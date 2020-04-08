Trade The Range
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей
Обзор:
«Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках. Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона.
Ключевые функции:
Определение диапазона H4:
-
Автоматически определяет, находится ли H4 в состоянии диапазона или тренда.
-
Отображает чёткую метку в левом верхнем углу:
-
H4 в диапазоне → показывает подзаголовок, который направляет торговать по верхним и нижним зонам диапазона.
-
H4 в тренде → метка обновляется по направлению тренда; рекомендации по диапазону скрыты.
-
Ежедневные зоны поддержки и сопротивления:
-
Строит зоны предыдущего дня (High и Low) с настраиваемой толщиной.
-
Выделяет среднюю линию, открытие предыдущего дня и текущий закрытие для повышенной точности.
-
Цветовое кодирование для лёгкого восприятия: зелёный для поддержки, красный для сопротивления.
Стрелки отскока свечей (Wick Rejection):
-
Определяет сильные отскоки на уровнях SR предыдущего дня для подтверждения возможных точек разворота.
-
Стрелки покупки/продажи появляются автоматически на отскоках, уменьшая догадки.
Оповещения и уведомления:
-
Настраиваемые уведомления через MT4 pop-up, мобильные уведомления, email и звуковые сигналы.
-
Уведомления срабатывают только при новых подтверждениях, избегая повторов.
Визуальная ясность и удобство использования:
-
Главная метка и подзаголовок имеют четкое расстояние друг от друга и легко читаются.
-
Зоны и линии не мешают графику, но хорошо видны, обеспечивая профессиональный опыт работы с графиком.
Почему «Trade the Range»?
Многие трейдеры терпят неудачу на рынках диапазона, слепо следуя трендам. Этот индикатор создан, чтобы помочь освоить фазы консолидации, предоставляя чёткие уровни для действий и подтверждение сигналов. С «Trade the Range» вы сможете:
-
Определять высоковероятные возможности торговли в диапазоне.
-
Минимизировать ложные входы во время тренда.
-
Торговать как профессионал с четким визуальным ориентиром и автоматическими уведомлениями.
Идеально подходит для:
-
Свинг-трейдеров, ищущих возможности в фазах консолидации.
-
Начинающих, которые хотят изучать торговлю диапазона с помощью руководства.
-
Продвинутых трейдеров, которым нужен надежный инструмент для выделения верхних/нижних зон диапазона и отскоков свечей.
Настройки полностью настраиваемые, включая периоды EMA, порог ATR, предпочтения уведомлений, толщину зон и цвета.
Торгуйте умнее, а не усерднее — овладейте рынками диапазона с «Trade the Range».