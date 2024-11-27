Aurum AI mt5

полностью обновлена премиальная панель, выполнена адаптация под разные разрешения экранов

добавлена расширенная система защиты торговли

добавлен мощный новостной фильтр на основе Forex Factory

добавлены два дополнительных фильтра для более точного определения сигнала

улучшена оптимизация, скорость и стабильность работы советника

добавлена безопасная функция Recovery после убыточных сделок

обновлена тема графика в премиальном стиле

торгует только по направлению рынка, без угадываний

никаких мартингейлов, сеток и опасных схем управления позицией

жёсткая защита каждой сделки: Stop Loss и Take Profit всегда в работе

максимально простая настройка: включил и работаешь

подходит для проп-компаний и серьёзных торговых счетов

выдержал год реальной торговли, а не только красивых тестов в терминале

торговая пара: XAU/USD (Gold)

таймфрейм: M5

минимальный депозит: от $100 для лота 0.01

брокер: любой надёжный брокер

тип счёта: Standard, ECN и другие

VPS: по желанию, для круглосуточной и стабильной работы

В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу.Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву.Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы.И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление:Это профессиональный экспертный советник, созданный для стабильной и безопасной торговли на рынке золота. Он работает по чёткой системе, использует анализ тренда и строгий контроль рисков.Советник не применяет опасные методы торговли — здесь нет сеток, мартингейла и агрессивного усреднения.Каждая сделка защищена Stop Loss, и используется принцип: один сигнал — одна сделка.Discount — 40%Доступно 3 копии по цене $300В подарок к Aurum вы получаете эксклюзивный советник GoldPrime AI, работающий по системе фракталов.GoldPrime AI не представлен в свободной продаже и доступен только покупателям Aurum.После покупки просто свяжитесь со мной — и я отправлю вам подарок.1. Откройте график XAU/USD (Gold).2. Установите таймфрейм M5.3. Выберите способ управления объёмом:— фиксированный лот;— или автоматический расчёт риска.После этого советник полностью готов к работе.Aurum — это инструмент для системной торговли и строгого контроля рисков.Проект постоянно развивается: мы следим за реальной работой советника, дорабатываем логику, повышаем стабильность и регулярно выпускаем обновления.Это не разовый продукт, а советник с будущим.