Phoenix Fury

PHOENIX FURY GOLD SCALPER PRO (M5)
Улавливание институционального импульса через откаты волатильности.
Большинство розничных торговых роботов сливают на золоте, потому что они полагаются на жестко закодированные значения пунктов/пипсов, статические скользящие средние и запаздывающие индикаторы. Phoenix Fury Gold Scalper Pro устроен совершенно иначе. Он использует полностью закрытый, независимый математический вычислительный движок с нулевым запаздыванием, разработанный для высокоточного использования внутридневных расширений ликвидности. Сочетая в себе структурные якоря, плавное отслеживание тренда, геометрическое распределение объема и динамические полосы волатильности, Phoenix Fury открывает сделки только тогда, когда институциональный капитал агрессивно толкает рынок.
🛠️ 4-уровневый алгоритмический движок слияния
Phoenix Fury работает через продвинутую многоуровневую структуру фильтрации, чтобы гарантировать, что вы никогда не будете торговать против доминирующих институциональных ордер-блоков:
  • Структурный якорь (Anchored VWAP): Автоматически рассчитывает и привязывается к открытию дневной сессии в 00:00 по времени брокера. Это определяет окончательное дневное направление (bias). Робот покупает только тогда, когда цена находится выше AVWAP, и продает только тогда, когда она ниже.
  • Фильтр тренда (Hull Moving Average): Используя оптимизированный алгоритм расчета WMA с заданным периодом, он отслеживает векторы мгновенного импульса с нулевым запаздыванием, выступая в роли строгого фильтра направления наклона.
  • Движок уверенности (Volume Momentum Delta): Динамически распределяет чистый тиковый объем на основе геометрии отдельных свечей (тела против верхних и нижних теней). Он точно отделяет истинное накопление покупок от распределения продаж.
  • Динамический триггер (Каналы Кельтнера): Рассчитывает автоматические экспоненциальные скользящие средние, заключенные в границы Average True Range (ATR). Торговый робот никогда не догоняет рынок — он торгует против экстремумов, покупая на глубоких откатах или продавая на перекупленных ралли внутри сформировавшегося тренда.
🛡️ Встроенные коммерческие защитные функции
  • 100% автономность одного файла: Никаких сложных зависимостей iCustom, никаких дополнительных файлов индикаторов для скачивания.
  • Защита от важных новостей: Автоматически закрывает сделки и приостанавливает работу перед выходом важных экономических публикаций, возобновляя торговлю только после стабилизации условий.
  • Блокировка рисков в конце дня: Позиции закрываются перед ролловером во избежание издержек по свопам и резких скачков неликвидного спреда. Торговля возобновляется после дневного сброса.
  • Стильная информационная панель (HUD): Отслеживает текущие спреды брокера, динамическую волатильность рынка, внутренние векторы дельты объема и системные защиты прямо на вашем графике.
  • Автоматическое масштабирование волатильности: Использует чистые множители ATR для автоматической адаптации уровней стопа и цели, а также для алгоритма высокочастотного трейлинг-стопа.
📐 Гибкие варианты расчета лота
Этот эксперт включает три продвинутых метода расчета объема, чтобы идеально соответствовать вашей стратегии управления рисками и размеру счета.
  • Фиксированный лот (Fixed Lot Sizing): Использует постоянный объем для каждой сделки. Управляется напрямую через входной параметр Fixed Lot Size. Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих ручной контроль и предсказуемые риски.
  • Динамический режим для малых балансов: Автоматически масштабирует объем для безопасной работы на небольших счетах. Гарантирует, что советник сможет открывать корректные сделки при ограниченном балансе без нарушения минимальных требований брокера к лоту.
  • Динамический максимальный риск (Dynamic Max Risk): Автоматически рассчитывает точный размер позиции для каждой сделки. Объем основывается на выбранном вами проценте риска на сделку и расстоянии до стоп-лосса. Автоматически масштабирует размер лота вверх или вниз при изменении эквити вашего счета.
⚙️ Рекомендации по использованию
  • Актив: XAUUSD (Золото)
  • Таймфрейм: M5 (Пятиминутный график)
  • Настройка: Оптимизирован для работы «из коробки» (plug-and-play) — настраивайте только ключевые параметры, такие как размер лота, % риска, лимиты спреда и проскальзывания, безопасность счета и защиту от важных новостей.
  • Брокер: Для оптимальной производительности рекомендуются счета ECN или счета с низким спредом.
🧪 Результаты бэктестов
Было проведено два бэктеста с использованием моделирования «Каждый тик на основе реальных тиков» с реалистичной задержкой исполнения 5 мс. Защита от важных новостей была настроена на блокировку всей торговой активности с 14:00 по 16:00 (GMT +2).
  • Сценарий 1 — Низкий риск / Стандартные настройки счета:
    • Период: 01.01.2026 - 01.08.2026
    • Начальный баланс: $1,000
    • Метод расчета лота: Фиксированный (статический) @ 0.01
    • Защита от максимального дневного убытка: Отключена (false)
  • Сценарий 2 — Настройка динамического роста:
    • Период: 01.01.2026 - 01.08.2026
    • Начальный баланс: $1,000
    • Метод расчета лота: Динамический максимальный риск
    • Риск % на сделку: 2.0%
    • Защита от максимального дневного убытка: Отключена (false)

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    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
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    Эксперты
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (507)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
    Boring Pips MT5
    Thi Thu Ha Hoang
    4.77 (52)
    Эксперты
    Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
    Byrdi
    William Brandon Autry
    5 (20)
    Эксперты
    BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
    Cortex Aurex
    Vladimir Mametov
    4.64 (11)
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
    Precise Pair Trading Pro
    Arkadii Zagorulko
    3.75 (12)
    Эксперты
    Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
    Aetherion Prime EA
    Valentina Zhuchkova
    1 (2)
    Эксперты
    AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
    ArtQuant Gold
    Miguel Angel Vico Alba
    4.2 (25)
    Эксперты
    ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
    SomaGold
    Andrii Soma
    5 (9)
    Эксперты
    SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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