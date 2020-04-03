NEXA Multi MA Swing Master
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 2.21
- アクティベーション: 5
GOLD（XAUUSD）初動トレンドを狙う Multi-EMA Pre-Stack スイングEA
📌 製品概要
NEXA Multi MA Swing Master は、
GOLD（XAUUSD）のトレンド初期段階を捉えることを目的とした
スイングトレード型のエキスパートアドバイザー（EA）です。
本EAは すべての相場環境で取引を行うわけではありません。
トレンド構造・モメンタム・ボラティリティが
同時に整った場合のみエントリーします。
📊 戦略の主な特徴
1️⃣ EMA Pre-Stack ロジック（中核概念）
-
EMA 20 / 50 / 100 を用いてトレンド形成を評価
-
完全な整列ではなく、整列が始まる過程を重視
-
トレンド後半ではなく、初動段階へのエントリーを目的
レンジ相場や質の低い相場環境を効果的に回避します。
2️⃣ モメンタム点火フィルター（Momentum Ignition）
以下の条件が すべて満たされた場合のみ取引を行います。
-
RSI が中心レベルをクロス
-
Momentum が直近平均を上回る
-
ADX が上昇し、トレンド強度を確認
➡ レンジ相場、弱い値動き、ダマシをフィルタリングします。
3️⃣ ATR ベースのブレイクアウト確認
-
ATR に基づいた許容範囲を用いてブレイクを判断
-
長いヒゲや一時的なボラティリティによる誤エントリーを軽減
-
GOLD 特有の高い変動性に最適化
4️⃣ リスク管理・ポジション管理
-
ATR ベースの自動ストップロス
-
リスクリワード比に基づくテイクプロフィット
-
自動ブレークイーブン機能
-
ATR ベースのトレーリングストップ
-
日次最大損失制限
-
最大ドローダウン保護
-
同時保有ポジション数制限
⏱ 取引特性
-
取引頻度：低〜中
-
主な取引時間帯：欧州・米国セッション
-
アジア時間帯および低ボラティリティ相場では取引を抑制
-
曜日・月に偏らない安定した取引分布
📈 バックテスト結果（戦略特性）
-
安定した右肩上がりの資金曲線
-
ドローダウンは管理され、回復も比較的速い
-
特定の曜日・月への依存なし
-
利益は明確なトレンド局面で主に発生
-
レンジ相場へのエクスポージャーを最小限に抑制
※ バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証するものではありません。
⚙ 推奨取引環境
|項目
|推奨
|取引銘柄
|GOLD（XAUUSD）
|チャート時間足
|M15
|口座タイプ
|ECN / 低スプレッド
|取引時間
|07:00 – 22:00（ブローカー時間）
|必要データ
|200本以上のバー
👤 このようなトレーダーに適しています
-
GOLD 専用のEAを探している方
-
スキャルピングよりスイングトレードを好む方
-
取引回数よりも取引品質を重視する方
-
リスク管理を重視したトレンド戦略を使いたい方
-
レンジ相場での取引を避けたい方
❗ 注意事項
-
本EAは 高頻度スキャルピングEAではありません
-
相場が停滞している期間は取引回数が少なくなる場合があります
-
VPS の利用を推奨します
-
実運用前にデモ口座でのテストを推奨します
📝 まとめ
NEXA Multi MA Swing Master は、常に取引を行うEAではありません。
明確なトレンド初動が確認された場面のみエントリーし、
リスク管理とポジション管理を重視した
システマティックなスイングトレードEAです。