Ultimate market move master trend

Ultimate Market Master Trend

Овладей направлением рынка с точностью

Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении.

Он сочетает в себе умное определение тренда, многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки, помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.

Основные характеристики

1. Умная система тренда (основной график)

Использует LWMA (линейно-взвешенную скользящую среднюю) с периодом 200 для определения основного направления рынка.

Отображает цветное облако тренда (Зелёный = Покупка, Красный = Продажа).

Показывает стрелки покупки/продажи в реальном времени, когда цена реагирует на линию тренда, помогая вовремя определить смену импульса.

2. Многофреймовая панель стохастика (дополнительное окно)

Показывает сигналы стохастика с нескольких таймфреймов (например, M5, M15, M30).

Каждый таймфрейм меняет цвет, отражая силу импульса: Зелёный → Восходящий импульс Красный → Нисходящий импульс Жёлтый → Нейтральная зона

Помогает подтвердить вход в сделку в соответствии с направлением старших таймфреймов.

3. Интеллектуальные сигналы и уведомления

Отправляет уведомления только при подтверждённом пересечении или изменении тренда .

Исключает лишние сигналы благодаря режиму одного сигнала в день .

Идеально подходит для ручных трейдеров, поставщиков сигналов и экспертов-советников.

4. Настраиваемые параметры

Позволяет регулировать длину тренда , настройки стохастика и режимы оповещений под свой стиль торговли.

Совместим с любым инструментом — Forex, индексы, криптовалюты, сырьевые товары.

Как использовать

Установите индикатор на основной график. Следите за линией тренда — торгуйте в направлении её цвета. Подтверждайте сигнал с помощью панели стохастика на нескольких таймфреймах. Дождитесь стрелки подтверждения возле линии тренда для оптимального входа.

Рекомендуемая стратегия

Покупка — когда цена выше линии LWMA, а стохастик на ключевых таймфреймах окрашен в зелёный .

Продажа — когда цена ниже линии LWMA, а стохастик окрашен в красный .

Используйте совместно с уровнями поддержки/сопротивления или структурными зонами для повышения точности.

Преимущества

Упрощает анализ структуры рынка с помощью чётких визуальных сигналов

Работает на всех таймфреймах и инструментах

Подходит для внутридневной и среднесрочной торговли

Быстрый, точный и эстетически продуманный интерфейс

Итог

Ultimate Market Master Trend — это не просто индикатор, а полноценная система принятия торговых решений, созданная для дисциплинированных трейдеров.

Будь то скальпинг на M5 или торговля по тренду на H1 — этот инструмент помогает вам идти в ногу с истинным направлением рынка.