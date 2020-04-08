Trade The Range

Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей

Обзор:
«Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках. Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона.

Ключевые функции:

Определение диапазона H4:

  • Автоматически определяет, находится ли H4 в состоянии диапазона или тренда.

  • Отображает чёткую метку в левом верхнем углу:

    • H4 в диапазоне → показывает подзаголовок, который направляет торговать по верхним и нижним зонам диапазона.

    • H4 в тренде → метка обновляется по направлению тренда; рекомендации по диапазону скрыты.

Ежедневные зоны поддержки и сопротивления:

  • Строит зоны предыдущего дня (High и Low) с настраиваемой толщиной.

  • Выделяет среднюю линию, открытие предыдущего дня и текущий закрытие для повышенной точности.

  • Цветовое кодирование для лёгкого восприятия: зелёный для поддержки, красный для сопротивления.

Стрелки отскока свечей (Wick Rejection):

  • Определяет сильные отскоки на уровнях SR предыдущего дня для подтверждения возможных точек разворота.

  • Стрелки покупки/продажи появляются автоматически на отскоках, уменьшая догадки.

Оповещения и уведомления:

  • Настраиваемые уведомления через MT4 pop-up, мобильные уведомления, email и звуковые сигналы.

  • Уведомления срабатывают только при новых подтверждениях, избегая повторов.

Визуальная ясность и удобство использования:

  • Главная метка и подзаголовок имеют четкое расстояние друг от друга и легко читаются.

  • Зоны и линии не мешают графику, но хорошо видны, обеспечивая профессиональный опыт работы с графиком.

Почему «Trade the Range»?
Многие трейдеры терпят неудачу на рынках диапазона, слепо следуя трендам. Этот индикатор создан, чтобы помочь освоить фазы консолидации, предоставляя чёткие уровни для действий и подтверждение сигналов. С «Trade the Range» вы сможете:

  • Определять высоковероятные возможности торговли в диапазоне.

  • Минимизировать ложные входы во время тренда.

  • Торговать как профессионал с четким визуальным ориентиром и автоматическими уведомлениями.

Идеально подходит для:

  • Свинг-трейдеров, ищущих возможности в фазах консолидации.

  • Начинающих, которые хотят изучать торговлю диапазона с помощью руководства.

  • Продвинутых трейдеров, которым нужен надежный инструмент для выделения верхних/нижних зон диапазона и отскоков свечей.

Настройки полностью настраиваемые, включая периоды EMA, порог ATR, предпочтения уведомлений, толщину зон и цвета.

Торгуйте умнее, а не усерднее — овладейте рынками диапазона с «Trade the Range».


