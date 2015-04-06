Midnight Queen
- Эксперты
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 13 октября 2025
- Активации: 5
👑 Midnight Queen MT4 — Королева тихой азиатской сессии
Midnight Queen MT4 — это профессиональный ночной скальпер, торгующий во время тихой азиатской сессии.
Он сочетает высокую точность входов, жёсткий контроль рисков и плавный рост прибыли — идеальный баланс, достойный “Королевы ночи”.
💠 Основные характеристики
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Пара: EURGBP (оптимизирована под таймфрейм M5)
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Время торговли: 21:00–07:00 (по времени брокера)
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Логика: входы по Bollinger Bands и RSI (возврат к среднему)
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Фильтры: новости, спред, проскальзывание
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Без мартингейла, без сетки, без усреднения
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Авторасчет лота и защита капитала
📊 Результаты теста (2015–2025)
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Период: 10 лет
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Чистая прибыль: $27,544
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Профит-фактор: 1.94
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Процент выигрыша: ~85%
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Кол-во сделок: 3,560
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Макс. просадка: 17.8%
⚙️ Рекомендации по использованию
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Кредитное плечо: 1:100 или выше
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Рекомендуемые брокеры: Axiory, ICMarkets, Pepperstone (ECN)
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VPS обязателен для работы 24/5
🚀 Режимы работы
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🛡 Safe Mode: стабильная и консервативная торговля
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⚔️ Aggressive Mode: больше сделок и выше доходность
(Новичкам рекомендуется начинать с Safe Mode.)
💬 Ценообразование
Стартовая цена: $199 USD
📈 Цена увеличивается на $50 каждые 10 проданных копий.
Ранние покупатели получают наилучшую цену.
👑 Итог
Midnight Queen создана, чтобы властвовать на ночном рынке,
постепенно приумножая прибыль, пока остальные спят.
С элегантной точностью и дисциплинированным контролем,
Королева ночи защищает ваш капитал и ведет его к росту.