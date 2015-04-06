Midnight Queen

👑 Midnight Queen MT4 — Королева тихой азиатской сессии

Midnight Queen MT4 — это профессиональный ночной скальпер, торгующий во время тихой азиатской сессии.
Он сочетает высокую точность входов, жёсткий контроль рисков и плавный рост прибыли — идеальный баланс, достойный “Королевы ночи”.

💠 Основные характеристики

  • Пара: EURGBP (оптимизирована под таймфрейм M5)

  • Время торговли: 21:00–07:00 (по времени брокера)

  • Логика: входы по Bollinger Bands и RSI (возврат к среднему)

  • Фильтры: новости, спред, проскальзывание

  • Без мартингейла, без сетки, без усреднения

  • Авторасчет лота и защита капитала

📊 Результаты теста (2015–2025)

  • Период: 10 лет

  • Чистая прибыль: $27,544

  • Профит-фактор: 1.94

  • Процент выигрыша: ~85%

  • Кол-во сделок: 3,560

  • Макс. просадка: 17.8%

⚙️ Рекомендации по использованию

  • Кредитное плечо: 1:100 или выше

  • Рекомендуемые брокеры: Axiory, ICMarkets, Pepperstone (ECN)

  • VPS обязателен для работы 24/5

🚀 Режимы работы

  • 🛡 Safe Mode: стабильная и консервативная торговля

  • ⚔️ Aggressive Mode: больше сделок и выше доходность

(Новичкам рекомендуется начинать с Safe Mode.)

💬 Ценообразование

Стартовая цена: $199 USD
📈 Цена увеличивается на $50 каждые 10 проданных копий.
Ранние покупатели получают наилучшую цену.

👑 Итог

Midnight Queen создана, чтобы властвовать на ночном рынке,
постепенно приумножая прибыль, пока остальные спят.
С элегантной точностью и дисциплинированным контролем,
Королева ночи защищает ваш капитал и ведет его к росту.


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One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
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