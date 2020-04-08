Buy and Sell Levels with Alerts
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе.
Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои, используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.
Основные функции
Окно Стохастика
-
Отображает линии %K и %D в отдельном окне.
-
Отлично подходит для определения зон перекупленности и перепроданности, а также смены импульса.
Уровни предыдущего дня
-
Автоматически наносит на график максимум, минимум и среднюю линию предыдущего дня.
-
Отправляет уведомления, когда цена:
-
Пробивает уровень
-
Повторно тестирует его
-
Находится близко к средней линии
-
Идеально для торговли пробоев и ретестов.
Обнаружение свечных разворотных моделей (стрелки BUY/SELL)
Индикатор определяет разворотные паттерны на основе:
-
Длины тени
-
Размеров тела свечи
-
Пин-бара и подобных моделей
На графике появляются стрелки BUY и SELL, а также отправляются уведомления.
Мульти-таймфреймовый индикатор тренда (MTF Trend Meter)
-
Показывает направление тренда на M5, M15 и M30 с использованием LWMA.
-
Отображает метки BULLISH или BEARISH с цветовой индикацией.
-
Помогает быстро оценить общее рыночное направление.
Умные алерты и уведомления
Получайте уведомления, когда:
-
Цена пробивает или ретестирует уровни предыдущего дня
-
Цена подходит к средней линии
-
Формируется разворот BUY/SELL
Алерты можно включать и выключать по желанию.
Полная настройка
Вы можете изменять:
-
Цвета
-
Стиль линий
-
Размер стрелок
-
Пороговые значения для теней и тела
-
Отображение тренд-метра
Индикатор легко адаптируется под ваш стиль торговли.
Преимущества
-
Быстро обнаруживайте зоны вероятного разворота
-
Получайте сигналы даже вдали от терминала
-
Подтверждайте сделки трендом на разных таймфреймах
-
Торгуйте увереннее с объективными сигналами
-
Экономьте место на графике благодаря многофункциональному инструменту
Подходит для
-
Трейдеров любого уровня
-
Внутридневной и свинговой торговли
-
Трейдеров, работающих с ключевыми уровнями и прайс-экшеном
-
Тех, кому нужны автоматические сигналы для принятия решений