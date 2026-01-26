EA Games Changer

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Вступает в игру философия, меняющая правила игры: если торговля — это азартная игра, то нужно подходить к ней разумно. Активируя до 20 валютных пар одновременно, взаимодополняющие ценовые паттерны создают стабильную точку равновесия, намного превосходящую зависимость от одной пары. Основной принцип? Чем больше данных, тем выше вероятность выигрыша.
Преимущества стратегии с несколькими парами
- Сниженный риск, связанный с одной валютной парой: отсутствие зависимости от одной волатильной пары, которая может внезапно изменить направление.
- Использование гармоничных паттернов: Пары часто имеют общие черты, объединяясь в устойчивую экосистему.
- Повышенная вероятность получения прибыли: при наличии 20 пар вероятность обнаружения возможностей резко возрастает.
- Контролируемый подход к азартным играм: выигрыши и проигрыши неизбежны, но диверсификация поддерживает равновесие.
Психологическая подготовка и стратегия
- Создайте алгоритмический движок: используйте систему, обрабатывающую несколько пар одновременно.
- Примите настрой игрока: готовьтесь к крупному выигрышу или поражению, но всегда с стратегическим преимуществом. Эти шаги превращают торговлю в мощную машину для зарабатывания денег.
Предложение по проекту
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Основные характеристики
- Мониторинг нескольких валютных пар: обрабатывает до 20 и более валютных пар (например, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD) для максимальной диверсификации.
- Усреднение и хеджирование: Направленное усреднение с адаптивными шагами и хеджирование для смягчения просадок.
- Режимы тренда и разворота: адаптируйтесь, следуя за рыночными потоками или противодействуя им, для обеспечения гибкости.
- Интерактивная панель пользовательского интерфейса: элегантная панель в стиле MT5 с кнопками для закрытия сделок (ПОКУПКА/ПРОДАЖА/ВСЕ), переключателями пар и возможностью ручного управления. Статистика в реальном времени по лотам, позициям, капиталу и ROI.
- Управление рисками: Динамическое распределение лотов по проценту риска, фиксированному размеру или масштабированию по акциям; ограничения на открытие сделок по каждой валютной паре и разницу между ценами покупки и продажи.
- Оптимальные входные фильтры: оптимизированы с помощью ИИ для ситуаций с высокой вероятностью успеха, снижая уровень шума.
- Логика перезапуска прибыли: автоматическое закрытие и сброс с учетом обновленного депозита при пороговом значении ROI +2%, гарантирующее получение прибыли.
- Поддержка ручной торговли: Панель позволяет осуществлять прямое исполнение ордеров независимо от автоматического робота.
- Визуальные средства: визуализация тенденций, оповещения о партиях и маркеры заказов для наглядного анализа.
- Механизмы безопасности: контроль спреда, задержки сигналов и проверка прибыли при хеджировании.
Параметры ввода настраиваются через входные данные советника для создания индивидуальных стратегий.
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Конфигурация символов
- SymbolsList: Пары, разделенные запятыми (по умолчанию: XAUUSD,AUDUSD,...). Диверсифицируйте свой портфель.
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Общие настройки
- StepDistancePips: Средний интервал между символами (по умолчанию: 20,0).
- TakeProfitPips: Целевая прибыль (по умолчанию: 50,0; 0 = выключено).
- StopLossPips: Защита от потерь (по умолчанию: 500,0; 0 = выключено).
- TargetSymbol: Фокус ("ВСЕ" или конкретный).
- UseHedging: Переключатель режима хеджирования (по умолчанию: false).
- MaxSpreadMultiplier: Максимальный размер спреда (по умолчанию: 3.0).
- MinWaitSeconds: Ожидание сигнала в противоположном направлении (по умолчанию: 10).
- RequireProfitPositive: Требование о получении прибыли для закрытия сделок (по умолчанию: true).
- UseTrendFilter: Режим тренда (по умолчанию: true).
- MaxLotDifference: Остаток партии (по умолчанию: 10.0).
- MaxOpenPerPair: Ограничение на пару (по умолчанию: 5).
- Пороговые значения: Триггер перезапуска (по умолчанию: 2,0%).
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Настройки фильтра
- ForceOptimalEntryFilter: Фильтр ИИ (по умолчанию: true).
- RSI_Period: (по умолчанию: 14).
- RSI_Oversold: Триггер покупки (по умолчанию: 30,0).
- RSI_Overought: Триггер продажи (по умолчанию: 70,0).
- BB_Period: (по умолчанию: 20).
- BB_Deviation: (по умолчанию: 2.0).
- BB_Touch_Tolerance_Pips: (по умолчанию: 5.0).
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Управление рисками
- RiskPerTradePercent: Процент риска (по умолчанию: 5,0; 0 = фиксированный).
- FixedLotSize: Фиксированный размер участка (по умолчанию: 0,10).
- UseDynamicLotScaling: Масштабирование (по умолчанию: true).
- TrendDetectionMode: Метод обнаружения (по умолчанию: SLOPE).
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Как работает система
- Инициализация: Загружает пары, создает интерактивную панель с отдельными строками для каждой пары и глобальным нижним колонтитулом для статистики.
- Генерация сигналов: Система работает на основе передовых алгоритмов искусственного интеллекта, подключенных к серверам разработки Google через script.google.com, обеспечивая постоянный анализ рынка и быстрое, оптимизированное исполнение ордеров, неустанно выявляющее прибыльные преимущества. Эта интегрированная в облако интеллектуальная система гарантирует ее эффективную работу в режиме реального времени, но требует постоянного подключения, что делает нецелесообразным автономное использование или тестирование стратегий на исторических данных.
- Логика входа: открывает усредняющие ордера при совпадении расстояний, с хеджированием или противоположным закрытием при строгих условиях. Динамические лоты обеспечивают баланс.
- Управление: отслеживает TP/SL; перезапускается при достижении пороговых значений прибыли для зафиксированных убытков. Ручной режим управления отменяет автоматический режим.
- Выход и сброс: срабатывание по кнопке или автоматическое закрытие; предупреждения о дисбалансе.
Дополнительные возможности: Используйте аналитические данные от GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI, Grok Ai и Google AI Gemini для изучения психологии и основ.
Заключение:
AI Games Changer — это не просто советник, это философия, в которой азартная составляющая трейдинга сочетается со стратегическим мастерством. Представьте, что вы управляете столом в казино мирового класса: адреналин зашкаливает, но вы вооружены доминированием в вероятностных стратегиях и полным контролем. 20 валютных пар работают независимо друг от друга, замедление одной пары подпитывает победы в других — создавая баланс, разумные риски и неудержимый импульс. Это не пассивный робот; это динамичная экосистема, которая адаптируется и максимизирует свои возможности. Почувствуйте спокойствие элегантного управления, где каждое движение интеллектуально и захватывающе. Завладейте столом — торгуйте умнее, смелее, живее.
This is a great EA