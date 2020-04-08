Buy and Sell Levels with Alerts

Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе.

Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои, используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.

Основные функции

Окно Стохастика

Отображает линии %K и %D в отдельном окне.

Отлично подходит для определения зон перекупленности и перепроданности, а также смены импульса.

Уровни предыдущего дня

Автоматически наносит на график максимум , минимум и среднюю линию предыдущего дня .

Отправляет уведомления, когда цена: Пробивает уровень Повторно тестирует его Находится близко к средней линии



Идеально для торговли пробоев и ретестов.

Обнаружение свечных разворотных моделей (стрелки BUY/SELL)

Индикатор определяет разворотные паттерны на основе:

Длины тени

Размеров тела свечи

Пин-бара и подобных моделей

На графике появляются стрелки BUY и SELL, а также отправляются уведомления.

Мульти-таймфреймовый индикатор тренда (MTF Trend Meter)

Показывает направление тренда на M5, M15 и M30 с использованием LWMA.

Отображает метки BULLISH или BEARISH с цветовой индикацией.

Помогает быстро оценить общее рыночное направление.

Умные алерты и уведомления

Получайте уведомления, когда:

Цена пробивает или ретестирует уровни предыдущего дня

Цена подходит к средней линии

Формируется разворот BUY/SELL

Алерты можно включать и выключать по желанию.

Полная настройка

Вы можете изменять:

Цвета

Стиль линий

Размер стрелок

Пороговые значения для теней и тела

Отображение тренд-метра

Индикатор легко адаптируется под ваш стиль торговли.

Преимущества

Быстро обнаруживайте зоны вероятного разворота

Получайте сигналы даже вдали от терминала

Подтверждайте сделки трендом на разных таймфреймах

Торгуйте увереннее с объективными сигналами

Экономьте место на графике благодаря многофункциональному инструменту

Подходит для