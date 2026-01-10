Premium Supply and Demand Zones with Alerts
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS
Premium Supply and Demand Zones with Alerts — это профессиональный индикатор в стиле Smart Money, который объединяет институциональные зоны спроса и предложения с мультитаймфреймовым трендовым гистограммным фильтром для получения высокоточных сигналов на откатах.
Индикатор автоматически определяет премиальные зоны спроса и предложения на основном графике и подтверждает входы с помощью сильной логики отклонения по тени свечи. Сигналы формируются только по направлению доминирующего тренда, который чётко определяется гистограммой Supply & Demand.
Ключевое преимущество
Гистограмма — это фильтр тренда.
Она наглядно показывает, находится ли рынок под контролем спроса или предложения на старших таймфреймах, позволяя входить только по направлению силы рынка, а не против неё.
Контроль качества зон (ваше преимущество)
С помощью параметров SwingDepth трейдер может точно настраивать премиальные зоны:
-
Больший SwingDepth → более сильные, институциональные зоны
-
Меньший SwingDepth → более частые, но менее значимые зоны
Это позволяет отфильтровать рыночный шум, сосредоточиться на качественных ценовых структурах и торговать с институциональной точностью.
Основные возможности
-
Премиальные зоны спроса и предложения на основном графике
-
Стрелки отклонения в зонах
-
Белые стрелки → BUY (отбой от спроса)
-
Жёлтые стрелки → SELL (отбой от предложения)
-
-
Мультизональный алгоритм (несколько рыночных структур)
-
Гистограмма Supply & Demand (двигатель определения тренда)
-
Мультитаймфреймовое подтверждение тренда (H4 и D1)
-
Логика отклонения по тени свечи (не перерисовывается после закрытия)
-
Оповещения и уведомления (окно, звук, push)
-
Полностью настраиваемые параметры
Подходит для
-
Smart Money Concepts (SMC)
-
Торговли по зонам спроса и предложения
-
Ордер-флоу и институциональных стратегий
-
Скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли
Определяйте премиальные зоны.
Следуйте за трендом гистограммы.
Входите только на истинных ценовых откатах.