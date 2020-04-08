Follow the Labels Indicator

Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе.

Основные функции:

Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15)

  • Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15.

  • Показывает общую метку тренда: бычий, медвежий или смешанный.

  • Опциональные всплывающие уведомления, push-уведомления или электронная почта при изменении выравнивания тренда.

Сводка тенденций предыдущего дня + стохастик + стрелки отскока

  • Общий тренд: медвежий.

  • Метка 1: Цена предыдущего дня росла.

  • Метка 2: Стохастик предыдущего дня снижался.

  • Анализирует движение цены и стохастик предыдущего дня для создания сводки.

  • Метки показывают, был ли предыдущий день бычьим, медвежьим или нейтральным.

  • Стрелки отскока (покупка/продажа) строятся только один раз в день на основе поведения фитиля.

  • Метки остаются видимыми на графике для мгновенной справки.

Ultimate Levels: максимум/минимум предыдущего дня + средняя линия + вертикальные линии

  • Рисует максимум, минимум и среднюю линию предыдущего дня.

  • Добавляет вертикальные линии, отмечающие начало предыдущего дня и конец текущего дня.

  • Уведомления (всплывающее окно, push, email) при пробое или тестировании этих уровней.

Ultimate Stochastics (отдельное подокно)

  • Показывает линии стохастика %K и %D в отдельном подокне.

  • Ограничивает отображение только последними N барами для наглядности.

  • Полностью настраиваемые параметры: периоды, замедление, метод MA, тип цены и количество баров.

Преимущества:

  • Консолидирует информацию о тренде, уровнях и моментуме в одном визуальном инструменте.

  • Исключает необходимость проверять несколько индикаторов по отдельности.

  • Предоставляет практические уведомления о ключевых событиях на рынке.

  • Полностью настраиваемые метки, цвета, коды стрелок и позиции текста.

Рекомендации по использованию:

  • Идеально для свинг-трейдеров и дей-трейдеров, ищущих выравнивание тренда на нескольких таймфреймах.

  • Использовать вместе с вашей предпочтительной стратегией управления сделками.

  • Подходит для визуального анализа и быстрого принятия решений без захламленных графиков.

Входные параметры:

  • Тренд MTF MA200: период, метод, применяемая цена, положение меток, настройки уведомлений.

  • Тренд/Стохастик/Стрелки предыдущего дня: цвета, размеры шрифтов, коды стрелок, порог фитиля.

  • Ultimate Levels: цвета, стиль линии, ширина линии, параметры уведомлений.

  • Ultimate Stochastics: %K, %D, замедление, метод MA, тип цены, количество отображаемых баров.

Предпочтительные визуальные сигналы для продажи и покупки:

Условие продажи 1:

  • Общий тренд: медвежий

  • Метка 1: Цена предыдущего дня росла

  • Метка 2: Стохастик предыдущего дня снижался

Условие продажи 2:

  • Общий тренд: медвежий

  • Метка 1: Цена предыдущего дня падала

  • Метка 2: Стохастик предыдущего дня снижался

Условие покупки 1:

  • Общий тренд: бычий

  • Метка 1: Цена предыдущего дня падала

  • Метка 2: Стохастик предыдущего дня рос

Условие покупки 2:

  • Общий тренд: бычий

  • Метка 1: Цена предыдущего дня росла

  • Метка 2: Стохастик предыдущего дня рос


