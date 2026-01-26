EA Games Changer

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Искусственный интеллект меняет правила игры – система усреднения по нескольким парам + система хеджирования (интеллектуальное направленное расширение)

Версия: Улучшенный интерактивный пользовательский интерфейс - MT4 (с исправлениями) Разработчик: CyberBot Project

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Вступает в игру философия, меняющая правила игры: если торговля — это азартная игра, то нужно подходить к ней разумно. Активируя до 20 валютных пар одновременно, взаимодополняющие ценовые паттерны создают стабильную точку равновесия, намного превосходящую зависимость от одной пары. Основной принцип? Чем больше данных, тем выше вероятность выигрыша.

Преимущества стратегии с несколькими парами

  1. Сниженный риск, связанный с одной валютной парой: отсутствие зависимости от одной волатильной пары, которая может внезапно изменить направление.
  2. Использование гармоничных паттернов: Пары часто имеют общие черты, объединяясь в устойчивую экосистему.
  3. Повышенная вероятность получения прибыли: при наличии 20 пар вероятность обнаружения возможностей резко возрастает.
  4. Контролируемый подход к азартным играм: выигрыши и проигрыши неизбежны, но диверсификация поддерживает равновесие.

Психологическая подготовка и стратегия

  1. Создайте алгоритмический движок: используйте систему, обрабатывающую несколько пар одновременно.
  2. Примите настрой игрока: готовьтесь к крупному выигрышу или поражению, но всегда с стратегическим преимуществом. Эти шаги превращают торговлю в мощную машину для зарабатывания денег.

Предложение по проекту

  • Начните с центового счета: 10 000 долларов виртуального капитала, из которых всего 100 долларов — реальный.
  • Ежедневно активируйте двигатель или меняйте пары для быстрого набора очков.
  • Цель: 100% доходность за 1 неделю - 1 месяц.
  • Ограничение: 10 движков для 10 реальных счетов с небольшими депозитами.

  • Версия: Улучшенный интерактивный пользовательский интерфейс - MT4 (с исправлениями) Разработчик: CyberBot Project™

    Избегайте жадности — начинайте с малого.
  • Присоединяйтесь к нашему брифингу перед началом торгов; ваш успех — наш приоритет.
  • Начните предварительный запуск прямо сейчас: отложите, и рост вас поразит.
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    Основные характеристики

    • Мониторинг нескольких валютных пар: обрабатывает до 20 и более валютных пар (например, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD) для максимальной диверсификации.
    • Усреднение и хеджирование: Направленное усреднение с адаптивными шагами и хеджирование для смягчения просадок.
    • Режимы тренда и разворота: адаптируйтесь, следуя за рыночными потоками или противодействуя им, для обеспечения гибкости.
    • Интерактивная панель пользовательского интерфейса: элегантная панель в стиле MT5 с кнопками для закрытия сделок (ПОКУПКА/ПРОДАЖА/ВСЕ), переключателями пар и возможностью ручного управления. Статистика в реальном времени по лотам, позициям, капиталу и ROI.
    • Управление рисками: Динамическое распределение лотов по проценту риска, фиксированному размеру или масштабированию по акциям; ограничения на открытие сделок по каждой валютной паре и разницу между ценами покупки и продажи.
    • Оптимальные входные фильтры: оптимизированы с помощью ИИ для ситуаций с высокой вероятностью успеха, снижая уровень шума.
    • Логика перезапуска прибыли: автоматическое закрытие и сброс с учетом обновленного депозита при пороговом значении ROI +2%, гарантирующее получение прибыли.
    • Поддержка ручной торговли: Панель позволяет осуществлять прямое исполнение ордеров независимо от автоматического робота.
    • Визуальные средства: визуализация тенденций, оповещения о партиях и маркеры заказов для наглядного анализа.
    • Механизмы безопасности: контроль спреда, задержки сигналов и проверка прибыли при хеджировании.

    Параметры ввода настраиваются через входные данные советника для создания индивидуальных стратегий.

    • Конфигурация символов
      • SymbolsList: Пары, разделенные запятыми (по умолчанию: XAUUSD,AUDUSD,...). Диверсифицируйте свой портфель.
    • Общие настройки
      • StepDistancePips: Средний интервал между символами (по умолчанию: 20,0).
      • TakeProfitPips: Целевая прибыль (по умолчанию: 50,0; 0 = выключено).
      • StopLossPips: Защита от потерь (по умолчанию: 500,0; 0 = выключено).
      • TargetSymbol: Фокус ("ВСЕ" или конкретный).
      • UseHedging: Переключатель режима хеджирования (по умолчанию: false).
      • MaxSpreadMultiplier: Максимальный размер спреда (по умолчанию: 3.0).
      • MinWaitSeconds: Ожидание сигнала в противоположном направлении (по умолчанию: 10).
      • RequireProfitPositive: Требование о получении прибыли для закрытия сделок (по умолчанию: true).
      • UseTrendFilter: Режим тренда (по умолчанию: true).
      • MaxLotDifference: Остаток партии (по умолчанию: 10.0).
      • MaxOpenPerPair: Ограничение на пару (по умолчанию: 5).
      • Пороговые значения: Триггер перезапуска (по умолчанию: 2,0%).
    • Настройки фильтра
      • ForceOptimalEntryFilter: Фильтр ИИ (по умолчанию: true).
      • RSI_Period: (по умолчанию: 14).
      • RSI_Oversold: Триггер покупки (по умолчанию: 30,0).
      • RSI_Overought: Триггер продажи (по умолчанию: 70,0).
      • BB_Period: (по умолчанию: 20).
      • BB_Deviation: (по умолчанию: 2.0).
      • BB_Touch_Tolerance_Pips: (по умолчанию: 5.0).
    • Управление рисками
      • RiskPerTradePercent: Процент риска (по умолчанию: 5,0; 0 = фиксированный).
      • FixedLotSize: Фиксированный размер участка (по умолчанию: 0,10).
      • UseDynamicLotScaling: Масштабирование (по умолчанию: true).
      • TrendDetectionMode: Метод обнаружения (по умолчанию: SLOPE).
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    Как работает система

    1. Инициализация: Загружает пары, создает интерактивную панель с отдельными строками для каждой пары и глобальным нижним колонтитулом для статистики.
    2. Генерация сигналов: Система работает на основе передовых алгоритмов искусственного интеллекта, подключенных к серверам разработки Google через script.google.com, обеспечивая постоянный анализ рынка и быстрое, оптимизированное исполнение ордеров, неустанно выявляющее прибыльные преимущества. Эта интегрированная в облако интеллектуальная система гарантирует ее эффективную работу в режиме реального времени, но требует постоянного подключения, что делает нецелесообразным автономное использование или тестирование стратегий на исторических данных.
    3. Логика входа: открывает усредняющие ордера при совпадении расстояний, с хеджированием или противоположным закрытием при строгих условиях. Динамические лоты обеспечивают баланс.
    4. Управление: отслеживает TP/SL; перезапускается при достижении пороговых значений прибыли для зафиксированных убытков. Ручной режим управления отменяет автоматический режим.
    5. Выход и сброс: срабатывание по кнопке или автоматическое закрытие; предупреждения о дисбалансе.

    Дополнительные возможности: Используйте аналитические данные от GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI, Grok Ai и Google AI Gemini для изучения психологии и основ. 

    Заключение:
    AI Games Changer — это не просто советник, это философия, в которой азартная составляющая трейдинга сочетается со стратегическим мастерством. Представьте, что вы управляете столом в казино мирового класса: адреналин зашкаливает, но вы вооружены доминированием в вероятностных стратегиях и полным контролем. 20 валютных пар работают независимо друг от друга, замедление одной пары подпитывает победы в других — создавая баланс, разумные риски и неудержимый импульс. Это не пассивный робот; это динамичная экосистема, которая адаптируется и максимизирует свои возможности. Почувствуйте спокойствие элегантного управления, где каждое движение интеллектуально и захватывающе. Завладейте столом — торгуйте умнее, смелее, живее.

    Important >>> Every new member is required to read  the comments section  of this product to gain access and the user guide.

    UserGuide >>>  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767618  [ Blog : USER GUIDE - EA GAMES CHANGER SERIES ]

    Отзывы 4
    현석 이
    27
    현석 이 2026.07.31 09:44 
     

    This is a great EA

    Agha Ali
    159
    Agha Ali 2026.02.12 09:06 
     

    I purchased this EA recently and it has performed very well so far. It generated around 10% profit in just 2 days. The execution is smooth and trades are managed properly. Up to now, it’s going good and I’m satisfied with the results till now.

    Linton Francis
    617
    Linton Francis 2026.02.05 03:46 
     

    I recently purchased this EA. The Support Team are amazing. The Team responds to all of my questions. I tested the EA on my demo account, and I got very good results. I am running it on my live account.

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    Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
    XGen Scalper MT4
    Burak Baltaci
    3 (2)
    Эксперты
    XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Эксперты
    Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
    Эксперты
    Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
    Gold Hunter Pro MT4
    Farell Edson Mazarin
    Эксперты
    Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (84)
    Эксперты
    Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Xyron Edge MT4
    Ahmad Sidik
    Эксперты
    Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
    Vortex Turbo EA MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (10)
    Эксперты
    Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Эксперты
    BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
    HFT Prop EA
    Manpreet Singh
    4.93 (257)
    Эксперты
    HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Эксперты
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
    BF Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.05 (56)
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    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
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    Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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    Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
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    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
    Wall Street Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (1)
    Эксперты
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Эксперты
    GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
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    Sergey Batudayev
    4.71 (21)
    Эксперты
    Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
    GOLD Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.48 (25)
    Эксперты
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
    One Gold MT4
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    One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
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    EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
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    EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
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    5 (1)
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    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Предложение: Этот продукт тщательно разработан для практичности, избегая теоретической сложности и опираясь исключительно на подсознание как на рефлекс наблюдения. Следовательно, мозг изначально будет понимать информацию сложным образом, способствуя культуре
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    The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " CyberBot 8 Pairs " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' - это премиум-индикатор, разработанный как друг серьезного профессионального эксперта. Он мгновенно предоставляет экспертные знания по всем парам, включая многопарный анализ, все в о
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    Empire Gold X
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    Professional Gold Scalper EA | Built for XAUUSD | Trade Gold Like a Pro – Clean, Visual, and Protected |  Prove ROI of 100+ per month?! Окунитесь в мир, где возможности сочетаются с точностью. Золото всегда ассоциировалось с богатством, риском и стойкостью. Однако на современных нестабильных рынках успех уже не зависит от удачи — он зависит от стратегии, дисциплины и смелости внедрять инновации. Мы приглашаем вас познакомиться с новой парадигмой: той, которая превращает неопределенность в преи
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    Фильтр:
    현석 이
    27
    현석 이 2026.07.31 09:44 
     

    This is a great EA

    Agha Ali
    159
    Agha Ali 2026.02.12 09:06 
     

    I purchased this EA recently and it has performed very well so far. It generated around 10% profit in just 2 days. The execution is smooth and trades are managed properly. Up to now, it’s going good and I’m satisfied with the results till now.

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    14129
    Ответ разработчика Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2026.02.14 03:33
    Dear Agha Ali.
    It is truly an honor for us to receive your 5-star review. Your presence in the review column is a privilege granted exclusively to our valued clients through mql5.com, and it stands as a top priority in BATIK’s service commitment.
    We sincerely thank you for the trust you have placed in us. The BATIK team remains fully dedicated to supporting your journey with the highest level of service. May success and outstanding results always accompany you. Respectfully.
    BATIK Team
    Linton Francis
    617
    Linton Francis 2026.02.05 03:46 
     

    I recently purchased this EA. The Support Team are amazing. The Team responds to all of my questions. I tested the EA on my demo account, and I got very good results. I am running it on my live account.

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    14129
    Ответ разработчика Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2026.02.06 00:13
    Dear Linton Francis,
    We would like to personally thank you for your review and the trust you have placed in BATIK. Your feedback is not only highly valued, but also treated as a priority reference in refining our service specifically for you.
    It is truly our privilege to support your journey, and the BATIK team remains fully committed to delivering the level of service and attention you expect.
    We wish you continued success and the very best results ahead. Respectfully,
    BATIK Team
    worldofhunger
    1268
    worldofhunger 2026.02.04 07:00 
     

    This is a great EA, the people behind it are professional and do advise how to use it properly, the EA trades 20 pairs on one chart and it balance out positive and negative trades with very low draw down, you need to manage your trades and once the balance is in profit you close all trades with one click and rinse and repeat, you can easily make 100% in a week or less, it all depends how to work with EA, thank you.

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    14129
    Ответ разработчика Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2026.02.04 07:22
    To Worldofhunger, we humbly thank you for your review; it will help our team focus more on serving you as best as possible. We wish you continued success and good luck! Best regards, BATIK team
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