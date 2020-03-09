Metatron MT4





Metatron – Адаптивная торговая система на основе тренда и интеллектуальной сетки





Metatron – это продвинутый советник, разработанный для трейдеров, которые хотят найти баланс между интеллектуальным следованием тренду и контролируемым управлением позициями.

Созданный на основе институциональной логики, Metatron сочетает в себе подтверждение тренда с помощью EMA, фильтрацию силы ADX, интеллектуальное усреднение по сетке и управление рисками на основе волатильности для обеспечения стабильной долгосрочной производительности на рынках Форекс и золота.





Этот советник может работать в полностью автоматическом режиме или в качестве профессионального торгового менеджера для трейдеров, работающих вручную.





Основные характеристики

1. Логика входа по тренду

Избегает случайных входов — сделки открываются только при сильных направленных условиях.





2. Интеллектуальная система усреднения (контролируемая сетка)

Открывает дополнительные позиции, когда рынок откатывается против основного тренда.

Расстояние сетки полностью настраивается с помощью динамической таблицы шагов в пипсах.

Масштабирование лота использует безопасную геометрическую прогрессию с регулируемым множителем.





3. Адаптивное к волатильности управление рисками

Metatron автоматически корректирует свои целевые уровни в соответствии с волатильностью рынка в реальном времени:

Это позволяет Metatron оставаться гибким и стабильным как на трендовых, так и на волатильных рынках.





4. Полностью автоматизированная или полуавтоматическая торговля

Metatron включает два режима работы:

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Советник обрабатывает все — входы, усреднение, стоп-лосс/тейк-профит, трейлинг и закрытие.





• Ручной режим

Идеально подходит для трейдеров, принимающих решения по своему усмотрению:

Советник управляет только сделками, открытыми вручную.

Встроенные кнопки «Купить» / «Продать» / «Закрыть все» для быстрого исполнения.

Магическое число автоматически устанавливается на 0 для бесперебойной ручной торговли.

5. Защита на основе времени

Фильтр торгового окна (Начать/Остановить торговлю)

Дополнительная опция «Закрыть все позиции в определенное время».

Предотвращает нежелательные сделки во время выхода новостей или периодов переноса позиций.

6. Чистый интерфейс и управление на графике

Минималистичная информационная панель.

Торговые кнопки на графике (Купить» / «Продать» / «Закрыть все»).

Простая настройка, удобный интерфейс.





Примечания

Это не мартингейл в опасном смысле — Metatron использует контролируемую сеточную логику с выходами на основе волатильности для безопасного и стабильного управления.

Всегда тестируйте на демо-счете перед запуском на реальном счете.

Настройте значения сетки и множителя в зависимости от волатильности вашего символа.





Metatron — Точность. Контроль. Адаптация.





Metatron разработан для трейдеров, которым нужна мощная, адаптивная и легко настраиваемая торговая система.

Предпочитаете ли вы полную автоматизацию или хотите, чтобы интеллектуальный помощник управлял вашими ручными сделками, Metatron даст вам преимущество.