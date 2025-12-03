Blue Orbit

Войдите в новую эру автоматической торговли с Blue Orbit—торговым роботом, созданным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Этот система предназначена для точности и сосредоточена на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении входов, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, плавный подход—далеко за пределами жестких механических настроек.



Присоединяйтесь к нашему растущему сообществу трейдеров на MQL: (Нажмите здесь)

Углубитесь в восприятие EA: (Нажмите здесь)



Обзор
Символ графика: XAUUSD (одиночная настройка графика)
Временной интервал: M15
Лучше всего подходит для: XAUUSD
Минимальный депозит: $500 рекомендовано
Кредитное плечо: 1:100 до 1:500 оптимально
Корректный бэктест: Свяжитесь со мной, и я отправлю вам файл настройки и заметки помощи.
ТЕСТовая версия: Свяжитесь со мной сейчас, чтобы получить  демо файл тестовой версии.
Дополнительный подарок: Завершите свою покупку и свяжитесь со мной, чтобы получить бесплатный EA.


Почему Blue Orbit выделяется

Основная стратегия: Этот EA основан на концепции Ценового Якоря с Учетом Объема. Он использует распределение объема и историю ценового действия для создания “якорных зон”, в которых вероятность реакции цены статистически высокая. Торговля запускается на этих опорных узлах для максимальной эффективности реакции.

Дополнительная умная система управления: Для трейдеров, предпочитающих повышенный потенциал прибыли, Blue Orbit включает интеллектуальный слой управления, который активируется при контролируемых условиях. Он никогда не добавляет сделки вслепую — скорее, вычисляет давление на вход, зоны просадки и жизнеспособность восстановления перед добавлением экспозиции. Это гарантирует, что даже при использовании логики она остается безопасной, рассчитанной и управляемой строгими лимитами рисков.

Адаптивное масштабирование риска: Размер позиции корректируется в зависимости от волатильности в реальном времени, капитала счета и чувствительности рынка — так что ваша экспозиция всегда соответствует рыночным условиям.

Установка, сделанная простой

Шаг 1: Присоедините Blue Orbit к графику XAUUSD в MetaTrader.

Шаг 2: Используйте временной интервал M15 для оптимальных результатов.

Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, включить ли режим умного управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и дайте Blue Orbit работать бесперебойно.


После покупки:

Свяжитесь с нами после покупки, чтобы получить доступ к нашему частному сообществу в Telegram. Получайте актуальные обновления, расширенные настройки, результаты производительности и взаимодействуйте с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.

Blue Orbit — это не просто EA, это ваше новое преимущество в торговле.

raja5655
852
raja5655 2025.12.13 00:01 
 

A good expert, and the accuracy of its signals is excellent. Only a few trades failed due to the tight and small stop loss. I kindly ask the author to add a stop loss tool in the settings in the next update.

Farel
570
Ответ разработчика Farel 2025.12.13 13:35
Thank you so much the review is much appreciated
Ответ на отзыв