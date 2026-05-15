Gold Injection EA MT5

Gold Injection EA для MetaTrader 5

Обзор продукта

Gold Injection EA — это автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото).

Советник сочетает в себе сеточную торговую стратегию с гибкими функциями управления капиталом и корзиной ордеров. Он предоставляет широкий набор настраиваемых параметров, позволяющих адаптировать торговлю под различные размеры депозитов, условия брокеров и индивидуальные предпочтения по управлению рисками.

Gold Injection EA поддерживает автоматическое управление сделками, предоставляя пользователю возможность настраивать размер лота, защиту корзины, контроль просадки, фильтрацию спреда, расписание торговли и фильтр экономических новостей.

Основные возможности

Автоматическая торговля XAUUSD (Золото)

Настраиваемая сеточная торговая стратегия

Автоматический и фиксированный размер лота

Управление Basket Stop Loss

Управление Basket Take Profit

Basket Trailing Profit

Контроль просадки

Фильтр максимального спреда

Еженедельное расписание торговли

Возможность автоматического закрытия позиций в пятницу

Встроенный фильтр экономических новостей

Поддержка различных форматов котировок золота

Настройки торговли

Советник содержит широкий набор параметров, позволяющих настроить торговлю в соответствии с выбранной стратегией.

Доступны настройки автоматического расчёта лота, фиксированного размера лота, максимального количества сеточных сделок, управления корзиной ордеров, контроля просадки, ограничения спреда, торгового расписания и фильтрации новостей.

Параметры по умолчанию уже включены и могут быть изменены в соответствии с требованиями брокера и предпочтительным уровнем риска.

Рекомендуемые условия

Символ: XAUUSD или GOLD

Платформа: MetaTrader 5

Тип счёта: Hedging

Кредитное плечо: 1:500 или выше

VPS: Рекомендуется

Необходимый размер депозита зависит от выбранных параметров торговли, требований брокера, кредитного плеча и текущей рыночной ситуации.

Совместимость с брокерами

Gold Injection EA протестирован в различных торговых условиях, включая брокеров с разными форматами котировок золота.

Спреды, комиссии, исполнение ордеров, спецификации контрактов и исторические данные могут отличаться у разных брокеров. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий MetaTrader 5 с использованием исторических данных вашего брокера, а затем проверить его работу на демо-счёте.

Установка

Скопируйте файл Expert Advisor в папку MQL5/Experts. Перезапустите MetaTrader 5 или обновите окно «Навигатор». Откройте график XAUUSD или GOLD. Добавьте Gold Injection EA на график. Включите алгоритмическую торговлю. При необходимости настройте входные параметры.

Важная информация

Gold Injection EA предназначен для автоматизированной торговли XAUUSD. Результаты работы зависят от рыночных условий, качества исполнения ордеров брокером, параметров счёта, кредитного плеча, спреда и выбранных пользователем настроек.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется подобрать оптимальные параметры и протестировать советник в соответствии с вашей торговой стратегией и допустимым уровнем риска.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынках Forex, Gold и CFD связана со значительными финансовыми рисками и может подходить не всем инвесторам.

Gold Injection EA не гарантирует получение прибыли и не исключает возможность убытков. Результаты торговли зависят от множества факторов, включая рыночные условия, условия брокера, исполнение ордеров, кредитное плечо, размер депозита и выбранные пользователем настройки.

Результаты тестирования и торговли на демо-счёте предназначены только для оценки работы советника и не являются гарантией будущих результатов на реальном счёте.

Перед использованием советника на реальном счёте обязательно протестируйте его на демо-счёте и убедитесь, что полностью понимаете все риски, связанные с торговлей.