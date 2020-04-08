TrendSeeker Dashboard
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
TrendSeeker Dashboard – интеллектуальный рыночный фильтр для сделок с высокой вероятностью
TrendSeeker Dashboard — это мощный многоинструментальный аналитический модуль, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам избегать флэтовых рынков и сосредотачиваться только на качественных трендовых инструментах на таймфрейме H4.
Панель постоянно сканирует все доступные торговые символы и классифицирует каждый из них как:
Восходящий тренд (Trending UP)
Нисходящий тренд (Trending DOWN)
Флэт / условия без торговли (Ranging / No-Trade)
Комбинируя направление тренда по EMA, силу тренда по ADX и волатильность по ATR, TrendSeeker мгновенно показывает, где присутствует реальный импульс, а где лучше воздержаться от торговли.
Как использовать TrendSeeker
Использование как самостоятельного инструмента
TrendSeeker может использоваться независимо как сканер рынка и панель направленного смещения, позволяя трейдерам:
Быстро определять трендовые инструменты
Избегать низковероятных флэтовых условий
Формировать торговое направление (только BUY или только SELL) перед входом в рынок
Даже при самостоятельном использовании TrendSeeker даёт трейдерам серьёзное профессиональное преимущество.
Наилучшее применение с торговой системой H4 + M30 Turning Point
Для максимальной точности TrendSeeker разработан для совместной работы с торговой системой H4 / M30 Turning Point.
Алгоритм работы:
TrendSeeker Dashboard определяет направление тренда на H4
Трейдер выбирает одно направление торговли (только BUY или только SELL)
Входы выполняются только при появлении корректного сигнала Turning Point на M30
Никакой торговли против тренда, никаких догадок и эмоциональных решений
В таком сочетании TrendSeeker превращается из простого сканера в полноценную систему принятия торговых решений.
Почему трейдеры выбирают TrendSeeker
Устраняет ловушки флэтового рынка
Предотвращает торговлю против тренда
Экономит время за счёт автоматического сканирования множества инструментов
Даёт чёткое направление тренда и рекомендации для входа
Идеально подходит для внутридневных и свинг-трейдеров
Простыми словами
TrendSeeker показывает где торговать.
Система Turning Point показывает когда торговать.
Вместе они образуют мощную, дисциплинированную и профессиональную торговую систему.