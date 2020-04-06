Titan AI — это торговая система нового поколения, разработанная экспертной командой MX Robots, объединяющая передовые технологии искусственного интеллекта и глубокую экспертизу в финансовых рынках.

Советник обучен на высококачественных данных: Real Tick, MBP (Market by Price) и MBO (Market by Order) — тех же данных, которые используют институциональные торговые системы. Это обеспечивает стабильное и интеллектуальное принятие решений на разных рынках.

Titan AI разработан как портфельная торговая система, одновременно управляющая несколькими AI-стратегиями, каждая из которых специализируется под разные рыночные условия. Такая архитектура позволяет поддерживать максимальную прибыльность при минимальной просадке и делает маржин-кол практически невозможным.

Titan AI 4All создан для трейдеров, которым нужна интеллектуальная автоматизация, точность институционального уровня и простая настройка. Построенный на технологиях глубокого обучения и обученный на лучших мировых тиковых данных, этот советник готов приносить стабильную прибыль на золоте и всех основных валютных парах.

1. Установка

• В панели Navigator перетащите Titan AI 4All на любой график (золото или выбранную валютную пару).

• Разрешите Algo Trading и убедитесь, что AutoTrading включён.

Теперь Titan AI 4All активен и готов анализировать рынок своей продвинутой нейросетью.

2. Обзор входных параметров

Titan AI 4All предлагает понятную и гибкую панель настроек.

Параметр Описание Money Management Original AI Dynamic Mode или Fixed Lot. В динамическом режиме объём позиции адаптируется к капиталу, волатильности и уровню уверенности модели. % SL per Trade Максимальный риск на сделку (по умолчанию 2%). % Trailing Stop Включает интеллектуальный трейлинг-стоп. % Trailing Stop Activation Уровень прибыли, при котором активируется трейлинг. Maximum Lot Максимальный допустимый объём позиции. Fixed Lot Режим фиксированного объёма. Allow Trading on Symbols Выбор разрешённых инструментов.

3. Рекомендованная настройка

• Таймфрейм: M15 или H1

• Плечо: от 1:100

• Минимальный депозит: 500 USD

• VPS: рекомендуется

• Пары: XAUUSD + основные валютные пары

4. Умное управление рисками и прибылью

Titan AI 4All использует AI-драйв систему управления капиталом, обеспечивая:

минимальную просадку

автоматическое масштабирование позиций

интеллектуальную корректировку SL и TP

Trailing Stop можно включить отдельно — он автоматически фиксирует прибыль при достижении уровня активации.

5. Индивидуальная торговая настройка

Полный контроль в руках трейдера:

Хотите торговать только золотом?

Включите торговлю XAUUSD и отключите остальные пары.

Хотите работать с полным портфелем?

Оставьте все пары — ИИ сам учтёт корреляции и волатильность.

6. Почему трейдеры выбирают Titan AI 4All

• Глубокое обучение на Real Tick, MBP, MBO

• Без мартингейла, без сеток

• Более 80% win-rate на XAUUSD

• Автономная работа

• Соответствие стандартам MQL5 Market

Titan AI обучался на следующих символах:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

Лучшие результаты — на XAUUSD.

• Тип: Expert Advisor

• Ядро: Deep Learning Neural Network

• Данные обучения: Real Tick, MBP, MBO

• Стиль: мультистратегия без мартингейла

• Таймфреймы: M15, H1

• Платформа: MT4

• Минимальный депозит: 500 USD

• Плечо: от 1:100

• VPS: рекомендуется

Titan AI протестирован на реальных и исторических тиковых данных и постоянно адаптируется под рынок, снижая просадки и повышая точность.

• Не использует мартингейл, сетку, усреднение

• Каждая сделка — независимая

• Тестирован на качественных тиковых данных

• Полностью проверен MetaQuotes

Создан командой MX Robots — экспертами в AI и финансовых рынках.