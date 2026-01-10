PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts — это профессиональный индикатор в стиле Smart Money, который объединяет институциональные зоны спроса и предложения с мультитаймфреймовым трендовым гистограммным фильтром для получения высокоточных сигналов на откатах.

Индикатор автоматически определяет премиальные зоны спроса и предложения на основном графике и подтверждает входы с помощью сильной логики отклонения по тени свечи. Сигналы формируются только по направлению доминирующего тренда, который чётко определяется гистограммой Supply & Demand.

Ключевое преимущество

Гистограмма — это фильтр тренда.

Она наглядно показывает, находится ли рынок под контролем спроса или предложения на старших таймфреймах, позволяя входить только по направлению силы рынка, а не против неё.

Контроль качества зон (ваше преимущество)

С помощью параметров SwingDepth трейдер может точно настраивать премиальные зоны:

Больший SwingDepth → более сильные, институциональные зоны

Меньший SwingDepth → более частые, но менее значимые зоны

Это позволяет отфильтровать рыночный шум, сосредоточиться на качественных ценовых структурах и торговать с институциональной точностью.

Основные возможности

Премиальные зоны спроса и предложения на основном графике

Стрелки отклонения в зонах Белые стрелки → BUY (отбой от спроса) Жёлтые стрелки → SELL (отбой от предложения)

Мультизональный алгоритм (несколько рыночных структур)

Гистограмма Supply & Demand (двигатель определения тренда)

Мультитаймфреймовое подтверждение тренда (H4 и D1)

Логика отклонения по тени свечи (не перерисовывается после закрытия)

Оповещения и уведомления (окно, звук, push)

Полностью настраиваемые параметры

Подходит для

Smart Money Concepts (SMC)

Торговли по зонам спроса и предложения

Ордер-флоу и институциональных стратегий

Скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли

Определяйте премиальные зоны.

Следуйте за трендом гистограммы.

Входите только на истинных ценовых откатах.