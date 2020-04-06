GOLDExter

track record of myfxbook :

Сделайте бэктест на счёте с raw-spread, и вы увидите впечатляющие результаты.

🔍 Обзор торгового советника (EA):
Этот экспертный советник специально оптимизирован для торговли на XAUUSD (золото против доллара США), с наилучшими результатами на таймфрейме H1, а также на H4 как надёжной альтернативе.
Его производительность точно настроена под уникальную волатильность и структуру рынка золота.

Мы не продаём вам мечту о быстром обогащении.
Мы предлагаем вам мощный и эффективный торговый инструмент — если вы действительно понимаете, что такое настоящая торговля.

Советник разработан с исключительным интеллектом для точного определения зон пробоя (breakout) и профессионального входа в рынок в этих зонах, при этом соблюдается продвинутая система управления рисками, обеспечивающая защиту капитала.
Система динамически анализирует рыночную структуру и сочетает определение ключевых уровней с фильтрацией тренда с помощью умных индикаторов, чтобы избежать ложных сигналов.

🎯 Эффективность этого советника — это не просто красивые цифры, а реальные, стабильные и устойчивые результаты, без чрезмерных рисков или эмоциональных всплесков — если вы следуете рекомендованным настройкам.

🔧 Этот советник идеален для трейдеров, которые:

  • Стремятся к долгосрочной безопасности и стабильности капитала

  • Хотят избежать резких просадок и рыночного шума

  • Ценят контролируемый риск и постепенный рост капитала

🔑 Ключевые особенности:

  • 🔍 Умное определение уровней поддержки и сопротивления с помощью продвинутых алгоритмов

  • ⚖️ Гибкое управление капиталом: фиксированный риск в USD или процент от баланса

  • 📊 Динамическое масштабирование риска в зависимости от производительности счёта

  • 🔁 Избегает повторных сделок в одном направлении

  • ✅ Автоматически проверяет возможность торговли по текущему символу перед входом

  • 🪙 Полностью оптимизирован для рынка золота (XAUUSD)

  • 💰 Подходит для малых счетов при низком уровне риска

  • 📆 Тестирован на 9 годах исторических данных

  • 🕒 Лучшие результаты на таймфрейме H1 — H4 также надёжен

📈 Результаты бэктеста за 9 лет (2016–2025):

  • 💵 Чистая прибыль: 1 657 593,11 USD с начального депозита в 10 000 USD

  • ✅ Рост: 16 500%

  • 🔄 Коэффициент прибыли (Profit Factor): 1.61

  • 📈 Коэффициент восстановления (Recovery Factor): 14.79

  • ⏱️ Средняя доходность за сделку (AHPR): 0.32%

  • 🧮 Геометрическая доходность (GHPR): 0.32%

  • 📈 Коэффициент Шарпа: 14.98 — редкий баланс риска и доходности

  • 📊 График капитала показывает стабильный рост без резких просадок

⚙️ Умные настройки по умолчанию – с полной ручной настройкой:
Советник протестирован и оптимизирован с использованием официальных настроек по умолчанию.
Однако вы можете легко изменить параметры под свои цели и уровень риска:

  • 🔺 Более высокий риск = больше потенциальной прибыли

  • 🔻 Более низкий риск = больше стабильности и безопасности

🧪 Бесплатная пробная версия:
💡 Вы можете скачать бесплатную версию на 1 день, чтобы провести бэктест на своей платформе перед покупкой.

💰 Варианты покупки:

  • 📅 Ежемесячная подписка

  • 📆 Годовая подписка со скидкой

  • 🔒 Разовая покупка с пожизненным доступом и бесплатными обновлениями

🛠️ Поддержка и обновления:
Все клиенты получают пожизненные обновления и прямую техническую поддержку, что гарантирует совместимость с будущими версиями платформы и максимальную производительность.

