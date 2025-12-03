Blue Orbit
Войдите в новую эру автоматической торговли с Blue Orbit—торговым роботом, созданным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Этот система предназначена для точности и сосредоточена на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении входов, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, плавный подход—далеко за пределами жестких механических настроек.
|Обзор
|Символ графика:
|XAUUSD (одиночная настройка графика)
|Временной интервал:
|M15
|Лучше всего подходит для:
|XAUUSD
|Минимальный депозит:
|$500 рекомендовано
|Кредитное плечо:
|1:100 до 1:500 оптимально
|Корректный бэктест:
|Свяжитесь со мной, и я отправлю вам файл настройки и заметки помощи.
|ТЕСТовая версия:
|Свяжитесь со мной сейчас, чтобы получить демо файл тестовой версии.
|Дополнительный подарок:
|Завершите свою покупку и свяжитесь со мной, чтобы получить бесплатный EA.
Почему Blue Orbit выделяется
Основная стратегия: Этот EA основан на концепции Ценового Якоря с Учетом Объема. Он использует распределение объема и историю ценового действия для создания “якорных зон”, в которых вероятность реакции цены статистически высокая. Торговля запускается на этих опорных узлах для максимальной эффективности реакции.
Дополнительная умная система управления: Для трейдеров, предпочитающих повышенный потенциал прибыли, Blue Orbit включает интеллектуальный слой управления, который активируется при контролируемых условиях. Он никогда не добавляет сделки вслепую — скорее, вычисляет давление на вход, зоны просадки и жизнеспособность восстановления перед добавлением экспозиции. Это гарантирует, что даже при использовании логики она остается безопасной, рассчитанной и управляемой строгими лимитами рисков.
Адаптивное масштабирование риска: Размер позиции корректируется в зависимости от волатильности в реальном времени, капитала счета и чувствительности рынка — так что ваша экспозиция всегда соответствует рыночным условиям.
Установка, сделанная простой
Шаг 1: Присоедините Blue Orbit к графику XAUUSD в MetaTrader.
Шаг 2: Используйте временной интервал M15 для оптимальных результатов.
Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, включить ли режим умного управления.
Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и дайте Blue Orbit работать бесперебойно.
После покупки:
Свяжитесь с нами после покупки, чтобы получить доступ к нашему частному сообществу в Telegram. Получайте актуальные обновления, расширенные настройки, результаты производительности и взаимодействуйте с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.
Blue Orbit — это не просто EA, это ваше новое преимущество в торговле.
A good expert, and the accuracy of its signals is excellent. Only a few trades failed due to the tight and small stop loss. I kindly ask the author to add a stop loss tool in the settings in the next update.