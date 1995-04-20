Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – Точное торговое решение

Impulse Zone Hunter — это высокопроизводительный индикатор для MT4, предназначенный для того, чтобы дать трейдерам визуальное преимущество в обнаружении высокопробных рыночных движений. Он сосредоточен на зонах спроса и предложения, ордерных блоках и ChoCH (Change of Character, смена характера рынка), предоставляя ясные сигналы прямо на вашем ценовом графике.

Ключевые особенности:

  1. Двухрежимная торговля

    • Переключайтесь между зонами спроса и предложения или ордерными блоками с линиями ChoCH.

    • Легко меняйте режимы без изменения других настроек.

  2. Обнаружение отклонений от свечей

    • Автоматически выявляет сигнальные свечи для разворота в ключевых зонах.

    • Рисует стрелки покупки и продажи для быстрого принятия решения.

  3. Анализ ордерных блоков и ChoCH

    • Обнаруживает бычьи и медвежьи ордерные блоки с проверками на их смягчение.

    • Рисует горизонтальные линии ChoCH, чтобы выявить смену тренда и точки пробоя.

  4. Настраиваемые уведомления

    • Получайте визуальные, аудио и push-уведомления для каждого сигнала.

    • Никогда не упустите важные рыночные развороты.

  5. Полная настройка

    • Независимые цвета для зон спроса/предложения и ордерных блоков.

    • Регулируйте толщину зон, смещение стрелок и чувствительность отклонений свечей.

  6. Умная фильтрация по временным рамкам

    • Фильтрует сигналы, используя тренды на старших временных интервалах, чтобы обеспечить высокопробные сделки.

Почему стоит использовать Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter объединяет ключевые концепции умных денег в одном мощном и удобном инструменте. Легко находите критические зоны ликвидности, подтверждайте развороты и отслеживайте потоки ордеров институциональных трейдеров с уверенностью, прямо на вашем MT4 графике.


