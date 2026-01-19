EA Agulhada do Didi

Этот советник был разработан для автоматизации торговых операций в MetaTrader 5 с использованием логики индикатора Didi Index для определения точек входа в рынок.

Советник выполняет все операции непосредственно на графике в автоматическом режиме, следуя правилам и параметрам, заданным пользователем.

Концепция робота основана на применении объективной логики входа и управления, позволяя трейдеру удобно отслеживать выполнение сделок без использования внешних интеграций или дополнительных библиотек.

Основные функции

Автоматическая торговля

Сделки открываются автоматически на основе логики индикатора Didi Index.

Настраиваемые торговые часы

Позволяет задать определённые временные периоды, в течение которых советник может открывать сделки. Вне этого времени новые сделки не открываются.

Трейлинг-стоп

Стоп-лосс автоматически сопровождает движение цены в соответствии с заданными параметрами.

Автоматический безубыток (Breakeven)

Возможность переноса стоп-лосса на цену входа при выполнении заданных условий.

Информационная панель на графике

Отображает рабочую информацию советника, облегчая контроль сделок и состояния робота в реальном времени.

Совместимость

MetaTrader 5

Демо и реальные счета

Работает с любыми инструментами, поддерживаемыми платформой

Важное примечание

Продукт распространяется исключительно в скомпилированном виде, не использует DLL, не собирает данные пользователей и не интегрируется со сторонними сервисами, полностью соответствуя требованиям Market MQL5.