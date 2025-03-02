HMA Crossover EA

HMA Crossover EA — это точный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для выявления торговых возможностей с помощью динамичного и отзывчивого индикатора Hull Moving Average (HMA). Комбинируя быстро реагирующую HMA с более медленной HMA, советник сканирует рынок на предмет потенциальных смен тренда, помогая трейдерам использовать возможные направленные движения при сохранении надёжного риск-менеджмента.

Основные функции:

Обнаружение пересечения HMA: Советник отслеживает пересечения быстрой и медленной HMA для определения потенциальных изменений тренда и генерации торговых сигналов.

Стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR: Каждый ордер защищён адаптивным стоп-лоссом и тейк-профитом, рассчитанными с использованием Average True Range (ATR), что позволяет учитывать текущую волатильность рынка.

Умный размер лота: Использует фиксированный размер лота, заданный пользователем, но автоматически снижает его при низком балансе или свободной марже, обеспечивая дисциплинированный риск-менеджмент.

Гибкие направления торговли: Поддерживает только покупки, только продажи или обе стороны — в зависимости от стратегии.

Оптимизированная производительность: Расчёт только необходимых данных за последние две закрытые свечи обеспечивает высокую скорость работы даже на малых таймфреймах и больших историях.

Безопасность и надёжность: Встроенные проверки предотвращают чрезмерный риск и экспозицию, включая ограничения по максимальному риску закрытых сделок и учёт существующих позиций.

HMA Crossover EA идеально подходит трейдерам, предпочитающим системный и правил-ориентированный подход к трендовому трейдингу. Фокусируясь на сигналах пересечения HMA, он обеспечивает дисциплинированный метод анализа рынка с гибкостью для разных символов и таймфреймов.

Скачайте бесплатный индикатор Hull Moving Average (HMA) для MT5 здесь, чтобы строить и отслеживать его на графиках: https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site