Aurum AI mt5
- Эксперты
- Leonid Arkhipov
- Версия: 1.3
- Обновлено: 8 декабря 2025
- Активации: 10
В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу.
Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву.
Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы.
И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление:
- полностью обновлена премиальная панель, выполнена адаптация под разные разрешения экранов
- добавлена расширенная система защиты торговли
- добавлен мощный новостной фильтр на основе Forex Factory
- добавлены два дополнительных фильтра для более точного определения сигнала
- улучшена оптимизация, скорость и стабильность работы советника
- добавлена безопасная функция Recovery после убыточных сделок
- обновлена тема графика в премиальном стиле
О СОВЕТНИКЕ
Aurum – премиальный советник для торговли золотом (XAU/USD)
Это профессиональный экспертный советник, созданный для стабильной и безопасной торговли на рынке золота. Он работает по чёткой системе, использует анализ тренда и строгий контроль рисков.
Советник не применяет опасные методы торговли — здесь нет сеток, мартингейла и агрессивного усреднения.
Каждая сделка защищена Stop Loss, и используется принцип: один сигнал — одна сделка.
КАК РАБОТАЕТ AURUM
- торгует только по направлению рынка, без угадываний
- никаких мартингейлов, сеток и опасных схем управления позицией
- жёсткая защита каждой сделки: Stop Loss и Take Profit всегда в работе
- максимально простая настройка: включил и работаешь
- подходит для проп-компаний и серьёзных торговых счетов
- выдержал год реальной торговли, а не только красивых тестов в терминале
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ AURUM
- торговая пара: XAU/USD (Gold)
- таймфрейм: M5
- минимальный депозит: от $100 для лота 0.01
- брокер: любой надёжный брокер
- тип счёта: Standard, ECN и другие
- VPS: по желанию, для круглосуточной и стабильной работы
УСТАНОВКА И ЗАПУСК AURUM
1. Откройте график XAU/USD (Gold).
2. Установите таймфрейм M5.
3. Выберите способ управления объёмом:
— фиксированный лот;
— или автоматический расчёт риска.
После этого советник полностью готов к работе.
СИСТЕМА С БУДУЩИМ
Aurum — это инструмент для системной торговли и строгого контроля рисков.
Проект постоянно развивается: мы следим за реальной работой советника, дорабатываем логику, повышаем стабильность и регулярно выпускаем обновления.
Это не разовый продукт, а советник с будущим.
Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!