.

❗ Мы не продаём вам мечту о быстром обогащении.

Мы предлагаем вам мощный и эффективный торговый инструмент — если вы действительно понимаете, что такое настоящая торговля.

Советник разработан с исключительным интеллектом для точного определения зон пробоя (breakout) и профессионального входа в рынок в этих зонах, при этом соблюдается продвинутая система управления рисками, обеспечивающая защиту капитала.

Система динамически анализирует рыночную структуру и сочетает определение ключевых уровней с фильтрацией тренда с помощью умных индикаторов, чтобы избежать ложных сигналов.

🎯 Эффективность этого советника — это не просто красивые цифры, а реальные, стабильные и устойчивые результаты, без чрезмерных рисков или эмоциональных всплесков — если вы следуете рекомендованным настройкам.

🔧 Этот советник идеален для трейдеров, которые:

Стремятся к долгосрочной безопасности и стабильности капитала

Хотят избежать резких просадок и рыночного шума

Ценят контролируемый риск и постепенный рост капитала

🔑 Ключевые особенности:

🔍 Умное определение уровней поддержки и сопротивления с помощью продвинутых алгоритмов

⚖️ Гибкое управление капиталом: фиксированный риск в USD или процент от баланса

📊 Динамическое масштабирование риска в зависимости от производительности счёта

🔁 Избегает повторных сделок в одном направлении

✅ Автоматически проверяет возможность торговли по текущему символу перед входом

🪙 Полностью оптимизирован для рынка золота (XAUUSD)

💰 Подходит для малых счетов при низком уровне риска

📆 Тестирован на 9 годах исторических данных

🕒 Лучшие результаты на таймфрейме H1 — H4 также надёжен

📈 Результаты бэктеста за 9 лет (2016–2025):

💵 Чистая прибыль: 1 657 593,11 USD с начального депозита в 10 000 USD

✅ Рост: 16 500%

🔄 Коэффициент прибыли (Profit Factor): 1.61

📈 Коэффициент восстановления (Recovery Factor): 14.79

⏱️ Средняя доходность за сделку (AHPR): 0.32%

🧮 Геометрическая доходность (GHPR): 0.32%

📈 Коэффициент Шарпа: 14.98 — редкий баланс риска и доходности

📊 График капитала показывает стабильный рост без резких просадок

⚙️ Умные настройки по умолчанию – с полной ручной настройкой:

Советник протестирован и оптимизирован с использованием официальных настроек по умолчанию.

Однако вы можете легко изменить параметры под свои цели и уровень риска:

🔺 Более высокий риск = больше потенциальной прибыли

🔻 Более низкий риск = больше стабильности и безопасности

🧪 Бесплатная пробная версия:

💡 Вы можете скачать бесплатную версию на 1 день, чтобы провести бэктест на своей платформе перед покупкой.

💰 Варианты покупки:

📅 Ежемесячная подписка

📆 Годовая подписка со скидкой

🔒 Разовая покупка с пожизненным доступом и бесплатными обновлениями

🛠️ Поддержка и обновления:

Все клиенты получают пожизненные обновления и прямую техническую поддержку, что гарантирует совместимость с будущими версиями платформы и максимальную производительность.