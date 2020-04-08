SMC Venom Model BPR MT5

Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна: 

  • FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены.
  • BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и возврата к уровню, когда цена движется с низкой активностью объема, создавая пробел между свечами.

Данные паттерны помогают трейдерам выявлять ключевые уровни поддержки/сопротивления, зоны пробоев и точки входа, основываясь на анализе объемов и ценовой динамики на графике, где происходит взаимодействие между крупными игроками рынка и обычными участниками.

Индикатор визуализирует паттерны в виде прямоугольников и стрелок, а также поддерживает гибкие настройки оповещений.

 Ключевые особенности:

  • Режимы отображения паттернов: выбор между отображением паттернов BPR (бычий и медвежий) или паттернов FVG (бычий и медвежий).
  • Возможность скрыть все паттерны для анализа графика.
  • Фильтр по количеству баров: минимальное/максимальное расстояние между FVG в структуре BPR.

Дополнительная визуализация сигналов:

  • Стрелки с выбором из 9 видов (стандартные, тонкие, фрактальные и др.) или ручным вводом кодов Wingdings, таблицу которой можно опционально показать на графике.
  • Настройка цвета, размера и их динамического смещения относительно цены при маштабировании.

Временной фильтр:

  • Ограничение работы индикатора заданным временным окном (например, для торговли в рамках сессии).

Гибкая система оповещений:

  • Алерты
  • Push-уведомления на мобильное устройство.
  • Email-уведомления.
  • Звуковые сигналы (настраиваемый файл, например, alert.wav).
  • Кастомизация текста сообщений (например, "Up Signal" или "Down Signal").

 Оптимизация графика и производительности:

  • Ограничение проверки истории (BarsToCheck) для снижения нагрузки на процессор.
  • Автоматическая очистка графиков при удалении индикатора, которое имеет три режима: удаление только собственных объектов, полная очистка или оставление.

Универсальность: 

  • Индикатор подходит для использования на любых временных интервалах и с любыми валютными парами.

 

Стратегия торговли по BPR  


Используйте индикатор  SMC Venom Model BPR, как дополнение к своей торговой системе

Версия для МТ4

Попробуйте также другие мои продукты в маркете https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


✅ Если Вам понравился индикатор, оцените, пожалуйста его и оставьте отзыв, это очень важно для меня! 

Больших вам профитов в торговле!

