PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts — это профессиональный индикатор в стиле Smart Money, который объединяет институциональные зоны спроса и предложения с мультитаймфреймовым трендовым гистограммным фильтром для получения высокоточных сигналов на откатах.

Индикатор автоматически определяет премиальные зоны спроса и предложения на основном графике и подтверждает входы с помощью сильной логики отклонения по тени свечи. Сигналы формируются только по направлению доминирующего тренда, который чётко определяется гистограммой Supply & Demand.

Ключевое преимущество

Гистограмма — это фильтр тренда.
Она наглядно показывает, находится ли рынок под контролем спроса или предложения на старших таймфреймах, позволяя входить только по направлению силы рынка, а не против неё.

Контроль качества зон (ваше преимущество)

С помощью параметров SwingDepth трейдер может точно настраивать премиальные зоны:

  • Больший SwingDepth → более сильные, институциональные зоны

  • Меньший SwingDepth → более частые, но менее значимые зоны

Это позволяет отфильтровать рыночный шум, сосредоточиться на качественных ценовых структурах и торговать с институциональной точностью.

Основные возможности

  • Премиальные зоны спроса и предложения на основном графике

  • Стрелки отклонения в зонах

    • Белые стрелки → BUY (отбой от спроса)

    • Жёлтые стрелки → SELL (отбой от предложения)

  • Мультизональный алгоритм (несколько рыночных структур)

  • Гистограмма Supply & Demand (двигатель определения тренда)

  • Мультитаймфреймовое подтверждение тренда (H4 и D1)

  • Логика отклонения по тени свечи (не перерисовывается после закрытия)

  • Оповещения и уведомления (окно, звук, push)

  • Полностью настраиваемые параметры

Подходит для

  • Smart Money Concepts (SMC)

  • Торговли по зонам спроса и предложения

  • Ордер-флоу и институциональных стратегий

  • Скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли

Определяйте премиальные зоны.
Следуйте за трендом гистограммы.
Входите только на истинных ценовых откатах.


Другие продукты этого автора
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Trend Reversal Zone and Alert Профессиональные зоны спроса и предложения + точные сигналы разворота тренда Trend Reversal Zone and Alert — это мощный, не перерисовывающийся индикатор рыночной структуры, созданный для трейдеров, которые хотят находить высоковероятные развороты цены на институциональных уровнях с максимальной точностью. Индикатор интеллектуально объединяет зоны спроса и предложения старших таймфреймов (H4 и D1) с точными сигналами отбоев от дневных максимумов и минимумов , позволя
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Scalpers Zone – Ультимативный индикатор Supply/Demand + Стохастический Отбой & Triple Touch Scalpers Zone создан для трейдеров, ищущих высоковероятные точки входа для скальпинга. Он определяет дневные и 7-дневные зоны supply/demand и выделяет места, где эти зоны идеально совпадают, обозначая самые сильные потенциальные точки разворота. Для волатильных активов, таких как криптовалюты и золото, толщину зон можно увеличивать для лучшей видимости и точности. Основные функции: Обнаружение совпадающих
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Dashboard – интеллектуальный рыночный фильтр для сделок с высокой вероятностью TrendSeeker Dashboard — это мощный многоинструментальный аналитический модуль, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам избегать флэтовых рынков и сосредотачиваться только на качественных трендовых инструментах на таймфрейме H4. Панель постоянно сканирует все доступные торговые символы и классифицирует каждый из них как: Восходящий тренд (Trending UP) Нисходящий тренд (Trending DOWN) Флэт / условия
FREE
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Индикаторы
Многофреймовая гистограмма спроса и предложения Описание: Многофреймовая гистограмма спроса и предложения — это мощный и чистый индикатор, который показывает силу рыночного спроса и предложения на нескольких таймфреймах, в частности H4 и D1. Он отображает гистограммы, выделяющие моменты доминирования покупателей или продавцов, позволяя трейдерам быстро определять ключевые зоны рыночного давления. Ключевые особенности: Гистограммы H4 и D1: Четкая визуализация силы рынка на старших таймфреймах.
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Market Master Trend Овладей направлением рынка с точностью Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении. Он сочетает в себе умное определение тренда , многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки , помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.  Основные характеристики 1. Умная система тренда (основной график) Испол
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум , минимум , средняя линия , а также линии открытия и закрытия дня. Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон. Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для р
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Buy & Sell Levels with Alerts Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе. Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои , используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.  Основные функции  Окно Стохастика Отображает линии %K и %D в отдельном
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе. Основные функции: Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15) Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15. Показывает общую метку тренда: бычий, медве
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO! Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи. Почему трейдеры его любят: Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда. Стрелки исполнения M30: Ждите высоковер
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей Обзор: «Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках . Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона. Ключевые функции: Определение диапазона H4: Автоматически опр
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Pro — Универсальный трендовый и разворотный дашборд + H4 детектор диапазона Ultimate Trend & Turning Point Dashboard — это комплексная многофреймовая система принятия торговых решений, созданная для того, чтобы удерживать трейдера на правильной стороне тренда, исключать низковероятные флэтовые условия и уверенно находить точные точки разворота рынка. Это не просто индикатор — это полноценная торговая концепция, которая отвечает на три ключевых вопроса перед входом в сделку : Рынок в
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Эксперты
Trend Reversal Zone and Alert EA Интеллектуальная торговая система разворота на зонах спроса и предложения Trend Reversal Zone and Alert EA — это профессиональный, не перерисовывающийся (Non-Repainting) экспертный советник, разработанный для поиска высоковероятных разворотов тренда в институциональных зонах спроса и предложения , подтверждённых отбоем цены по фитилям от дневных максимумов и минимумов . Советник объединяет мультитаймфреймовую структуру рынка с точным таймингом входа , позволяя в
