Gold Injection EA MT5
- Эксперты
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 2 июля 2026
- Активации: 5
Gold Injection EA для MetaTrader 5
Обзор продукта
Gold Injection EA — это автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото).
Советник сочетает в себе сеточную торговую стратегию с гибкими функциями управления капиталом и корзиной ордеров. Он предоставляет широкий набор настраиваемых параметров, позволяющих адаптировать торговлю под различные размеры депозитов, условия брокеров и индивидуальные предпочтения по управлению рисками.
Gold Injection EA поддерживает автоматическое управление сделками, предоставляя пользователю возможность настраивать размер лота, защиту корзины, контроль просадки, фильтрацию спреда, расписание торговли и фильтр экономических новостей.
Основные возможности
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Автоматическая торговля XAUUSD (Золото)
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Настраиваемая сеточная торговая стратегия
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Автоматический и фиксированный размер лота
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Управление Basket Stop Loss
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Управление Basket Take Profit
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Basket Trailing Profit
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Контроль просадки
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Фильтр максимального спреда
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Еженедельное расписание торговли
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Возможность автоматического закрытия позиций в пятницу
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Встроенный фильтр экономических новостей
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Поддержка различных форматов котировок золота
Настройки торговли
Советник содержит широкий набор параметров, позволяющих настроить торговлю в соответствии с выбранной стратегией.
Доступны настройки автоматического расчёта лота, фиксированного размера лота, максимального количества сеточных сделок, управления корзиной ордеров, контроля просадки, ограничения спреда, торгового расписания и фильтрации новостей.
Параметры по умолчанию уже включены и могут быть изменены в соответствии с требованиями брокера и предпочтительным уровнем риска.
Рекомендуемые условия
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Символ: XAUUSD или GOLD
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Платформа: MetaTrader 5
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Тип счёта: Hedging
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Кредитное плечо: 1:500 или выше
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VPS: Рекомендуется
Необходимый размер депозита зависит от выбранных параметров торговли, требований брокера, кредитного плеча и текущей рыночной ситуации.
Совместимость с брокерами
Gold Injection EA протестирован в различных торговых условиях, включая брокеров с разными форматами котировок золота.
Спреды, комиссии, исполнение ордеров, спецификации контрактов и исторические данные могут отличаться у разных брокеров. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий MetaTrader 5 с использованием исторических данных вашего брокера, а затем проверить его работу на демо-счёте.
Установка
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Скопируйте файл Expert Advisor в папку MQL5/Experts.
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Перезапустите MetaTrader 5 или обновите окно «Навигатор».
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Откройте график XAUUSD или GOLD.
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Добавьте Gold Injection EA на график.
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Включите алгоритмическую торговлю.
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При необходимости настройте входные параметры.
Важная информация
Gold Injection EA предназначен для автоматизированной торговли XAUUSD. Результаты работы зависят от рыночных условий, качества исполнения ордеров брокером, параметров счёта, кредитного плеча, спреда и выбранных пользователем настроек.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется подобрать оптимальные параметры и протестировать советник в соответствии с вашей торговой стратегией и допустимым уровнем риска.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынках Forex, Gold и CFD связана со значительными финансовыми рисками и может подходить не всем инвесторам.
Gold Injection EA не гарантирует получение прибыли и не исключает возможность убытков. Результаты торговли зависят от множества факторов, включая рыночные условия, условия брокера, исполнение ордеров, кредитное плечо, размер депозита и выбранные пользователем настройки.
Результаты тестирования и торговли на демо-счёте предназначены только для оценки работы советника и не являются гарантией будущих результатов на реальном счёте.
Перед использованием советника на реальном счёте обязательно протестируйте его на демо-счёте и убедитесь, что полностью понимаете все риски, связанные с торговлей.
Gold Injection has shown impressive results and has performed better than many well-known EAs in the community. A well-designed EA that opens trades only when its market conditions are met, which helps reduce unnecessary entries.