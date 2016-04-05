Ultimate Daily Zones Arrow

Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум, минимум, средняя линия, а также линии открытия и закрытия дня.

Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон.

Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для разворотов, пробоев и ретестов.

Что делает индикатор

Строит зоны поддержки и сопротивления предыдущего дня

Создаёт зону сопротивления вокруг максимума прошлого дня

Создаёт зону поддержки вокруг минимума прошлого дня

Зоны автоматически продлеваются на весь текущий торговый день

При желании выводятся текстовые метки зон

Эти уровни часто выступают ключевыми точками разворота и пробоя.

Рисует среднюю линию (Midline)

Индикатор вычисляет середину диапазона «High–Low» предыдущего дня и рисует горизонтальную пунктирную линию.

Эта линия часто работает как:

внутридневная поддержка,

внутридневное сопротивление,

цель для возврата цены к среднему значению.

Рисует линии открытия и закрытия дня

Индикатор добавляет две вертикальные линии:

Линия открытия предыдущего дня

Линия закрытия текущего дня (продлена на 24 часа)

Эти линии помогают понимать структуру дня и направление движения.

Автоматические уведомления при касании ключевых зон

Сигнал приходит, когда цена касается:

зоны сопротивления предыдущего дня

зоны поддержки предыдущего дня

средней линии

Доступные типы оповещений:

всплывающее окно + звук

push-уведомление

письмо на email

Вы не пропустите важное движение.

Определение свечных отскоков и автоматические стрелки

Индикатор анализирует последние свечи и распознаёт сильные фитильные отскоки от ключевых зон.

Отображает:

красную стрелку Sell , если цена отвергла максимум предыдущего дня

зелёную стрелку Buy, если цена отвергла минимум предыдущего дня

Каждая стрелка появляется только один раз в день, чтобы избежать лишнего шума.

Преимущества индикатора

Быстро показывает самые важные уровни дня

Помогает принимать решения на основе структуры цены

Уведомляет, когда цена реагирует на важные зоны

Отскоковые стрелки дают дополнительное подтверждение входа

Работает на любом инструменте (Forex, CFD, индексы, крипто, металлы)

Настройки

Пользователь может настроить:

цвета зон

толщину зон

цвет и стиль линий

чувствительность поиска фитилей

типы стрелок

все виды уведомлений

отображение текстовых меток

Индикатор лёгкий, удобный и подходит для любого стиля торговли.