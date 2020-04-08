Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO!

Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи.

Почему трейдеры его любят:

  • Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда.

  • Стрелки исполнения M30: Ждите высоковероятные точки разворота, подтвержденные трендом, структурой и волатильностью.

  • Умные метки: Всегда знайте, когда ожидать стрелку BUY или SELL — никакой путаницы, никакого пропуска сигналов.

  • Опциональные оповещения: Всплывающие окна, push-уведомления и письма срабатывают только один раз на установку, предотвращая перегрузку сигналами.

  • Настраиваемые линии и визуальные элементы: Показывайте или скрывайте линии EMA H4 & M30 с чистыми метками для профессионального оформления графика.

  • Фильтры Swing + ATR: Сигналы срабатывают только на сильных рыночных структурах — торгуйте с уверенностью!

Идеально для:

  • Трейдеров Forex, металлов и CFD, желающих входить по тренду.

  • Активных трейдеров, нуждающихся в надежных сигналах исполнения на M30.

  • Начинающих, которым нужны четкие визуальные подсказки без захламления графика.

Рекомендуемые таймфреймы:

  • H4: Определяет трендовую направленность

  • M30: Исполнение и точки разворота

Совет профессионала: Используйте вместе с правильным управлением риском для максимального успеха. Входите только тогда, когда стрелка точки разворота M30 совпадает с трендом H4.

Разблокируйте профессиональный уровень торговли уже сегодня — перестаньте гадать, начните торговать с уверенностью!


