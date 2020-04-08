Ultimate Scalper Zone
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Scalpers Zone – Ультимативный индикатор Supply/Demand + Стохастический Отбой & Triple Touch
Scalpers Zone создан для трейдеров, ищущих высоковероятные точки входа для скальпинга. Он определяет дневные и 7-дневные зоны supply/demand и выделяет места, где эти зоны идеально совпадают, обозначая самые сильные потенциальные точки разворота. Для волатильных активов, таких как криптовалюты и золото, толщину зон можно увеличивать для лучшей видимости и точности.
Основные функции:
-
Обнаружение совпадающих зон: Дневные и 7-дневные зоны supply или demand перекрываются → высоковероятные точки входа.
-
Сигналы стохастического отскока: Подтверждает реакции перекупленности/перепроданности в ключевых зонах.
-
Обнаружение разворота Triple Touch: Дополнительное подтверждение повторными касаниями на сильных уровнях.
-
Настраиваемые сигналы и визуализация: Стрелки с кодированием по цвету и толстые затемненные зоны с уведомлениями по звуку, email и push.
-
Регулируемая толщина зон: Особенно полезно для высоковолатильных инструментов, таких как криптовалюты и золото.
Почему Scalpers Zone:
-
Торгуйте самые сильные точки разворота там, где зоны совпадают.
-
Фильтруйте ложные сигналы с помощью подтверждения стохастиком и Triple Touch.
-
Идеально подходит для скальпинга на Forex, криптовалюте и золоте.