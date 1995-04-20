Impulse Zone Hunter
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.2
- Активации: 5
Impulse Zone Hunter – Точное торговое решение
Impulse Zone Hunter — это высокопроизводительный индикатор для MT4, предназначенный для того, чтобы дать трейдерам визуальное преимущество в обнаружении высокопробных рыночных движений. Он сосредоточен на зонах спроса и предложения, ордерных блоках и ChoCH (Change of Character, смена характера рынка), предоставляя ясные сигналы прямо на вашем ценовом графике.
Ключевые особенности:
-
Двухрежимная торговля
-
Переключайтесь между зонами спроса и предложения или ордерными блоками с линиями ChoCH.
-
Легко меняйте режимы без изменения других настроек.
-
-
Обнаружение отклонений от свечей
-
Автоматически выявляет сигнальные свечи для разворота в ключевых зонах.
-
Рисует стрелки покупки и продажи для быстрого принятия решения.
-
-
Анализ ордерных блоков и ChoCH
-
Обнаруживает бычьи и медвежьи ордерные блоки с проверками на их смягчение.
-
Рисует горизонтальные линии ChoCH, чтобы выявить смену тренда и точки пробоя.
-
-
Настраиваемые уведомления
-
Получайте визуальные, аудио и push-уведомления для каждого сигнала.
-
Никогда не упустите важные рыночные развороты.
-
-
Полная настройка
-
Независимые цвета для зон спроса/предложения и ордерных блоков.
-
Регулируйте толщину зон, смещение стрелок и чувствительность отклонений свечей.
-
-
Умная фильтрация по временным рамкам
-
Фильтрует сигналы, используя тренды на старших временных интервалах, чтобы обеспечить высокопробные сделки.
-
Почему стоит использовать Impulse Zone Hunter?
Impulse Zone Hunter объединяет ключевые концепции умных денег в одном мощном и удобном инструменте. Легко находите критические зоны ликвидности, подтверждайте развороты и отслеживайте потоки ордеров институциональных трейдеров с уверенностью, прямо на вашем MT4 графике.