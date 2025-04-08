WallGrid EA — 基于网格的剥头皮交易系统

WallGrid EA 是一款基于网格策略的剥头皮交易专家顾问，专为偏好结构化执行、可控风险敞口以及纪律性盈利管理的交易者设计。该系统针对短期震荡行情进行了优化，专注于利用微小价格波动快速平仓。

交易风格 网格剥头皮交易 市场条件 震荡 / 横盘市场 执行逻辑 基于网格的持仓管理，不使用固定止损 支持的交易品种 主要外汇对： EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD

次要货币对与交叉盘： EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD

贵金属： XAUUSD, XAGUSD

指数： US30, NAS100, SPX500, DAX40（取决于经纪商）

加密货币 CFD： BTCUSD, ETHUSD（取决于经纪商）

策略概述

WallGrid EA 采用结构化的网格交易逻辑，在预定义的价格区间内开仓并管理持仓。交易通常会在非常短的时间内完成，往往只需微小的价格波动即可平仓，使系统能够灵活适应短期市场行为。

该 EA 不依赖固定止损，而是通过网格间距、持仓聚合以及会话级别的盈亏控制来管理风险。

时间周期对比概览

时间周期 推荐等级 风险等级 说明 M15 非常高 中等 稳定性与交易频率之间的最佳平衡 M5 中等 高 更激进的行为，需要一定经验 H1 高 低 交易节奏更平稳，交易次数较少 M1 不推荐 非常高 对点差和执行条件极其敏感

关于回测的重要说明

由于剥头皮网格策略的特性——包括快速平仓、微小盈利目标以及对点差和执行速度的高度敏感性——策略测试器中的结果可能看起来较弱或不稳定。

这是正常现象，并不能真实反映实盘交易情况。在真实市场中，流动性、经纪商条件以及实时行情数据起着关键作用。

回测表现 可能显得不稳定或受限 真实市场执行 针对实时价格行为和执行条件进行设计

交易理念

WallGrid EA 遵循现实的交易理念。市场中不存在无风险交易。该系统适合理解风险敞口、纪律性和受控执行的交易者，而非激进投机者。

风险管理方式 受控风险敞口，不使用固定止损 适合的交易者类型 具备风险意识的交易者 交易逻辑 结构化网格 + 会话级管理

黄金法则 — 资金保护

一旦达到预设盈利目标，强烈建议及时提取利润。



将所有资金长期保留在交易账户中会增加市场不确定性的风险。对于网格交易系统而言，定期提取利润是长期资金保护的重要组成部分。

推荐使用方式

在明确的震荡行情中使用

理想震荡区间持续时间：1–2 小时

避免在强趋势行情中强行交易

在同一交易时段内多次停止并重新启动 EA 是可以接受的

较短的交易时段有助于降低不可预测的市场风险

推荐经纪商 Exness 账户类型 无限制 推荐杠杆 1:500–1000 或无限制 最低入金 $50 交易品种 所有支持的品种（具体表现取决于经纪商条件）

最终说明

WallGrid EA 并非完全被动或保证盈利的系统。这是一款专业级交易工具，适合理解市场结构、交易时机和资金管理的用户。正确使用和严格的风险控制至关重要。