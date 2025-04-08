WallGrid EA — Скальпинговая система на основе сетки

WallGrid EA — это скальпинговый торговый робот на основе сеточной стратегии, разработанный для трейдеров, предпочитающих структурированное исполнение, контролируемую нагрузку на депозит и дисциплинированное управление прибылью. Система оптимизирована для краткосрочных флэтовых рыночных условий и ориентирована на быстрое закрытие сделок за счёт микродвижений цены.

Торговый стиль Сеточный скальпинг Рыночные условия Флэт / боковое движение Логика исполнения Сеточное управление позициями без фиксированного стоп-лосса Поддерживаемые инструменты Основные валютные пары: EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD

Второстепенные пары и кроссы: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD

Металлы: XAUUSD, XAGUSD

Индексы: US30, NAS100, SPX500, DAX40 (зависит от брокера)

Крипто CFD: BTCUSD, ETHUSD (зависит от брокера)

Обзор стратегии

WallGrid EA работает по структурированной сеточной логике, при которой позиции открываются и управляются в рамках определённого ценового диапазона. Сделки обычно закрываются очень быстро — часто при минимальных колебаниях цены, что позволяет системе динамически адаптироваться к краткосрочному поведению рынка.

Советник не использует фиксированные уровни стоп-лосса. Управление позициями осуществляется за счёт расстояния между ордерами, агрегации позиций и контроля прибыли и убытков на уровне торговой сессии.

Сравнение таймфреймов

Таймфрейм Уровень рекомендации Уровень риска Примечания M15 Очень высокий Средний Лучший баланс между стабильностью и активностью M5 Умеренный Высокий Более агрессивное поведение, требует опыта H1 Высокий Низкий Спокойная торговля с меньшим числом сделок M1 Не рекомендуется Очень высокий Высокая чувствительность к спреду и исполнению

Важная информация о тестировании

Из-за особенностей сеточных скальпинговых стратегий — быстрых закрытий сделок, микротейков и высокой чувствительности к спреду и скорости исполнения — результаты тестирования в стратегии могут выглядеть нестабильными или слабыми.

Это ожидаемо и не отражает реальное исполнение на рынке, где важную роль играют живая ликвидность, условия брокера и реальные тиковые данные.

Поведение в тестере Может выглядеть нестабильно или ограниченно Исполнение на реальном рынке Адаптировано под живое движение цены и условия исполнения

Торговая философия

WallGrid EA придерживается реалистичного подхода к трейдингу. Безрисковой торговли не существует. Система предназначена для трейдеров, которые понимают риски, нагрузку на капитал и важность дисциплины.

Подход к риску Контролируемая нагрузка, без фиксированного стоп-лосса Тип трейдера Трейдеры, осознающие риски Торговая логика Структурированная сетка с управлением по сессиям

Золотое правило — защита капитала

После достижения заранее установленной прибыли настоятельно рекомендуется выводить средства.



Хранение всей прибыли на торговом счёте увеличивает подверженность рыночной неопределённости. Регулярный вывод прибыли является ключевым элементом долгосрочной защиты капитала при использовании сеточных систем.

Рекомендации по использованию

Использовать при чётко выраженном флэте

Оптимальная продолжительность диапазона: 1–2 часа

Не торговать во время сильных направленных трендов

Допускается многократная остановка и перезапуск советника в течение сессии

Короткие торговые сессии помогают снизить рыночные риски

Рекомендуемый брокер Exness Тип счёта Без ограничений Рекомендуемое плечо 1:500–1000 или без ограничений Минимальный депозит $50 Инструменты Все поддерживаемые символы (поведение зависит от условий брокера)

Заключительные замечания

WallGrid EA не является полностью пассивной или гарантированной системой. Это профессиональный торговый инструмент, предназначенный для пользователей, понимающих структуру рынка, тайминг и управление капиталом. Корректное использование и дисциплинированный контроль рисков являются обязательными.