PHOENIX FURY GOLD SCALPER PRO (M5)

Улавливание институционального импульса через откаты волатильности.

Большинство розничных торговых роботов сливают на золоте, потому что они полагаются на жестко закодированные значения пунктов/пипсов, статические скользящие средние и запаздывающие индикаторы. Phoenix Fury Gold Scalper Pro устроен совершенно иначе. Он использует полностью закрытый, независимый математический вычислительный движок с нулевым запаздыванием, разработанный для высокоточного использования внутридневных расширений ликвидности. Сочетая в себе структурные якоря, плавное отслеживание тренда, геометрическое распределение объема и динамические полосы волатильности, Phoenix Fury открывает сделки только тогда, когда институциональный капитал агрессивно толкает рынок.

🛠️ 4-уровневый алгоритмический движок слияния

Phoenix Fury работает через продвинутую многоуровневую структуру фильтрации, чтобы гарантировать, что вы никогда не будете торговать против доминирующих институциональных ордер-блоков:

Структурный якорь (Anchored VWAP): Автоматически рассчитывает и привязывается к открытию дневной сессии в 00:00 по времени брокера. Это определяет окончательное дневное направление (bias). Робот покупает только тогда, когда цена находится выше AVWAP, и продает только тогда, когда она ниже.

Фильтр тренда (Hull Moving Average): Используя оптимизированный алгоритм расчета WMA с заданным периодом, он отслеживает векторы мгновенного импульса с нулевым запаздыванием, выступая в роли строгого фильтра направления наклона.

Движок уверенности (Volume Momentum Delta): Динамически распределяет чистый тиковый объем на основе геометрии отдельных свечей (тела против верхних и нижних теней). Он точно отделяет истинное накопление покупок от распределения продаж.

Динамический триггер (Каналы Кельтнера): Рассчитывает автоматические экспоненциальные скользящие средние, заключенные в границы Average True Range (ATR). Торговый робот никогда не догоняет рынок — он торгует против экстремумов, покупая на глубоких откатах или продавая на перекупленных ралли внутри сформировавшегося тренда.

🛡️ Встроенные коммерческие защитные функции

100% автономность одного файла: Никаких сложных зависимостей iCustom, никаких дополнительных файлов индикаторов для скачивания.

Защита от важных новостей: Автоматически закрывает сделки и приостанавливает работу перед выходом важных экономических публикаций, возобновляя торговлю только после стабилизации условий.

Блокировка рисков в конце дня: Позиции закрываются перед ролловером во избежание издержек по свопам и резких скачков неликвидного спреда. Торговля возобновляется после дневного сброса.

Стильная информационная панель (HUD): Отслеживает текущие спреды брокера, динамическую волатильность рынка, внутренние векторы дельты объема и системные защиты прямо на вашем графике.

Автоматическое масштабирование волатильности: Использует чистые множители ATR для автоматической адаптации уровней стопа и цели, а также для алгоритма высокочастотного трейлинг-стопа.

📐 Гибкие варианты расчета лота

Этот эксперт включает три продвинутых метода расчета объема, чтобы идеально соответствовать вашей стратегии управления рисками и размеру счета.

Фиксированный лот (Fixed Lot Sizing): Использует постоянный объем для каждой сделки. Управляется напрямую через входной параметр Fixed Lot Size. Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих ручной контроль и предсказуемые риски.

Динамический режим для малых балансов: Автоматически масштабирует объем для безопасной работы на небольших счетах. Гарантирует, что советник сможет открывать корректные сделки при ограниченном балансе без нарушения минимальных требований брокера к лоту.

Динамический максимальный риск (Dynamic Max Risk): Автоматически рассчитывает точный размер позиции для каждой сделки. Объем основывается на выбранном вами проценте риска на сделку и расстоянии до стоп-лосса. Автоматически масштабирует размер лота вверх или вниз при изменении эквити вашего счета.

⚙️ Рекомендации по использованию

Актив: XAUUSD (Золото)

Таймфрейм: M5 (Пятиминутный график)

Настройка: Оптимизирован для работы «из коробки» (plug-and-play) — настраивайте только ключевые параметры, такие как размер лота, % риска, лимиты спреда и проскальзывания, безопасность счета и защиту от важных новостей.

Брокер: Для оптимальной производительности рекомендуются счета ECN или счета с низким спредом.

🧪 Результаты бэктестов

Было проведено два бэктеста с использованием моделирования «Каждый тик на основе реальных тиков» с реалистичной задержкой исполнения 5 мс. Защита от важных новостей была настроена на блокировку всей торговой активности с 14:00 по 16:00 (GMT +2).