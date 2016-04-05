Ultimate Daily Zones Arrow

Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows

Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум, минимум, средняя линия, а также линии открытия и закрытия дня.
Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон.

Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для разворотов, пробоев и ретестов.

 Что делает индикатор

 Строит зоны поддержки и сопротивления предыдущего дня

  • Создаёт зону сопротивления вокруг максимума прошлого дня

  • Создаёт зону поддержки вокруг минимума прошлого дня

  • Зоны автоматически продлеваются на весь текущий торговый день

  • При желании выводятся текстовые метки зон

Эти уровни часто выступают ключевыми точками разворота и пробоя.

 Рисует среднюю линию (Midline)

Индикатор вычисляет середину диапазона «High–Low» предыдущего дня и рисует горизонтальную пунктирную линию.
Эта линия часто работает как:

  • внутридневная поддержка,

  • внутридневное сопротивление,

  • цель для возврата цены к среднему значению.

 Рисует линии открытия и закрытия дня

Индикатор добавляет две вертикальные линии:

  • Линия открытия предыдущего дня

  • Линия закрытия текущего дня (продлена на 24 часа)

Эти линии помогают понимать структуру дня и направление движения.

 Автоматические уведомления при касании ключевых зон

Сигнал приходит, когда цена касается:

  • зоны сопротивления предыдущего дня

  • зоны поддержки предыдущего дня

  • средней линии

Доступные типы оповещений:

  • всплывающее окно + звук

  • push-уведомление

  • письмо на email

Вы не пропустите важное движение.

 Определение свечных отскоков и автоматические стрелки

Индикатор анализирует последние свечи и распознаёт сильные фитильные отскоки от ключевых зон.

Отображает:

  • красную стрелку Sell, если цена отвергла максимум предыдущего дня

  • зелёную стрелку Buy, если цена отвергла минимум предыдущего дня

Каждая стрелка появляется только один раз в день, чтобы избежать лишнего шума.

 Преимущества индикатора

  • Быстро показывает самые важные уровни дня

  • Помогает принимать решения на основе структуры цены

  • Уведомляет, когда цена реагирует на важные зоны

  • Отскоковые стрелки дают дополнительное подтверждение входа

  • Работает на любом инструменте (Forex, CFD, индексы, крипто, металлы)

 Настройки

Пользователь может настроить:

  • цвета зон

  • толщину зон

  • цвет и стиль линий

  • чувствительность поиска фитилей

  • типы стрелок

  • все виды уведомлений

  • отображение текстовых меток

Индикатор лёгкий, удобный и подходит для любого стиля торговли.

