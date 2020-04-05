SignalForge Bridge

SignalForge Bridge Free - Исполнение алертов TradingView на MT5
Превращайте стратегии TradingView в реальные сделки на MetaTrader 5. Без программирования. Настройка за 5 минут.
 
1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО на ПЛАНЕ TRADER ($14.99/мес):
A) Подпишитесь на @SignalForge_AI в X/Twitter и напишите BRIDGE под закрепленным постом
B) Оформите подписку Trader на signalforge-ai.com и используйте код BRIDGE100 при оплате
C) После подписки сервер отправит вам приветственное письмо с инструкциями
 
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1. Зарегистрируйтесь бесплатно на signalforge-ai.com
2. Скопируйте ваш Server Connection Token
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4. Настройте алерты TradingView с вебхуком
5. Алерты исполняются автоматически
 
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- Фиксированный или риск-ориентированный размер позиции
- Stop Loss и Take Profit из TradingView
- Трейлинг Стоп и Безубыток
- Фильтр максимального спреда
- Информационная панель на графике
- Все инструменты: Форекс, Золото, Индексы, Крипто
 
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Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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SFRecovery EA
Benjamin Sanchez Parra
Эксперты
SFRecovery EA v3.20 - the drawdown recovery manager for MT5. It never opens a trade by itself. It watches the positions you already have (manual trades, other EAs, webhook bots) and when one sinks into drawdown it manages the whole basket until it exits at break-even plus your target. You set the caps, it does the grind. NEW in v3.20 - CONTROL mode: when drawdown hits your threshold, the EA takes over the entire book on that symbol and works both sides until break-even, or until your loss cap
SignalForge Trader
Benjamin Sanchez Parra
Эксперты
SignalForge Bridge Trader - TradingView в MT5 с защитой Prop Firm Полный мост с защитой для проп-фирм аккаунтов. Настройка за 5 минут.   1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО на ПЛАНЕ TRADER ($14.99/мес): A) Подпишитесь на @SignalForge_AI в X/Twitter и напишите BRIDGE под закрепленным постом B) Оформите подписку Trader на signalforge-ai.com и используйте код BRIDGE100 при оплате C) После подписки сервер отправит вам приветственное письмо с инструкциями   КАК ЭТО РАБОТАЕТ 1. Зарегистрируйтесь на signalforge-ai.com
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