TrendSeeker Dashboard

TrendSeeker Dashboard – интеллектуальный рыночный фильтр для сделок с высокой вероятностью

TrendSeeker Dashboard — это мощный многоинструментальный аналитический модуль, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам избегать флэтовых рынков и сосредотачиваться только на качественных трендовых инструментах на таймфрейме H4.

Панель постоянно сканирует все доступные торговые символы и классифицирует каждый из них как:

  • Восходящий тренд (Trending UP)

  • Нисходящий тренд (Trending DOWN)

  • Флэт / условия без торговли (Ranging / No-Trade)

Комбинируя направление тренда по EMA, силу тренда по ADX и волатильность по ATR, TrendSeeker мгновенно показывает, где присутствует реальный импульс, а где лучше воздержаться от торговли.

Как использовать TrendSeeker

Использование как самостоятельного инструмента

TrendSeeker может использоваться независимо как сканер рынка и панель направленного смещения, позволяя трейдерам:

  • Быстро определять трендовые инструменты

  • Избегать низковероятных флэтовых условий

  • Формировать торговое направление (только BUY или только SELL) перед входом в рынок

Даже при самостоятельном использовании TrendSeeker даёт трейдерам серьёзное профессиональное преимущество.

Наилучшее применение с торговой системой H4 + M30 Turning Point

Для максимальной точности TrendSeeker разработан для совместной работы с торговой системой H4 / M30 Turning Point.

Алгоритм работы:

  • TrendSeeker Dashboard определяет направление тренда на H4

  • Трейдер выбирает одно направление торговли (только BUY или только SELL)

  • Входы выполняются только при появлении корректного сигнала Turning Point на M30

  • Никакой торговли против тренда, никаких догадок и эмоциональных решений

В таком сочетании TrendSeeker превращается из простого сканера в полноценную систему принятия торговых решений.

Почему трейдеры выбирают TrendSeeker

  • Устраняет ловушки флэтового рынка

  • Предотвращает торговлю против тренда

  • Экономит время за счёт автоматического сканирования множества инструментов

  • Даёт чёткое направление тренда и рекомендации для входа

  • Идеально подходит для внутридневных и свинг-трейдеров

Простыми словами

TrendSeeker показывает где торговать.
Система Turning Point показывает когда торговать.

Вместе они образуют мощную, дисциплинированную и профессиональную торговую систему.


Другие продукты этого автора
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Market Master Trend Овладей направлением рынка с точностью Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении. Он сочетает в себе умное определение тренда , многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки , помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.  Основные характеристики 1. Умная система тренда (основной график) Испол
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум , минимум , средняя линия , а также линии открытия и закрытия дня. Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон. Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для р
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Buy & Sell Levels with Alerts Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе. Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои , используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.  Основные функции  Окно Стохастика Отображает линии %K и %D в отдельном
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе. Основные функции: Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15) Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15. Показывает общую метку тренда: бычий, медве
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO! Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи. Почему трейдеры его любят: Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда. Стрелки исполнения M30: Ждите высоковер
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Scalpers Zone – Ультимативный индикатор Supply/Demand + Стохастический Отбой & Triple Touch Scalpers Zone создан для трейдеров, ищущих высоковероятные точки входа для скальпинга. Он определяет дневные и 7-дневные зоны supply/demand и выделяет места, где эти зоны идеально совпадают, обозначая самые сильные потенциальные точки разворота. Для волатильных активов, таких как криптовалюты и золото, толщину зон можно увеличивать для лучшей видимости и точности. Основные функции: Обнаружение совпадающих
