Trend Reversal Zone and Alert
- Индикаторы
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Профессиональные зоны спроса и предложения + точные сигналы разворота тренда
Trend Reversal Zone and Alert — это мощный, не перерисовывающийся индикатор рыночной структуры, созданный для трейдеров, которые хотят находить высоковероятные развороты цены на институциональных уровнях с максимальной точностью.
Индикатор интеллектуально объединяет зоны спроса и предложения старших таймфреймов (H4 и D1) с точными сигналами отбоев от дневных максимумов и минимумов, позволяя уверенно входить в рынок на младших таймфреймах, таких как M15, M30 и H1.
Почему этот индикатор действительно силён
Мульти-таймфреймовые институциональные зоны
-
Автоматически определяет зоны спроса и предложения H4 и D1
-
Проецирует их на младшие таймфреймы
-
Помогает торговать в направлении старшего таймфрейма
-
Зоны стабильны и не перерисовываются, пересчитываются только с началом нового дня
Точные сигналы разворота тренда
-
Отслеживает дневной максимум и минимум
-
Определяет сильные свечные отбойные фитили (wick rejection)
-
Отображает чёткие стрелки Buy / Sell только при подтверждённом сигнале
-
Позволяет заходить в начале разворота, а не после запоздалого движения
Умная система оповещений
-
Оповещения при:
-
Входе цены в зону спроса или предложения
-
Формировании подтверждённой отбойной свечи
-
-
Поддерживаются:
-
Всплывающие уведомления
-
Звуковые сигналы
-
Push-уведомления
-
Email-оповещения
-
-
Один сигнал в день на инструмент — никакого шума и переторговки
Профессиональная торговая логика
Индикатор идеально подходит для трейдеров, которые:
-
Торгуют развороты от ключевых уровней
-
Совмещают контекст старшего ТФ и точность младшего
-
Предпочитают чистый график без запаздывающих индикаторов
-
Используют price action и Smart Money подход
Рекомендуемый стиль торговли
Для наилучших результатов:
-
Используйте M15 или M30
-
Рассматривайте зоны H4 и D1 как ключевые области принятия решений
-
Входите в рынок только при появлении стрелки отбоя от дневного High/Low
-
Отлично работает на:
-
Форекс-парах
-
Золоте (XAUUSD)
-
Индексах
-
Криптовалютах
-
Полная настройка под трейдера
-
Цвета и толщина зон
-
Чувствительность фитиля
-
Типы оповещений
-
Стиль и цвет стрелок
Все параметры чётко разделены и легко настраиваются, что делает индикатор удобным как для новичков, так и для профессионалов.
Не перерисовывается и не нагружает терминал
-
Не использует будущие данные
-
Сигналы не изменяются задним числом
-
Оптимизирован для высокой скорости работы
-
Совместим со всеми MT4 / MT5 брокерами
Для кого предназначен индикатор
Скальперы
Дейтрейдеры
Свинг-трейдеры
Трейдеры Smart Money и Price Action
Если вы торгуете развороты от институциональных уровней, этот индикатор станет ключевым инструментом в вашей торговой системе.