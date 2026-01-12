Moving Average of Supply and Demand это мощный и в то же время простой трендовый индикатор, созданный для того, чтобы помочь трейдерам ясно видеть направление рынка и входить в сделки с уверенностью, даже без глубоких знаний технического анализа.

В отличие от классических скользящих средних, которые рассчитываются по цене, данный индикатор применяет сглаживание по давлению спроса и предложения. Результат отображается непосредственно на ценовом графике в виде динамической гистограммы трендовой зоны.

Это обеспечивает чистую и наглядную визуализацию того, кто контролирует рынок в текущий момент, покупатели или продавцы. Смена тренда становится очевидной даже для начинающих трейдеров.

Как работает индикатор.

Когда доминирует спрос, индикатор отображает бычью гистограмму под ценой.

Когда доминирует предложение, отображается медвежья гистограмма над ценой.

Гистограмма сглажена, что снижает рыночный шум и подчёркивает реальные тренды.

Когда цена временно заходит в зону гистограммы и затем отталкивается обратно, это указывает на высоковероятное продолжение тренда.

Новичкам не нужно ничего прогнозировать. Достаточно дождаться формирования тренда и следовать за тем, что уже делает рынок.

Логика сигналов отбой основана на чётких правилах.

Сигнал на покупку формируется, когда рынок находится в бычьем тренде спроса, цена прокалывает зону спроса вниз и свеча закрывается обратно выше зоны.

Сигнал на продажу формируется, когда рынок находится в медвежьем тренде предложения, цена прокалывает зону предложения вверх и свеча закрывается обратно ниже зоны.

Такие сигналы помогают входить по тренду, а не против него.

Индикатор идеально подходит для новичков, так как не требует сложных настроек, не нуждается в использовании нескольких индикаторов одновременно и исключает догадки. Направление тренда отображается визуально и понятно. Индикатор работает на любых торговых инструментах и таймфреймах.

Даже трейдеры без готовой стратегии могут просто дождаться смены тренда, следовать направлению гистограммы и входить в рынок на откатах.

Индикатор подходит для скальпинга, внутридневной торговли, свинг трейдинга и трендовых стратегий. Особенно эффективно он работает в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления, анализом рыночной структуры и простым риск менеджментом.

Ключевые особенности индикатора включают сглаженную гистограмму спроса и предложения, логику без перерисовки с формированием сигналов только на закрытых свечах, трендовый подход к торговле и отображение непосредственно на основном графике. Индикатор подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров.

Moving Average of Supply and Demand создан для того, чтобы удерживать трейдера на правильной стороне рынка. Вместо борьбы с ценой индикатор учит терпению. Сначала дождаться тренда, затем дождаться отката и только после этого следовать за движением.

Это инструмент для трейдеров, которые ищут ясность, уверенность и стабильность в торговле.