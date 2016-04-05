Ultimate Daily Zones Arrow
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум, минимум, средняя линия, а также линии открытия и закрытия дня.
Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон.
Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для разворотов, пробоев и ретестов.
Что делает индикатор
Строит зоны поддержки и сопротивления предыдущего дня
-
Создаёт зону сопротивления вокруг максимума прошлого дня
-
Создаёт зону поддержки вокруг минимума прошлого дня
-
Зоны автоматически продлеваются на весь текущий торговый день
-
При желании выводятся текстовые метки зон
Эти уровни часто выступают ключевыми точками разворота и пробоя.
Рисует среднюю линию (Midline)
Индикатор вычисляет середину диапазона «High–Low» предыдущего дня и рисует горизонтальную пунктирную линию.
Эта линия часто работает как:
-
внутридневная поддержка,
-
внутридневное сопротивление,
-
цель для возврата цены к среднему значению.
Рисует линии открытия и закрытия дня
Индикатор добавляет две вертикальные линии:
-
Линия открытия предыдущего дня
-
Линия закрытия текущего дня (продлена на 24 часа)
Эти линии помогают понимать структуру дня и направление движения.
Автоматические уведомления при касании ключевых зон
Сигнал приходит, когда цена касается:
-
зоны сопротивления предыдущего дня
-
зоны поддержки предыдущего дня
-
средней линии
Доступные типы оповещений:
-
всплывающее окно + звук
-
push-уведомление
-
письмо на email
Вы не пропустите важное движение.
Определение свечных отскоков и автоматические стрелки
Индикатор анализирует последние свечи и распознаёт сильные фитильные отскоки от ключевых зон.
Отображает:
-
красную стрелку Sell, если цена отвергла максимум предыдущего дня
-
зелёную стрелку Buy, если цена отвергла минимум предыдущего дня
Каждая стрелка появляется только один раз в день, чтобы избежать лишнего шума.
Преимущества индикатора
-
Быстро показывает самые важные уровни дня
-
Помогает принимать решения на основе структуры цены
-
Уведомляет, когда цена реагирует на важные зоны
-
Отскоковые стрелки дают дополнительное подтверждение входа
-
Работает на любом инструменте (Forex, CFD, индексы, крипто, металлы)
Настройки
Пользователь может настроить:
-
цвета зон
-
толщину зон
-
цвет и стиль линий
-
чувствительность поиска фитилей
-
типы стрелок
-
все виды уведомлений
-
отображение текстовых меток
Индикатор лёгкий, удобный и подходит для любого стиля торговли.