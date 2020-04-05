Phoenix Fury
- Эксперты
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- Версия: 4.2
- Обновлено: 9 августа 2026
- Активации: 10
PHOENIX FURY GOLD SCALPER PRO (M5)
Улавливание институционального импульса через откаты волатильности.
Улавливание институционального импульса через откаты волатильности.
Большинство розничных торговых роботов сливают на золоте, потому что они полагаются на жестко закодированные значения пунктов/пипсов, статические скользящие средние и запаздывающие индикаторы. Phoenix Fury Gold Scalper Pro устроен совершенно иначе. Он использует полностью закрытый, независимый математический вычислительный движок с нулевым запаздыванием, разработанный для высокоточного использования внутридневных расширений ликвидности. Сочетая в себе структурные якоря, плавное отслеживание тренда, геометрическое распределение объема и динамические полосы волатильности, Phoenix Fury открывает сделки только тогда, когда институциональный капитал агрессивно толкает рынок.
🛠️ 4-уровневый алгоритмический движок слияния
Phoenix Fury работает через продвинутую многоуровневую структуру фильтрации, чтобы гарантировать, что вы никогда не будете торговать против доминирующих институциональных ордер-блоков:
Phoenix Fury работает через продвинутую многоуровневую структуру фильтрации, чтобы гарантировать, что вы никогда не будете торговать против доминирующих институциональных ордер-блоков:
- Структурный якорь (Anchored VWAP): Автоматически рассчитывает и привязывается к открытию дневной сессии в 00:00 по времени брокера. Это определяет окончательное дневное направление (bias). Робот покупает только тогда, когда цена находится выше AVWAP, и продает только тогда, когда она ниже.
- Фильтр тренда (Hull Moving Average): Используя оптимизированный алгоритм расчета WMA с заданным периодом, он отслеживает векторы мгновенного импульса с нулевым запаздыванием, выступая в роли строгого фильтра направления наклона.
- Движок уверенности (Volume Momentum Delta): Динамически распределяет чистый тиковый объем на основе геометрии отдельных свечей (тела против верхних и нижних теней). Он точно отделяет истинное накопление покупок от распределения продаж.
- Динамический триггер (Каналы Кельтнера): Рассчитывает автоматические экспоненциальные скользящие средние, заключенные в границы Average True Range (ATR). Торговый робот никогда не догоняет рынок — он торгует против экстремумов, покупая на глубоких откатах или продавая на перекупленных ралли внутри сформировавшегося тренда.
🛡️ Встроенные коммерческие защитные функции
- 100% автономность одного файла: Никаких сложных зависимостей iCustom, никаких дополнительных файлов индикаторов для скачивания.
- Защита от важных новостей: Автоматически закрывает сделки и приостанавливает работу перед выходом важных экономических публикаций, возобновляя торговлю только после стабилизации условий.
- Блокировка рисков в конце дня: Позиции закрываются перед ролловером во избежание издержек по свопам и резких скачков неликвидного спреда. Торговля возобновляется после дневного сброса.
- Стильная информационная панель (HUD): Отслеживает текущие спреды брокера, динамическую волатильность рынка, внутренние векторы дельты объема и системные защиты прямо на вашем графике.
- Автоматическое масштабирование волатильности: Использует чистые множители ATR для автоматической адаптации уровней стопа и цели, а также для алгоритма высокочастотного трейлинг-стопа.
📐 Гибкие варианты расчета лота
Этот эксперт включает три продвинутых метода расчета объема, чтобы идеально соответствовать вашей стратегии управления рисками и размеру счета.
Этот эксперт включает три продвинутых метода расчета объема, чтобы идеально соответствовать вашей стратегии управления рисками и размеру счета.
- Фиксированный лот (Fixed Lot Sizing): Использует постоянный объем для каждой сделки. Управляется напрямую через входной параметр Fixed Lot Size. Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих ручной контроль и предсказуемые риски.
- Динамический режим для малых балансов: Автоматически масштабирует объем для безопасной работы на небольших счетах. Гарантирует, что советник сможет открывать корректные сделки при ограниченном балансе без нарушения минимальных требований брокера к лоту.
- Динамический максимальный риск (Dynamic Max Risk): Автоматически рассчитывает точный размер позиции для каждой сделки. Объем основывается на выбранном вами проценте риска на сделку и расстоянии до стоп-лосса. Автоматически масштабирует размер лота вверх или вниз при изменении эквити вашего счета.
⚙️ Рекомендации по использованию
- Актив: XAUUSD (Золото)
- Таймфрейм: M5 (Пятиминутный график)
- Настройка: Оптимизирован для работы «из коробки» (plug-and-play) — настраивайте только ключевые параметры, такие как размер лота, % риска, лимиты спреда и проскальзывания, безопасность счета и защиту от важных новостей.
- Брокер: Для оптимальной производительности рекомендуются счета ECN или счета с низким спредом.
🧪 Результаты бэктестов
Было проведено два бэктеста с использованием моделирования «Каждый тик на основе реальных тиков» с реалистичной задержкой исполнения 5 мс. Защита от важных новостей была настроена на блокировку всей торговой активности с 14:00 по 16:00 (GMT +2).
Было проведено два бэктеста с использованием моделирования «Каждый тик на основе реальных тиков» с реалистичной задержкой исполнения 5 мс. Защита от важных новостей была настроена на блокировку всей торговой активности с 14:00 по 16:00 (GMT +2).
- Сценарий 1 — Низкий риск / Стандартные настройки счета:
- Период: 01.01.2026 - 01.08.2026
- Начальный баланс: $1,000
- Метод расчета лота: Фиксированный (статический) @ 0.01
- Защита от максимального дневного убытка: Отключена (false)
- Сценарий 2 — Настройка динамического роста:
- Период: 01.01.2026 - 01.08.2026
- Начальный баланс: $1,000
- Метод расчета лота: Динамический максимальный риск
- Риск % на сделку: 2.0%
- Защита от максимального дневного убытка: Отключена (false)