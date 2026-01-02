Trend Reversal Zone and Alert

Профессиональные зоны спроса и предложения + точные сигналы разворота тренда

Trend Reversal Zone and Alert — это мощный, не перерисовывающийся индикатор рыночной структуры, созданный для трейдеров, которые хотят находить высоковероятные развороты цены на институциональных уровнях с максимальной точностью.

Индикатор интеллектуально объединяет зоны спроса и предложения старших таймфреймов (H4 и D1) с точными сигналами отбоев от дневных максимумов и минимумов, позволяя уверенно входить в рынок на младших таймфреймах, таких как M15, M30 и H1.

Почему этот индикатор действительно силён

Мульти-таймфреймовые институциональные зоны

Автоматически определяет зоны спроса и предложения H4 и D1

Проецирует их на младшие таймфреймы

Помогает торговать в направлении старшего таймфрейма

Зоны стабильны и не перерисовываются, пересчитываются только с началом нового дня

Точные сигналы разворота тренда

Отслеживает дневной максимум и минимум

Определяет сильные свечные отбойные фитили (wick rejection)

Отображает чёткие стрелки Buy / Sell только при подтверждённом сигнале

Позволяет заходить в начале разворота, а не после запоздалого движения

Умная система оповещений

Оповещения при: Входе цены в зону спроса или предложения Формировании подтверждённой отбойной свечи

Поддерживаются: Всплывающие уведомления Звуковые сигналы Push-уведомления Email-оповещения

Один сигнал в день на инструмент — никакого шума и переторговки

Профессиональная торговая логика

Индикатор идеально подходит для трейдеров, которые:

Торгуют развороты от ключевых уровней

Совмещают контекст старшего ТФ и точность младшего

Предпочитают чистый график без запаздывающих индикаторов

Используют price action и Smart Money подход

Рекомендуемый стиль торговли

Для наилучших результатов:

Используйте M15 или M30

Рассматривайте зоны H4 и D1 как ключевые области принятия решений

Входите в рынок только при появлении стрелки отбоя от дневного High/Low

Отлично работает на: Форекс-парах Золоте (XAUUSD) Индексах Криптовалютах



Полная настройка под трейдера

Цвета и толщина зон

Чувствительность фитиля

Типы оповещений

Стиль и цвет стрелок

Все параметры чётко разделены и легко настраиваются, что делает индикатор удобным как для новичков, так и для профессионалов.

Не перерисовывается и не нагружает терминал

Не использует будущие данные

Сигналы не изменяются задним числом

Оптимизирован для высокой скорости работы

Совместим со всеми MT4 / MT5 брокерами

Для кого предназначен индикатор

Скальперы

Дейтрейдеры

Свинг-трейдеры

Трейдеры Smart Money и Price Action

Если вы торгуете развороты от институциональных уровней, этот индикатор станет ключевым инструментом в вашей торговой системе.