Blue Orbit

Цена сегодня составляет 120. Когда будет продано 10 копий, новая цена составит 159. Не упустите ранний слот. В настоящее время продано: 5.



Войдите в новую эру автоматической торговли с Blue Orbit—торговым роботом, созданным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Этот система предназначена для точности и сосредоточена на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении входов, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, плавный подход—далеко за пределами жестких механических настроек.









Присоединяйтесь к нашему растущему сообществу трейдеров на MQL: (Нажмите здесь)

Углубитесь в восприятие EA:









Обзор Символ графика: XAUUSD (одиночная настройка графика) Временной интервал: M15 Лучше всего подходит для: XAUUSD Минимальный депозит: $500 рекомендовано Кредитное плечо: 1:100 до 1:500 оптимально

Корректный бэктест: Свяжитесь со мной, и я отправлю вам файл настройки и заметки помощи. ТЕСТовая версия: Свяжитесь со мной сейчас, чтобы получить демо файл тестовой версии. Дополнительный подарок: Завершите свою покупку и свяжитесь со мной, чтобы получить бесплатный EA.





Почему Blue Orbit выделяется

Основная стратегия: Этот EA основан на концепции Ценового Якоря с Учетом Объема. Он использует распределение объема и историю ценового действия для создания “якорных зон”, в которых вероятность реакции цены статистически высокая. Торговля запускается на этих опорных узлах для максимальной эффективности реакции.

Дополнительная умная система управления: Для трейдеров, предпочитающих повышенный потенциал прибыли, Blue Orbit включает интеллектуальный слой управления, который активируется при контролируемых условиях. Он никогда не добавляет сделки вслепую — скорее, вычисляет давление на вход, зоны просадки и жизнеспособность восстановления перед добавлением экспозиции. Это гарантирует, что даже при использовании логики она остается безопасной, рассчитанной и управляемой строгими лимитами рисков.

Адаптивное масштабирование риска: Размер позиции корректируется в зависимости от волатильности в реальном времени, капитала счета и чувствительности рынка — так что ваша экспозиция всегда соответствует рыночным условиям.

Установка, сделанная простой

Шаг 1: Присоедините Blue Orbit к графику XAUUSD в MetaTrader.

Шаг 2: Используйте временной интервал M15 для оптимальных результатов.

Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, включить ли режим умного управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и дайте Blue Orbit работать бесперебойно.





После покупки:

Свяжитесь с нами после покупки, чтобы получить доступ к нашему частному сообществу в Telegram. Получайте актуальные обновления, расширенные настройки, результаты производительности и взаимодействуйте с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.

Blue Orbit — это не просто EA, это ваше новое преимущество в торговле.