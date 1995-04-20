Multi Timeframe Supply Demand Histogram
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.10
Многофреймовая гистограмма спроса и предложения
Описание:
Многофреймовая гистограмма спроса и предложения — это мощный и чистый индикатор, который показывает силу рыночного спроса и предложения на нескольких таймфреймах, в частности H4 и D1. Он отображает гистограммы, выделяющие моменты доминирования покупателей или продавцов, позволяя трейдерам быстро определять ключевые зоны рыночного давления.
Ключевые особенности:
-
Гистограммы H4 и D1: Четкая визуализация силы рынка на старших таймфреймах.
-
Оповещения при изменении гистограммы: Возможность получать уведомления при смене спроса или предложения.
-
Минимум загромождения графика: Только самые важные сигналы.
-
Настраиваемое отображение: Включение/отключение гистограмм для каждого таймфрейма, оповещения — по желанию.
-
Рекомендуемые графики 15 минут: Идеально для внутридневных свинговых стратегий.
-
Лучшие результаты в комбинации с: индикатором Ultimate Scalpers Zone для многократного подтверждения сигналов.
Преимущества:
-
Быстро находите зоны поддержки и сопротивления с высокой вероятностью.
-
Отслеживайте рыночный импульс на нескольких таймфреймах одним взглядом.
-
Обеспечивает ясность, точность и практическую ценность для активных трейдеров.