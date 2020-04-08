Follow the Labels Indicator
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе.
Основные функции:
Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15)
-
Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15.
-
Показывает общую метку тренда: бычий, медвежий или смешанный.
-
Опциональные всплывающие уведомления, push-уведомления или электронная почта при изменении выравнивания тренда.
Сводка тенденций предыдущего дня + стохастик + стрелки отскока
-
Общий тренд: медвежий.
-
Метка 1: Цена предыдущего дня росла.
-
Метка 2: Стохастик предыдущего дня снижался.
-
Анализирует движение цены и стохастик предыдущего дня для создания сводки.
-
Метки показывают, был ли предыдущий день бычьим, медвежьим или нейтральным.
-
Стрелки отскока (покупка/продажа) строятся только один раз в день на основе поведения фитиля.
-
Метки остаются видимыми на графике для мгновенной справки.
Ultimate Levels: максимум/минимум предыдущего дня + средняя линия + вертикальные линии
-
Рисует максимум, минимум и среднюю линию предыдущего дня.
-
Добавляет вертикальные линии, отмечающие начало предыдущего дня и конец текущего дня.
-
Уведомления (всплывающее окно, push, email) при пробое или тестировании этих уровней.
Ultimate Stochastics (отдельное подокно)
-
Показывает линии стохастика %K и %D в отдельном подокне.
-
Ограничивает отображение только последними N барами для наглядности.
-
Полностью настраиваемые параметры: периоды, замедление, метод MA, тип цены и количество баров.
Преимущества:
-
Консолидирует информацию о тренде, уровнях и моментуме в одном визуальном инструменте.
-
Исключает необходимость проверять несколько индикаторов по отдельности.
-
Предоставляет практические уведомления о ключевых событиях на рынке.
-
Полностью настраиваемые метки, цвета, коды стрелок и позиции текста.
Рекомендации по использованию:
-
Идеально для свинг-трейдеров и дей-трейдеров, ищущих выравнивание тренда на нескольких таймфреймах.
-
Использовать вместе с вашей предпочтительной стратегией управления сделками.
-
Подходит для визуального анализа и быстрого принятия решений без захламленных графиков.
Входные параметры:
-
Тренд MTF MA200: период, метод, применяемая цена, положение меток, настройки уведомлений.
-
Тренд/Стохастик/Стрелки предыдущего дня: цвета, размеры шрифтов, коды стрелок, порог фитиля.
-
Ultimate Levels: цвета, стиль линии, ширина линии, параметры уведомлений.
-
Ultimate Stochastics: %K, %D, замедление, метод MA, тип цены, количество отображаемых баров.
Предпочтительные визуальные сигналы для продажи и покупки:
Условие продажи 1:
-
Общий тренд: медвежий
-
Метка 1: Цена предыдущего дня росла
-
Метка 2: Стохастик предыдущего дня снижался
Условие продажи 2:
-
Общий тренд: медвежий
-
Метка 1: Цена предыдущего дня падала
-
Метка 2: Стохастик предыдущего дня снижался
Условие покупки 1:
-
Общий тренд: бычий
-
Метка 1: Цена предыдущего дня падала
-
Метка 2: Стохастик предыдущего дня рос
Условие покупки 2:
-
Общий тренд: бычий
-
Метка 1: Цена предыдущего дня росла
-
Метка 2: Стохастик предыдущего дня рос