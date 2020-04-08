Buy and Sell Levels with Alerts

Buy & Sell Levels with Alerts

Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе.
Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои, используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.

 Основные функции

 Окно Стохастика

  • Отображает линии %K и %D в отдельном окне.

  • Отлично подходит для определения зон перекупленности и перепроданности, а также смены импульса.

 Уровни предыдущего дня

  • Автоматически наносит на график максимум, минимум и среднюю линию предыдущего дня.

  • Отправляет уведомления, когда цена:

    • Пробивает уровень

    • Повторно тестирует его

    • Находится близко к средней линии

Идеально для торговли пробоев и ретестов.

 Обнаружение свечных разворотных моделей (стрелки BUY/SELL)

Индикатор определяет разворотные паттерны на основе:

  • Длины тени

  • Размеров тела свечи

  • Пин-бара и подобных моделей

На графике появляются стрелки BUY и SELL, а также отправляются уведомления.

 Мульти-таймфреймовый индикатор тренда (MTF Trend Meter)

  • Показывает направление тренда на M5, M15 и M30 с использованием LWMA.

  • Отображает метки BULLISH или BEARISH с цветовой индикацией.

  • Помогает быстро оценить общее рыночное направление.

 Умные алерты и уведомления

Получайте уведомления, когда:

  • Цена пробивает или ретестирует уровни предыдущего дня

  • Цена подходит к средней линии

  • Формируется разворот BUY/SELL

Алерты можно включать и выключать по желанию.

 Полная настройка

Вы можете изменять:

  • Цвета

  • Стиль линий

  • Размер стрелок

  • Пороговые значения для теней и тела

  • Отображение тренд-метра

Индикатор легко адаптируется под ваш стиль торговли.

 Преимущества

  • Быстро обнаруживайте зоны вероятного разворота

  • Получайте сигналы даже вдали от терминала

  • Подтверждайте сделки трендом на разных таймфреймах

  • Торгуйте увереннее с объективными сигналами

  • Экономьте место на графике благодаря многофункциональному инструменту

 Подходит для

  • Трейдеров любого уровня

  • Внутридневной и свинговой торговли

  • Трейдеров, работающих с ключевыми уровнями и прайс-экшеном

  • Тех, кому нужны автоматические сигналы для принятия решений


Рекомендуем также
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
Эксперты
EPriceJPY - это советник для автоматической торговли, ориентированный на USDJPY. Торговая концепция Концепция работы EPriceJPY основана на алгоритме, который пытается определить тренд. Если быть точнее, EPriceJPY работает со своей собственной логикой вычислений. Он пытается найти вершину или впадину тренда и соответственно открыть короткую или длинную позицию. Не ожидайте, что EPriceJPY откроет сделку на самом высоком или самом низком уровне, поскольку EPriceJPY торгует только при подтверждении
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Эксперты
https://www.mql5.com/es/signals/1654340 С помощью этого инструмента он поможет вам автоматически запускать выигрышные SL. Сформируйте стратегию Fibonacci Radar Fibo 123 с минимальным количеством входов в лотерею в качестве поддержки и сопротивления. Будьте агрессивны ко всему, что находится в этой поддержке и сопротивлении. S pomoshchʹyu etogo instrumenta on pomozhet vam avtomaticheski zapuskatʹ vyigryshnyye SL. Sformiruyte strategiyu Fibonacci Radar Fibo 123 s minimalʹnym kolichestvom vkhodov
Fibo Linear Channel
Igor Semyonov
4 (1)
Индикаторы
Цветной индикатор линейного канала по Фибоначчи. Используется для принятия торговых решений и анализа настроений рынка. Границы канала представляют собой сильные уровни поддержки/сопротивления, т.к. являются уровнями пропорций по Фибоначчи. Посредством входных параметров пользователю предоставляется возможность выбора количества отображения линий границ каналов на графике. Многократная загрузка индикатора на график с разными периодами расчетов приводит к отображению системы каналов на графике. Р
Top Gun Oscillators
Safwan Rushdi Khalil Arekat
5 (2)
Индикаторы
Note : New in 1.6: the indicator now exports the trade signal (but not displayed). Go long with light blue. Go short with red. Exit otherwise. Signal to be imported to your EA using iCustom. This indicator provides Best of the Best linear filter momentum oscillators that I am aware of (Low Pass Differentiators, LPD's) . All of them are  recent developments by this developer, or other researchers. The oscillator line is the first buffer of the indicator, and can be called  in other indicators or
FREE
KFX Symbol Changer
Peter Kariuki Thande
4 (1)
Индикаторы
KFX SMA: Symbol Changer + Moving Average (3x) + ATR + RSI + Candle Timer. This indicator allows you to create a Symbol list and change between symbols of the current chart or Timeframe by selecting the appropriate button. On Chart there are three(3) multi timeframe Moving Averages shown (selected by you), ATR Value MTF ( selected by you -  helps with setting SL and TP), RSI Value MTF (selected by you) and a Candle Timer.   Features: - Symbol Changer : Change Symbol and Timeframe of Chart.   (s
FREE
Price Change Distributions
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Индикаторы
This indicator demonstrates that the price change of financial instruments is NOT a random walk process, as advocated by the "Random Walk Hypothesis", and as popularised by the bestselling book "A Random Walk Down Wall Street". I wish that were the case!  It is shown here that the real situation with price change is actually much worse than a random walk process!  Deceptive market psychology, and the bulls-bears tug of war, stack up the odds against traders in all instruments, and all time frame
FREE
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Mini FFMV Dashboard and CSM
Opengates Success International
1 (1)
Индикаторы
Mini Forex Market-View Dashboard and Mini-CSM Mini Full Forex Market View Dashboard is a miniature creation of FULL FOREX MARKET_VIEW Custom indicator created to give the Traders a full view of what is going on in the market but in a partial matter to make it conscise. It is useful most especially for those who don't like bogus indicators or those who have a PC with limited screen size. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Эксперты
CHF Portal предназначен специально для торговли на USDCHF. Торговая концепция Концепция работы CHF Portal основана на алгоритме, который пытается определить тренд. Если быть точнее, CHF Portal работает со своей собственной логикой вычислений в соответствии с исторической волатильностью и ценовым движением. Он пытается найти вершину или впадину тренда и соответственно открыть короткую или длинную позицию. Не ожидайте, что CHF Portal откроет сделку на самом высоком или самом низком уровне, поскол
Twins Grid System
Yimin Wu
Эксперты
Пожалуйста, загрузите Руководство пользователя / set-файлы / Отчет тестера стратегий здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/689449 Twins Grid System - это мощный и гибкий инструмент для опытных трейдеров. Эта система состоит из 2 полных сеток: Сетка A и Сетка B, каждая полная сетка содержит 4 базовые сетки: Сетка BuyLimits, Сетка SellLimits, Сетка BuyStops и Сетка SellStops. Имеется 31 параметр для системы, 22 параметра для каждой базовой сетки. Он способен создавать различные виды сеточных с
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Индикаторы
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
Shooting Target
Chui Yu Lui
Эксперты
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Эксперты
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
Индикаторы
MT4 Мультитаймфреймовый индикатор дивергенции и обнаружения перекупленности / перепроданности. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Информация о расхождениях без заглавной буквы в реальном времени. - Информация в реальном времени о ситуациях перекупленности / перепроданности. - Информация о регулярных расхождениях в реальном времени. - Информация о скрытых расхождениях в реа
Two Candle Smart
Sumini
Эксперты
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
API BullBearPower mtf
Idowu Peter Afuye
Индикаторы
API BullBearPower mtf Designed for traders who rely on BullBearPower, this tool provides a multi-timeframe (MTF) view of BullBearPower, helping you identify possible dominant trends. Key Features: Multi-Timeframe Analysis – Analyze BullBearPower across different timeframes in real time. Dynamic Color Changes – Identify possible BullBearPower per individual timeframe with color changes. Volume Integration – Get a picture of possible trend strength with BullBearPower volume of each timefra
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Эксперты
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
ChopEx
Joshua Iyanuoluw Adedeji
Индикаторы
The Chop Exploder indicator is a custom indicator that has a long run, tight chop, short chop, and band colour. This indicator has MT4 alert notification,mobile notification, and email notification. The default indexing of all arrays and indicator buffers is left to right. The index of the first element is always equal to zero. Thus, the very first element of an array or indicator buffer with index 0 is by default on the extreme left position, while the last element is on the extreme right posit
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Форекс и Бинарных опционов создан на основе тиковых объемов. В отличии от многих индикаторов по объемам индикатор "Super volumes" высчитывает бычьи и медвежьи объемы и выдает сигналы на преобладании каких либо из них. Если скажем в данный момент в данном диапазоне было преимущество бычьих объемов, то значит сигнал будет на Buy. Или если преобладание было медвежьих объемов, то соответственно сигнал будет на Sell. В настройках индикатора в переменной "volumes" можно как ув
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Индикаторы
Осциллятор помогает определить направленность рынка Показывает направленность движения цены и раскрашивается в соответствующий цвет. Позволяет вести трендовую и контр трендовую торговлю Работает на всех таймфреймах, на любых валютных парах, металлах и криптовалюте Можно использовать при работе с бинарными опционами Отличительные особенности Не перерисовывается; Простые и понятные настройки; Работает на всех таймфреймах и на всех символах; Подходит для торговли валютами, металлами, опционами и кр
Indi RBO
Syarief Azman Bin Rosli
Индикаторы
Input: Range Start Time : The starting time of the range creation Range End Time : The ending time of range creation Trade End Time : The time where the line of range zone high/low will be extended to Minimum Size : The minimum size of the range in point Maximum Size : The maximum size of the range in point If the range size is between the minimum and maximum, indicator will print the 1st color (blue).
MTF Precise Price Action Arrow Filtered Model T
Anon Candra N
Индикаторы
Привет трейдеры. Представляю мой лучший торговый инструмент. МТФ ППААФ Модель Т. Мультитаймфрейм Точная стрелка ценового действия с фильтром Модель T.  Этот торговый инструмент — моя лучшая работа после многих лет создания различных торговых инструментов. Почему этот торговый инструмент самый лучший и надежный?  1. Этот инструмент использует 6 индикаторов:  Двойной CCI = быстрый CCI x медленный CCI Двойной Стохастик = быстрый Стохастик (быстрая основная линия Стохастика x быстрая си
Gold ECN
Raphael Okonkwo
Эксперты
Советник Gold ECN разработан с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта, анализирующих рыночную неопределенность. Он разработан с использованием систем машинного обучения, которые могут адаптироваться к новостным обновлениям и динамически управлять рынком, сохраняя его постоянным. Совместно с предиктивным искусственным интеллектом, алгоритм машинного обучения используется для выявления экстремально высоких минимумов, более высоких максимумов, более низких максимумов и боле
Dashboard Multi Currency MTF Stochastic
Anon Candra N
Индикаторы
С помощью этого торгового инструмента вы можете одновременно сканировать 15 рынков. Представляем новый торговый индикатор 2024: ️ Мультивалютный стохастик на нескольких таймфреймах. Есть как минимум две причины, по которым я создал этот торговый инструмент: Во-первых, мне надоело наблюдать только за одним рынком. Во-вторых, я не хочу упустить момент входа на другой рынок. Вот почему я хочу одновременно знать и другие рыночные условия. По этой причине мне нужен сканер, который сможет скан
Price Momentum Alerts
Danny Austin Elvy
Индикаторы
Introduction In the fast-paced world of financial market trading, success often hinges on the ability to spot and leverage trends. Among the various strategies available, momentum trading stands out as a powerful tool for traders seeking to capitalize on market movements. In this article, we will delve into the concept of momentum, its significance in trading, and the numerous benefits it offers to traders. What is Momentum? Momentum in trading refers to the tendency of assets to continue moving
Chart patterns scanner
Jan Flodin
4.67 (6)
Индикаторы
прорыв линии шеи / треугольника / флагштока (прорыв линии шеи = подтвержденный сигнал для вершины / оснований и головы и плеч).   Индикатор также можно использовать в режиме одиночного графика. Подробнее об этой опции читайте в разделе продукта.   блог .       В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может одновременно отслеживать все символы, отображаемые в окне "Обзор рынка". Примените инд
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
Эксперты
Приветствуем вас в мире инновационных торговых решений! Представляем вашему вниманию наш продвинутый торговый советник   FTC Neuro , работающий на основе актуальной макроэкономической статистики и современных нейросетевых расчетов. Анализируя ситуацию на рынке с помощью сложных алгоритмов, советник распознает скрытые модели в экономической информации, используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта. Он предлагает вам максимально профессиональный опыт трейдинга, определяя уникальные точ
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Индикаторы
Using multiple timeframes for analysis with Multi Timeframe Average Directional Index  can provide several significant benefits for traders: Comprehensive Market View: By applying Mtf ADX Standard across different timeframes, traders gain a broader perspective on market dynamics. This allows them to identify trends, patterns, and potential reversal points that might be more apparent or consistent across various scales. Enhanced Pattern Recognition: Multiple timeframes help in identifying repeati
FREE
Euro Session Indicator
Oluwakemi Esther Osofundiya
Индикаторы
Индикатор EuroSession сочетает в себе фильтрацию с помощью модифицированного MACD и трендового индикатора. Данный индикатор старается захватить ранние движения рынка во время Европейской сессии. Это означает, что отложенные ордера должны быть установлены задолго до начала этого движения. Отложенные ордера на покупку (Buystop) следует устанавливать, если: Trend-Bias показывает направление тренда вверх - 'UP' MACD Bias показывает направление MACD "относительно вверх" - 'Relatively UP' Отложенные о
ChartGetSignal
Wartono
1 (1)
Индикаторы
Provides instant signals on the chart in panel form. Equipped with signal description and trading analysis tools such as drawing auto trendlines, support/resistance area, regression channel, Fibonacci levels, Pivot levels and current signal price, signal time, signal expiry and stoploss recommendation. Also sending alert messages to all available mt4 alert tool. A detailed description panel provides information about where the signal comes from and what indicators are behind the signal. Includin
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими числами и статистикой повсюду , но после использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Вам не следует доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная верс
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор проверяет каждый бар на наличие давления покупателей или продавцов и определяет 4 типа свечных паттернов с наибольшим объемом. Затем эти свечи фильтруются с помощью нескольких линейных фильтров, чтобы показать сигналы покупки или продажи. Сигналы работают лучше всего в сочетании с более высоким направлением таймфрейма и при торговле в часы больших объемов. Все фильтры настраиваются и работают независимо. Может просматривать сигналы одного направления одним нажатием кнопки. Этот и
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Индикаторы
Delta Swing Pro - The Guardian of Trends [ Concept ] "Stop Gambling. Start Investing." If you are tired of repainting arrows and losing money on fake signals, Delta Swing Pro is your solution. This is not a toy. It is a professional "Market Navigation System" designed to capture the Elliott Wave 3 with the highest precision. It acts as a "Guardian" that protects your capital from noise and only signals when the market is truly ready. [ The 3 Iron Rules ] 1. 100% Non-Repainting (The Absolute Law)
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Индикаторы
Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Индикаторы
Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Индикаторы
Система анализа индикаторов ZhiBiJuJi использует мощный внутренний цикл для вызова собственных внешних индикаторов, а затем вызывает анализ до и после цикла. Расчет данных этой системы анализа индикатора очень сложен (вызов до и после цикла), поэтому гистерезис сигнала уменьшается, и достигается точность предварительного прогноза. Этот индикатор может использоваться во всех циклах на МТ4 и наиболее подходит для 15 минут, 30 минут, 1 часа, 4 часов. Купить:        Когда появляется линия пурпурный
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Wave Price Channel - Торговая аналитическая система, предназначенная для поиска импульса и коррекции. Индикатор дает возможность работать по направлению ценового канала, который строится на основе волатильности. Когда на канале рисуется стрелка вверх или вниз, появляется возможность идти в этом направлении, подтверждением сигнала в этом направлении является точечный индикатор, чувствительный к изменениям цены. Пока продолжаются точки такого же цвета, продолжается действие сигнала. Если есть стр
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Другие продукты этого автора
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Market Master Trend Овладей направлением рынка с точностью Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении. Он сочетает в себе умное определение тренда , многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки , помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.  Основные характеристики 1. Умная система тренда (основной график) Испол
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум , минимум , средняя линия , а также линии открытия и закрытия дня. Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон. Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для р
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе. Основные функции: Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15) Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15. Показывает общую метку тренда: бычий, медве
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв