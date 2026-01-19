EA Agulhada do Didi

Этот советник был разработан для автоматизации торговых операций в MetaTrader 5 с использованием логики индикатора Didi Index для определения точек входа в рынок.
Советник выполняет все операции непосредственно на графике в автоматическом режиме, следуя правилам и параметрам, заданным пользователем.

Концепция робота основана на применении объективной логики входа и управления, позволяя трейдеру удобно отслеживать выполнение сделок без использования внешних интеграций или дополнительных библиотек.

Основные функции

Автоматическая торговля
Сделки открываются автоматически на основе логики индикатора Didi Index.

Настраиваемые торговые часы
Позволяет задать определённые временные периоды, в течение которых советник может открывать сделки. Вне этого времени новые сделки не открываются.

Трейлинг-стоп
Стоп-лосс автоматически сопровождает движение цены в соответствии с заданными параметрами.

Автоматический безубыток (Breakeven)
Возможность переноса стоп-лосса на цену входа при выполнении заданных условий.

Информационная панель на графике
Отображает рабочую информацию советника, облегчая контроль сделок и состояния робота в реальном времени.

Совместимость

MetaTrader 5
Демо и реальные счета
Работает с любыми инструментами, поддерживаемыми платформой

Важное примечание

Продукт распространяется исключительно в скомпилированном виде, не использует DLL, не собирает данные пользователей и не интегрируется со сторонними сервисами, полностью соответствуя требованиям Market MQL5.


Другие продукты этого автора
EA Keltner
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.75 (8)
Эксперты
Стратегия прорыва каналов Кельтнера: Разработанный для платформы Metatrader 5 торговый робот предназначен для автоматической работы с использованием стратегии прорыва каналов Кельтнера. Эта стратегия включает в себя выявление точек входа и выхода на основе волатильности рынка, определяемой каналами Кельтнера. Основные особенности: Прорыв каналов Кельтнера : Робот выявляет моменты, когда цена прорывает каналы Кельтнера, указывая на возможности для покупки или продажи. Параметры торговых часов : М
FREE
Fast Order Panel
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Утилиты
Панель ручного исполнения сделок для MetaTrader 5 Данный инструмент разработан для упрощения и ускорения ручной торговли в MetaTrader 5, предоставляя удобную и интуитивно понятную панель на графике для открытия и управления ордерами. Концепция панели вдохновлена интерфейсом ввода ордеров, широко используемым в платформе Profit Chart, и адаптирована для работы в среде MetaTrader 5, обеспечивая привычный рабочий процесс для трейдеров. Features Рыночная покупка и продажа Мгновенная отправка рыночн
FREE
Build EA
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (1)
Эксперты
Создайте свой советник с помощью Build EA, с его помощью вы сможете построить свою стратегию с помощью доступных индикаторов и инструментов. Build EA не имеет определенной стратегии, но с его помощью вы можете использовать комбинации индикаторов и использовать их в качестве сигналов или фильтров вместе с доступными инструментами и строить свою стратегию! Доступные индикаторы: adx Аллигатор Полосы Боллинджера медвежья сила Бычья сила ТПП пересечение средств дх Конверт Стохастический фрактал Ма
Build EA Simple
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4 (8)
Эксперты
Build your EA with Build EA Simple, with it you can build your strategy with the available indicators and tools. Build EA Simple does not have any defined strategy, but with it you can use combinations of indicators and use them as signals or filters and build your strategy! Build EA Simple is a simplified version of Build EA that doesn't have as many tools. Discover Build EA Pro  https://www.mql5.com/pt/market/product/88859?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fpt%2Fmarket%2Fmy Indi
FREE
Result per Symbol MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (3)
Индикаторы
Когда вы работаете с несколькими активами и имеете несколько открытых позиций по активам, немного сложно визуализировать, когда прибыль или прибыль дает каждая активная проблема, поэтому с учетом этого мы разрабатываем этот индикатор, где он облегчает визуализацию операций с активами. , где вы сможете открыть несколько разных ресурсов и сможете визуализировать индивидуальный результат каждого актива и ускорить принятие решений в своем бизнесе.
FREE
Indicador de Volume
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор является индикатором громкости, он меняет цвет свечей в соответствии с определенным количеством тиков, и об этом количестве тиков пользователь может сообщить как о количестве тиков, так и о цвете свечей, этот индикатор работает в любое графическое время или любой актив, при условии, что актив имеет номер тикера для информирования. Этот индикатор предназначен для облегчения просмотра пользователем при анализе свечей с определенным количеством тиков.
FREE
Zona de Consolidacao
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (4)
Индикаторы
It makes it easier to see where there have been consolidation zones for previous prices and allows you to highlight the histogram where there is the biggest consolidation zone. Input parameters Intervalo de preço Is the price between the histograms Periodo Number of candle sticks to be analyzed Porcentagem Highlights the histogram where there is minimal consolidation in relation to the analyzed period
FREE
Result per Symbol MT4
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Индикаторы
Когда вы работаете с несколькими активами и имеете несколько открытых позиций по активам, немного сложно визуализировать, когда прибыль или прибыль дает каждая активная проблема, поэтому с учетом этого мы разрабатываем этот индикатор, где он облегчает визуализацию операций с активами. , где вы сможете открыть несколько разных ресурсов и сможете визуализировать индивидуальный результат каждого актива и ускорить принятие решений в своем бизнесе.
FREE
Auto Hedge MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Утилиты
Откройте направление в сделке, за которой рынок намеревается следовать, и сделку, которая произошла в вашей сделке. Пример: операция покупки с лотом 0,01 по цене 0,03 пункта, покупка с лотом 0,01 по цене 0,01.0930, затем будет принято решение о стоп-приказе на продажу 0,03. выставляется новый стоп-ордер на покупку с лотом 0,06 по цене 1,0930. Параметры: Громкость -> Громкость первой операции. Take Profit -> Гарантированная прибыль в количестве пунктов. Max Hedge -> Контролирует количест
Trend Follower MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Индикаторы
Trend Follower   predicts the possible start of a trend, the indicator uses as a basis for the closing high possibility of the indicators to identify a possible entry or low possibility, the indicator just an entry parameter which can be the period . Input parameters Period : A positive integer that indicates the period for number Alert:   Sends an audible signal when a signal occurs Check out other products:   https://www.mql5.com/en/users/junioredj16/seller
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв