Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей

Обзор:

«Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках. Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона.

Ключевые функции:

Определение диапазона H4:

Автоматически определяет, находится ли H4 в состоянии диапазона или тренда.

Отображает чёткую метку в левом верхнем углу : H4 в диапазоне → показывает подзаголовок, который направляет торговать по верхним и нижним зонам диапазона. H4 в тренде → метка обновляется по направлению тренда; рекомендации по диапазону скрыты.



Ежедневные зоны поддержки и сопротивления:

Строит зоны предыдущего дня (High и Low) с настраиваемой толщиной.

Выделяет среднюю линию , открытие предыдущего дня и текущий закрытие для повышенной точности.

Цветовое кодирование для лёгкого восприятия: зелёный для поддержки, красный для сопротивления.

Стрелки отскока свечей (Wick Rejection):

Определяет сильные отскоки на уровнях SR предыдущего дня для подтверждения возможных точек разворота.

Стрелки покупки/продажи появляются автоматически на отскоках, уменьшая догадки.

Оповещения и уведомления:

Настраиваемые уведомления через MT4 pop-up, мобильные уведомления, email и звуковые сигналы.

Уведомления срабатывают только при новых подтверждениях, избегая повторов.

Визуальная ясность и удобство использования:

Главная метка и подзаголовок имеют четкое расстояние друг от друга и легко читаются.

Зоны и линии не мешают графику, но хорошо видны, обеспечивая профессиональный опыт работы с графиком.

Почему «Trade the Range»?

Многие трейдеры терпят неудачу на рынках диапазона, слепо следуя трендам. Этот индикатор создан, чтобы помочь освоить фазы консолидации, предоставляя чёткие уровни для действий и подтверждение сигналов. С «Trade the Range» вы сможете:

Определять высоковероятные возможности торговли в диапазоне.

Минимизировать ложные входы во время тренда.

Торговать как профессионал с четким визуальным ориентиром и автоматическими уведомлениями.

Идеально подходит для:

Свинг-трейдеров, ищущих возможности в фазах консолидации.

Начинающих, которые хотят изучать торговлю диапазона с помощью руководства.

Продвинутых трейдеров, которым нужен надежный инструмент для выделения верхних/нижних зон диапазона и отскоков свечей.

Настройки полностью настраиваемые, включая периоды EMA, порог ATR, предпочтения уведомлений, толщину зон и цвета.

Торгуйте умнее, а не усерднее — овладейте рынками диапазона с «Trade the Range».