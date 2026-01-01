TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro — Универсальный трендовый и разворотный дашборд + H4 детектор диапазона

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard — это комплексная многофреймовая система принятия торговых решений, созданная для того, чтобы удерживать трейдера на правильной стороне тренда, исключать низковероятные флэтовые условия и уверенно находить точные точки разворота рынка.

Это не просто индикатор — это полноценная торговая концепция, которая отвечает на три ключевых вопроса перед входом в сделку:

  • Рынок в тренде или во флэте?

  • Какой старший (H4) рыночный уклон?

  • Где находится самая безопасная точка входа на развороте?

1. Интеллектуальный мультисимвольный трендовый дашборд (на базе H4)

Встроенный дашборд сканирует все доступные торговые инструменты и мгновенно классифицирует каждый из них, используя EMA, ADX и ATR на таймфрейме H4.

Для каждой пары дашборд отображает:

  • PAIR — торговый инструмент

  • TREND → UP / DOWN / RANGE

  • BIAS → BUY / SELL

  • ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE

Интеллект дашборда

  • Фильтрует рынки с низкой волатильностью и флэтовые условия

  • Выделяет только сильные и пригодные для торговли тренды

  • Использует силу тренда (ADX) и волатильность (ATR) для подтверждения

  • Автоматически подсвечивает текущий открытый график

  • Полностью включается и выключается из настроек индикатора

Это позволяет сосредоточиться только на высоковероятных инструментах и не тратить время на «мёртвые» рынки.

2. Детектор диапазона и уклона H4 (осознание рыночного состояния)

Индикатор непрерывно анализирует таймфрейм H4 и визуально отмечает структуру рынка с помощью цветных зон:

🟢 Зелёные зоны → Сильный бычий тренд
🔴 Красные зоны → Сильный медвежий тренд
🟠 Оранжевые зоны → Флэт / зона без торговли

На графике в реальном времени отображается статус:

  • «H4 Trending UP»

  • «H4 Trending DOWN»

  • «H4 Ranging»

Оповещения, push-уведомления и email могут быть включены при изменении состояния рынка H4 — вы всегда будете в курсе, даже находясь вне терминала.

3. Точная система входа по точкам разворота (двигатель исполнения сделок)

Здесь находится главное торговое преимущество.

Система разворотных точек находит качественные входы против локального движения, но по направлению H4-уклона, используя мощную комбинацию:

  • Структуры swing high / swing low

  • Сильных свечей с отбоем по тени

  • Расширения волатильности по ATR

  • Подтверждения наклона EMA

  • Мультифреймового согласования EMA (M30 + H4)

BUY Turning Point Arrow

Появляется только если:

  • H4 Bias = BUY

  • Рынок находится в восходящем тренде

  • Цена формирует корректный swing low

  • Происходит сильный бычий отбой по тени

  • Волатильность превышает порог ATR

SELL Turning Point Arrow

Появляется только если:

  • H4 Bias = SELL

  • Рынок находится в нисходящем тренде

  • Цена формирует корректный swing high

  • Происходит сильный медвежий отбой по тени

  • Волатильность превышает порог ATR

На графике отображаются понятные статусные метки:

  • «H4 BIAS: BUY / SELL»

  • «WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW»

Без догадок. Без переторговли. Только подтверждённые входы.

Полная настройка под трейдера

Вы полностью контролируете:

  • Периоды EMA

  • Чувствительность ADX и ATR

  • Силу разворотных сигналов

  • Расстояние стрелок

  • Оповещения, push и email

  • Видимость дашборда

Индикатор подходит для скальпинга, дневной торговли и свинг-трейдинга.

Кому подойдёт этот индикатор

  • Трендовым трейдерам

  • Трейдерам по рыночной структуре

  • Трейдерам в стиле Smart Money

  • Любителям дашбордов

  • Тем, кто хочет ясность, а не хаос

Итог

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard даёт вам:

  • Направление рынка

  • Силу рынка

  • Рыночный уклон

  • Высокоточные входы

  • Чистую и профессиональную визуализацию

  • Объективные торговые решения

Если вы хотите торговать реже, но качественнее — этот инструмент создан для вас.

Важно: если действие открытой пары в дашборде совпадает с метками двух других индикаторов, это является высоковероятным сигналом BUY или SELL.


