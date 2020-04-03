GOLD（XAUUSD）初動トレンドを狙う Multi-EMA Pre-Stack スイングEA

📌 製品概要

NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master は、

GOLD（XAUUSD）のトレンド初期段階を捉えることを目的とした

スイングトレード型のエキスパートアドバイザー（EA）です。

本EAは すべての相場環境で取引を行うわけではありません。

トレンド構造・モメンタム・ボラティリティが

同時に整った場合のみエントリーします。

📊 戦略の主な特徴

1️⃣ EMA Pre-Stack ロジック（中核概念）

EMA 20 / 50 / 100 を用いてトレンド形成を評価

完全な整列ではなく、 整列が始まる過程 を重視

トレンド後半ではなく、初動段階へのエントリーを目的

レンジ相場や質の低い相場環境を効果的に回避します。

2️⃣ モメンタム点火フィルター（Momentum Ignition）

以下の条件が すべて満たされた場合のみ取引を行います。

RSI が中心レベルをクロス

Momentum が直近平均を上回る

ADX が上昇し、トレンド強度を確認

➡ レンジ相場、弱い値動き、ダマシをフィルタリングします。

3️⃣ ATR ベースのブレイクアウト確認

ATR に基づいた許容範囲を用いてブレイクを判断

長いヒゲや一時的なボラティリティによる誤エントリーを軽減

GOLD 特有の高い変動性に最適化

4️⃣ リスク管理・ポジション管理

ATR ベースの自動ストップロス

リスクリワード比に基づくテイクプロフィット

自動ブレークイーブン機能

ATR ベースのトレーリングストップ

日次最大損失制限

最大ドローダウン保護

同時保有ポジション数制限

⏱ 取引特性

取引頻度：低〜中

主な取引時間帯：欧州・米国セッション

アジア時間帯および低ボラティリティ相場では取引を抑制

曜日・月に偏らない安定した取引分布

📈 バックテスト結果（戦略特性）

安定した右肩上がりの資金曲線

ドローダウンは管理され、回復も比較的速い

特定の曜日・月への依存なし

利益は明確なトレンド局面で主に発生

レンジ相場へのエクスポージャーを最小限に抑制

※ バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証するものではありません。

⚙ 推奨取引環境

項目 推奨 取引銘柄 GOLD（XAUUSD） チャート時間足 M15 口座タイプ ECN / 低スプレッド 取引時間 07:00 – 22:00（ブローカー時間） 必要データ 200本以上のバー

👤 このようなトレーダーに適しています

GOLD 専用のEAを探している方

スキャルピングよりスイングトレードを好む方

取引回数よりも取引品質を重視する方

リスク管理を重視したトレンド戦略を使いたい方

レンジ相場での取引を避けたい方

❗ 注意事項

本EAは 高頻度スキャルピングEAではありません

相場が停滞している期間は取引回数が少なくなる場合があります

VPS の利用を推奨します

実運用前にデモ口座でのテストを推奨します

📝 まとめ

NEXA Multi MA Swing Master は、常に取引を行うEAではありません。

明確なトレンド初動が確認された場面のみエントリーし、

リスク管理とポジション管理を重視した

システマティックなスイングトレードEAです。