Trend Reversal Zone and Alert

Trend Reversal Zone and Alert

Профессиональные зоны спроса и предложения + точные сигналы разворота тренда

Trend Reversal Zone and Alert — это мощный, не перерисовывающийся индикатор рыночной структуры, созданный для трейдеров, которые хотят находить высоковероятные развороты цены на институциональных уровнях с максимальной точностью.

Индикатор интеллектуально объединяет зоны спроса и предложения старших таймфреймов (H4 и D1) с точными сигналами отбоев от дневных максимумов и минимумов, позволяя уверенно входить в рынок на младших таймфреймах, таких как M15, M30 и H1.

 Почему этот индикатор действительно силён

 Мульти-таймфреймовые институциональные зоны

  • Автоматически определяет зоны спроса и предложения H4 и D1

  • Проецирует их на младшие таймфреймы

  • Помогает торговать в направлении старшего таймфрейма

  • Зоны стабильны и не перерисовываются, пересчитываются только с началом нового дня

 Точные сигналы разворота тренда

  • Отслеживает дневной максимум и минимум

  • Определяет сильные свечные отбойные фитили (wick rejection)

  • Отображает чёткие стрелки Buy / Sell только при подтверждённом сигнале

  • Позволяет заходить в начале разворота, а не после запоздалого движения

 Умная система оповещений

  • Оповещения при:

    • Входе цены в зону спроса или предложения

    • Формировании подтверждённой отбойной свечи

  • Поддерживаются:

    • Всплывающие уведомления

    • Звуковые сигналы

    • Push-уведомления

    • Email-оповещения

  • Один сигнал в день на инструмент — никакого шума и переторговки

 Профессиональная торговая логика

Индикатор идеально подходит для трейдеров, которые:

  • Торгуют развороты от ключевых уровней

  • Совмещают контекст старшего ТФ и точность младшего

  • Предпочитают чистый график без запаздывающих индикаторов

  • Используют price action и Smart Money подход

 Рекомендуемый стиль торговли

Для наилучших результатов:

  • Используйте M15 или M30

  • Рассматривайте зоны H4 и D1 как ключевые области принятия решений

  • Входите в рынок только при появлении стрелки отбоя от дневного High/Low

  • Отлично работает на:

    • Форекс-парах

    • Золоте (XAUUSD)

    • Индексах

    • Криптовалютах

 Полная настройка под трейдера

  • Цвета и толщина зон

  • Чувствительность фитиля

  • Типы оповещений

  • Стиль и цвет стрелок

Все параметры чётко разделены и легко настраиваются, что делает индикатор удобным как для новичков, так и для профессионалов.

 Не перерисовывается и не нагружает терминал

  • Не использует будущие данные

  • Сигналы не изменяются задним числом

  • Оптимизирован для высокой скорости работы

  • Совместим со всеми MT4 / MT5 брокерами

 Для кого предназначен индикатор

 Скальперы
 Дейтрейдеры
 Свинг-трейдеры
 Трейдеры Smart Money и Price Action

Если вы торгуете развороты от институциональных уровней, этот индикатор станет ключевым инструментом в вашей торговой системе.


Другие продукты этого автора
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Scalpers Zone – Ультимативный индикатор Supply/Demand + Стохастический Отбой & Triple Touch Scalpers Zone создан для трейдеров, ищущих высоковероятные точки входа для скальпинга. Он определяет дневные и 7-дневные зоны supply/demand и выделяет места, где эти зоны идеально совпадают, обозначая самые сильные потенциальные точки разворота. Для волатильных активов, таких как криптовалюты и золото, толщину зон можно увеличивать для лучшей видимости и точности. Основные функции: Обнаружение совпадающих
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Dashboard – интеллектуальный рыночный фильтр для сделок с высокой вероятностью TrendSeeker Dashboard — это мощный многоинструментальный аналитический модуль, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам избегать флэтовых рынков и сосредотачиваться только на качественных трендовых инструментах на таймфрейме H4. Панель постоянно сканирует все доступные торговые символы и классифицирует каждый из них как: Восходящий тренд (Trending UP) Нисходящий тренд (Trending DOWN) Флэт / условия
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Market Master Trend Овладей направлением рынка с точностью Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении. Он сочетает в себе умное определение тренда , многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки , помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.  Основные характеристики 1. Умная система тренда (основной график) Испол
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум , минимум , средняя линия , а также линии открытия и закрытия дня. Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон. Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для р
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Buy & Sell Levels with Alerts Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе. Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои , используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.  Основные функции  Окно Стохастика Отображает линии %K и %D в отдельном
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе. Основные функции: Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15) Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15. Показывает общую метку тренда: бычий, медве
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO! Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи. Почему трейдеры его любят: Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда. Стрелки исполнения M30: Ждите высоковер
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей Обзор: «Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках . Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона. Ключевые функции: Определение диапазона H4: Автоматически опр
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Pro — Универсальный трендовый и разворотный дашборд + H4 детектор диапазона Ultimate Trend & Turning Point Dashboard — это комплексная многофреймовая система принятия торговых решений, созданная для того, чтобы удерживать трейдера на правильной стороне тренда, исключать низковероятные флэтовые условия и уверенно находить точные точки разворота рынка. Это не просто индикатор — это полноценная торговая концепция, которая отвечает на три ключевых вопроса перед входом в сделку : Рынок в
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв