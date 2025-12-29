Hunt Protocol
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 2.26
- Обновлено: 29 декабря 2025
- Активации: 5
Hunt Protocol — это советник (EA), разработанный для торговли на рынке Золота (XAUUSD). Он использует уникальную стратегию захвата ценовых импульсов (импульсный скальпинг), возникающих при резких движениях цены в течение коротких временных интервалов (секундный таймфрейм), а также фильтрацию тренда на старших таймфреймах .
Советник создан для извлечения прибыли из высокой волатильности драгоценного металла, сочетая точность входа с жестким контролем рисков.
- Эксклюзивно для XAUUSD: Алгоритм разработан и оптимизирован специально под уникальную динамику и волатильность рынка золота.
- Двойная фильтрация тренда: Использует логику старшего таймфрейма для подтверждения направления сделки, повышая вероятность успеха.
- Встроенный контроль рисков: Система проверяет наличие спреда, размер свечи и отфильтровывает торговлю во время высокой волатильности (например, во время важных новостей), используя внутреннюю логику.
- Гибкий временной фильтр: Позволяет настроить часы работы советника, избегая неликвидных ночных сессий или опасных новостных событий.
Советник использует чистую ценовую логику (Price Action), не прибегая к стандартным индикаторам:
- Импульсная логика (секунды): Сравнение текущей цены с ценой начала секунды для определения моментального импульса (DPrice logic).
- Фильтр хвостов свечей: Анализ размера верхних и нижних теней (хвостов) для подтверждения силы движения.
- Фильтр тренда : Анализ направления свечи на графике для соответствия сделки глобальному тренду.
Требования и Настройки
- Торговый символ: Рекомендуется XAUUSD (Золото).
- Таймфрейм: Любой (рекомендуются для мониторинга, внутренняя логика работает на основе тиков и H1 тренда).
- Минимальный депозит: 300 USD (рекомендуется 500 USD для комфортной работы).
- Тип счета: ECN или Raw Spread с низким проскальзыванием и быстрым исполнением.
Важное Замечание (Правила MQL5 Market):
У каждого брокера свои торговые условия (спред, проскальзывание, Stop Levels, тип исполнения). Настройки советника индивидуальны и требуют обязательной оптимизации в тестере стратегий именно на ваших котировках. Универсальных настроек не существует. Тестирование на демо-счете обязательно.