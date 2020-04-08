Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO!
Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи.
Почему трейдеры его любят:
-
Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда.
-
Стрелки исполнения M30: Ждите высоковероятные точки разворота, подтвержденные трендом, структурой и волатильностью.
-
Умные метки: Всегда знайте, когда ожидать стрелку BUY или SELL — никакой путаницы, никакого пропуска сигналов.
-
Опциональные оповещения: Всплывающие окна, push-уведомления и письма срабатывают только один раз на установку, предотвращая перегрузку сигналами.
-
Настраиваемые линии и визуальные элементы: Показывайте или скрывайте линии EMA H4 & M30 с чистыми метками для профессионального оформления графика.
-
Фильтры Swing + ATR: Сигналы срабатывают только на сильных рыночных структурах — торгуйте с уверенностью!
Идеально для:
-
Трейдеров Forex, металлов и CFD, желающих входить по тренду.
-
Активных трейдеров, нуждающихся в надежных сигналах исполнения на M30.
-
Начинающих, которым нужны четкие визуальные подсказки без захламления графика.
Рекомендуемые таймфреймы:
-
H4: Определяет трендовую направленность
-
M30: Исполнение и точки разворота
Совет профессионала: Используйте вместе с правильным управлением риском для максимального успеха. Входите только тогда, когда стрелка точки разворота M30 совпадает с трендом H4.
Разблокируйте профессиональный уровень торговли уже сегодня — перестаньте гадать, начните торговать с уверенностью!