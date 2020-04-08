Institutional Buy Sell Zones with Alerts
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями
Обзор:
Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями — это профессиональный универсальный индикатор, который объединяет дневные трендовые линии, сигналы смены характера (CHoCH) и институциональные зоны спроса/предложения за 7 дней, чтобы дать трейдерам ясное понимание структуры рынка, направления тренда и точек с высокой вероятностью разворота.
Основные возможности:
Определение дневных трендовых линий:
-
Автоматически строит трендовые линии от максимума/минимума предыдущего дня до максимума/минимума текущего дня.
-
Определяет пробои трендовой линии и сигнализирует о возможных разворотах CHoCH.
Оповещения о смене характера (CHoCH):
-
Подсвечивает развороты рынка только после того, как трендовая линия пробита и цена закрывается за её пределами.
-
Отображает стрелки покупки/продажи с опциональными оповещениями.
Дневные зоны поддержки и сопротивления:
-
Отображает максимум/минимум предыдущего дня, среднюю линию, открытие предыдущего дня и вертикальные линии закрытия текущего дня.
-
Регулируемая ширина и толщина зон для наглядного отображения.
Институциональные зоны за 7 дней:
-
Подсвечивает основные институциональные зоны покупки (спрос) и продажи (предложение) на основе максимумов и минимумов за последние 7 дней.
-
Определяет отказы цены и тройные касания для точек разворота с высокой вероятностью.
Логика подтверждения сделки:
-
Рассматривает сделки только тогда, когда происходит CHoCH, трендовая линия пробита, и свеча закрывается за её пределами.
-
Фильтрует ложные сигналы и фокусируется на сильных разворотных точках тренда.
Оповещения и уведомления:
-
Push, e-mail и звуковые уведомления о CHoCH, пробоях трендовой линии и отбрасываниях в зонах спроса/предложения.
-
Держит трейдера в курсе торговых установок с высокой вероятностью.
Высокая настраиваемость:
-
Регулируемые цвета, ширины и видимость для трендовых линий, дневных SR и зон за 7 дней.
-
Опциональное отображение трендовой линии для более чистого графика.
Почему это мощный инструмент:
Индикатор объединяет несколько профессиональных инструментов на одном графике, позволяя трейдерам быстро определять направление тренда, институциональные зоны и подтвержденные точки разворота. Идеально подходит для свинг-трейдеров, дейтрейдеров и всех, кто предпочитает входы на основе подтверждений.