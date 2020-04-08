Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями

Обзор:
Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями — это профессиональный универсальный индикатор, который объединяет дневные трендовые линии, сигналы смены характера (CHoCH) и институциональные зоны спроса/предложения за 7 дней, чтобы дать трейдерам ясное понимание структуры рынка, направления тренда и точек с высокой вероятностью разворота.

Основные возможности:

Определение дневных трендовых линий:

  • Автоматически строит трендовые линии от максимума/минимума предыдущего дня до максимума/минимума текущего дня.

  • Определяет пробои трендовой линии и сигнализирует о возможных разворотах CHoCH.

Оповещения о смене характера (CHoCH):

  • Подсвечивает развороты рынка только после того, как трендовая линия пробита и цена закрывается за её пределами.

  • Отображает стрелки покупки/продажи с опциональными оповещениями.

Дневные зоны поддержки и сопротивления:

  • Отображает максимум/минимум предыдущего дня, среднюю линию, открытие предыдущего дня и вертикальные линии закрытия текущего дня.

  • Регулируемая ширина и толщина зон для наглядного отображения.

Институциональные зоны за 7 дней:

  • Подсвечивает основные институциональные зоны покупки (спрос) и продажи (предложение) на основе максимумов и минимумов за последние 7 дней.

  • Определяет отказы цены и тройные касания для точек разворота с высокой вероятностью.

Логика подтверждения сделки:

  • Рассматривает сделки только тогда, когда происходит CHoCH, трендовая линия пробита, и свеча закрывается за её пределами.

  • Фильтрует ложные сигналы и фокусируется на сильных разворотных точках тренда.

Оповещения и уведомления:

  • Push, e-mail и звуковые уведомления о CHoCH, пробоях трендовой линии и отбрасываниях в зонах спроса/предложения.

  • Держит трейдера в курсе торговых установок с высокой вероятностью.

Высокая настраиваемость:

  • Регулируемые цвета, ширины и видимость для трендовых линий, дневных SR и зон за 7 дней.

  • Опциональное отображение трендовой линии для более чистого графика.

Почему это мощный инструмент:
Индикатор объединяет несколько профессиональных инструментов на одном графике, позволяя трейдерам быстро определять направление тренда, институциональные зоны и подтвержденные точки разворота. Идеально подходит для свинг-трейдеров, дейтрейдеров и всех, кто предпочитает входы на основе подтверждений.


