SMC Venom Model BPR MT5
- Индикаторы
- Ivan Butko
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:
- FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены.
- BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост» — зону пробоя и возврата к уровню, когда цена движется с низкой активностью объема, создавая пробел между свечами.
Индикатор визуализирует паттерны в виде прямоугольников и стрелок, а также поддерживает гибкие настройки оповещений.
Ключевые особенности:
- Режимы отображения паттернов: выбор между отображением паттернов BPR (бычий и медвежий) или паттернов FVG (бычий и медвежий).
- Возможность скрыть все паттерны для анализа графика.
- Фильтр по количеству баров: минимальное/максимальное расстояние между FVG в структуре BPR.
Дополнительная визуализация сигналов:
- Стрелки с выбором из 9 видов (стандартные, тонкие, фрактальные и др.) или ручным вводом кодов Wingdings, таблицу которой можно опционально показать на графике.
- Настройка цвета, размера и их динамического смещения относительно цены при маштабировании.
Временной фильтр:
- Ограничение работы индикатора заданным временным окном (например, для торговли в рамках сессии).
Гибкая система оповещений:
- Алерты
- Push-уведомления на мобильное устройство.
- Email-уведомления.
- Звуковые сигналы (настраиваемый файл, например, alert.wav).
- Кастомизация текста сообщений (например, "Up Signal" или "Down Signal").
Оптимизация графика и производительности:
- Ограничение проверки истории (BarsToCheck) для снижения нагрузки на процессор.
- Автоматическая очистка графиков при удалении индикатора, которое имеет три режима: удаление только собственных объектов, полная очистка или оставление.
Универсальность:
- Индикатор подходит для использования на любых временных интервалах и с любыми валютными парами.
Стратегия торговли по BPR
Версия для МТ4
Попробуйте также другие мои продукты в маркете https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
✅ Если Вам понравился индикатор, оцените, пожалуйста его и оставьте отзыв, это очень важно для меня!