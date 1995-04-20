Impulse Zone Hunter – Точное торговое решение

Impulse Zone Hunter — это высокопроизводительный индикатор для MT4, предназначенный для того, чтобы дать трейдерам визуальное преимущество в обнаружении высокопробных рыночных движений. Он сосредоточен на зонах спроса и предложения, ордерных блоках и ChoCH (Change of Character, смена характера рынка), предоставляя ясные сигналы прямо на вашем ценовом графике.

Ключевые особенности:

Двухрежимная торговля Переключайтесь между зонами спроса и предложения или ордерными блоками с линиями ChoCH .

Легко меняйте режимы без изменения других настроек. Обнаружение отклонений от свечей Автоматически выявляет сигнальные свечи для разворота в ключевых зонах.

Рисует стрелки покупки и продажи для быстрого принятия решения. Анализ ордерных блоков и ChoCH Обнаруживает бычьи и медвежьи ордерные блоки с проверками на их смягчение.

Рисует горизонтальные линии ChoCH, чтобы выявить смену тренда и точки пробоя. Настраиваемые уведомления Получайте визуальные, аудио и push-уведомления для каждого сигнала.

Никогда не упустите важные рыночные развороты. Полная настройка Независимые цвета для зон спроса/предложения и ордерных блоков .

Регулируйте толщину зон, смещение стрелок и чувствительность отклонений свечей. Умная фильтрация по временным рамкам Фильтрует сигналы, используя тренды на старших временных интервалах, чтобы обеспечить высокопробные сделки.

Почему стоит использовать Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter объединяет ключевые концепции умных денег в одном мощном и удобном инструменте. Легко находите критические зоны ликвидности, подтверждайте развороты и отслеживайте потоки ордеров институциональных трейдеров с уверенностью, прямо на вашем MT4 графике.