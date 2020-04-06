Titan AI 4All
- Версия: 1.55
- Обновлено: 13 декабря 2025
- Активации: 12
Titan AI — это торговая система нового поколения, разработанная экспертной командой MX Robots, объединяющая передовые технологии искусственного интеллекта и глубокую экспертизу в финансовых рынках.
Советник обучен на высококачественных данных: Real Tick, MBP (Market by Price) и MBO (Market by Order) — тех же данных, которые используют институциональные торговые системы. Это обеспечивает стабильное и интеллектуальное принятие решений на разных рынках.
Titan AI разработан как портфельная торговая система, одновременно управляющая несколькими AI-стратегиями, каждая из которых специализируется под разные рыночные условия. Такая архитектура позволяет поддерживать максимальную прибыльность при минимальной просадке и делает маржин-кол практически невозможным.Как запустить и настроить Titan AI 4All
Titan AI 4All создан для трейдеров, которым нужна интеллектуальная автоматизация, точность институционального уровня и простая настройка. Построенный на технологиях глубокого обучения и обученный на лучших мировых тиковых данных, этот советник готов приносить стабильную прибыль на золоте и всех основных валютных парах.
1. Установка
• В панели Navigator перетащите Titan AI 4All на любой график (золото или выбранную валютную пару).
• Разрешите Algo Trading и убедитесь, что AutoTrading включён.
Теперь Titan AI 4All активен и готов анализировать рынок своей продвинутой нейросетью.
2. Обзор входных параметров
Titan AI 4All предлагает понятную и гибкую панель настроек.
|Параметр
|Описание
|Money Management
|Original AI Dynamic Mode или Fixed Lot. В динамическом режиме объём позиции адаптируется к капиталу, волатильности и уровню уверенности модели.
|% SL per Trade
|Максимальный риск на сделку (по умолчанию 2%).
|% Trailing Stop
|Включает интеллектуальный трейлинг-стоп.
|% Trailing Stop Activation
|Уровень прибыли, при котором активируется трейлинг.
|Maximum Lot
|Максимальный допустимый объём позиции.
|Fixed Lot
|Режим фиксированного объёма.
|Allow Trading on Symbols
|Выбор разрешённых инструментов.
3. Рекомендованная настройка
• Таймфрейм: M15 или H1
• Плечо: от 1:100
• Минимальный депозит: 500 USD
• VPS: рекомендуется
• Пары: XAUUSD + основные валютные пары
4. Умное управление рисками и прибылью
Titan AI 4All использует AI-драйв систему управления капиталом, обеспечивая:
-
минимальную просадку
-
автоматическое масштабирование позиций
-
интеллектуальную корректировку SL и TP
Trailing Stop можно включить отдельно — он автоматически фиксирует прибыль при достижении уровня активации.
5. Индивидуальная торговая настройка
Полный контроль в руках трейдера:
Хотите торговать только золотом?
Включите торговлю XAUUSD и отключите остальные пары.
Хотите работать с полным портфелем?
Оставьте все пары — ИИ сам учтёт корреляции и волатильность.
6. Почему трейдеры выбирают Titan AI 4All
• Глубокое обучение на Real Tick, MBP, MBO
• Без мартингейла, без сеток
• Более 80% win-rate на XAUUSD
• Автономная работа
• Соответствие стандартам MQL5 Market
Titan AI обучался на следующих символах:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30
Лучшие результаты — на XAUUSD.Технические характеристики
• Тип: Expert Advisor
• Ядро: Deep Learning Neural Network
• Данные обучения: Real Tick, MBP, MBO
• Стиль: мультистратегия без мартингейла
• Таймфреймы: M15, H1
• Платформа: MT4
• Минимальный депозит: 500 USD
• Плечо: от 1:100
• VPS: рекомендуется
Titan AI протестирован на реальных и исторических тиковых данных и постоянно адаптируется под рынок, снижая просадки и повышая точность.Важные замечания
• Не использует мартингейл, сетку, усреднение
• Каждая сделка — независимая
• Тестирован на качественных тиковых данных
• Полностью проверен MetaQuotes
Создан командой MX Robots — экспертами в AI и финансовых рынках.