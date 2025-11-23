Ultimate market move master trend
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.2
- Обновлено: 27 ноября 2025
- Активации: 5
Ultimate Market Master Trend
Овладей направлением рынка с точностью
Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении.
Он сочетает в себе умное определение тренда, многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки, помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.
Основные характеристики
1. Умная система тренда (основной график)
-
Использует LWMA (линейно-взвешенную скользящую среднюю) с периодом 200 для определения основного направления рынка.
-
Отображает цветное облако тренда (Зелёный = Покупка, Красный = Продажа).
-
Показывает стрелки покупки/продажи в реальном времени, когда цена реагирует на линию тренда, помогая вовремя определить смену импульса.
2. Многофреймовая панель стохастика (дополнительное окно)
-
Показывает сигналы стохастика с нескольких таймфреймов (например, M5, M15, M30).
-
Каждый таймфрейм меняет цвет, отражая силу импульса:
-
Зелёный → Восходящий импульс
-
Красный → Нисходящий импульс
-
Жёлтый → Нейтральная зона
-
-
Помогает подтвердить вход в сделку в соответствии с направлением старших таймфреймов.
3. Интеллектуальные сигналы и уведомления
-
Отправляет уведомления только при подтверждённом пересечении или изменении тренда.
-
Исключает лишние сигналы благодаря режиму одного сигнала в день.
-
Идеально подходит для ручных трейдеров, поставщиков сигналов и экспертов-советников.
4. Настраиваемые параметры
-
Позволяет регулировать длину тренда, настройки стохастика и режимы оповещений под свой стиль торговли.
-
Совместим с любым инструментом — Forex, индексы, криптовалюты, сырьевые товары.
Как использовать
-
Установите индикатор на основной график.
-
Следите за линией тренда — торгуйте в направлении её цвета.
-
Подтверждайте сигнал с помощью панели стохастика на нескольких таймфреймах.
-
Дождитесь стрелки подтверждения возле линии тренда для оптимального входа.
Рекомендуемая стратегия
-
Покупка — когда цена выше линии LWMA, а стохастик на ключевых таймфреймах окрашен в зелёный.
-
Продажа — когда цена ниже линии LWMA, а стохастик окрашен в красный.
-
Используйте совместно с уровнями поддержки/сопротивления или структурными зонами для повышения точности.
Преимущества
Упрощает анализ структуры рынка с помощью чётких визуальных сигналов
Работает на всех таймфреймах и инструментах
Подходит для внутридневной и среднесрочной торговли
Быстрый, точный и эстетически продуманный интерфейс
Итог
Ultimate Market Master Trend — это не просто индикатор, а полноценная система принятия торговых решений, созданная для дисциплинированных трейдеров.
Будь то скальпинг на M5 или торговля по тренду на H1 — этот инструмент помогает вам идти в ногу с истинным направлением рынка.