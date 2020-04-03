NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master

GOLD（XAUUSD）初動トレンドを狙う Multi-EMA Pre-Stack スイングEA

📌 製品概要

NEXA Multi MA Swing Master は、
GOLD（XAUUSD）のトレンド初期段階を捉えることを目的とした
スイングトレード型のエキスパートアドバイザー（EA）です。

本EAは すべての相場環境で取引を行うわけではありません
トレンド構造・モメンタム・ボラティリティが
同時に整った場合のみエントリーします。

📊 戦略の主な特徴

1️⃣ EMA Pre-Stack ロジック（中核概念）

  • EMA 20 / 50 / 100 を用いてトレンド形成を評価

  • 完全な整列ではなく、整列が始まる過程を重視

  • トレンド後半ではなく、初動段階へのエントリーを目的

レンジ相場や質の低い相場環境を効果的に回避します。

2️⃣ モメンタム点火フィルター（Momentum Ignition）

以下の条件が すべて満たされた場合のみ取引を行います。

  • RSI が中心レベルをクロス

  • Momentum が直近平均を上回る

  • ADX が上昇し、トレンド強度を確認

➡ レンジ相場、弱い値動き、ダマシをフィルタリングします。

3️⃣ ATR ベースのブレイクアウト確認

  • ATR に基づいた許容範囲を用いてブレイクを判断

  • 長いヒゲや一時的なボラティリティによる誤エントリーを軽減

  • GOLD 特有の高い変動性に最適化

4️⃣ リスク管理・ポジション管理

  • ATR ベースの自動ストップロス

  • リスクリワード比に基づくテイクプロフィット

  • 自動ブレークイーブン機能

  • ATR ベースのトレーリングストップ

  • 日次最大損失制限

  • 最大ドローダウン保護

  • 同時保有ポジション数制限

⏱ 取引特性

  • 取引頻度：低〜中

  • 主な取引時間帯：欧州・米国セッション

  • アジア時間帯および低ボラティリティ相場では取引を抑制

  • 曜日・月に偏らない安定した取引分布

📈 バックテスト結果（戦略特性）

  • 安定した右肩上がりの資金曲線

  • ドローダウンは管理され、回復も比較的速い

  • 特定の曜日・月への依存なし

  • 利益は明確なトレンド局面で主に発生

  • レンジ相場へのエクスポージャーを最小限に抑制

※ バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証するものではありません。

⚙ 推奨取引環境

項目 推奨
取引銘柄 GOLD（XAUUSD）
チャート時間足 M15
口座タイプ ECN / 低スプレッド
取引時間 07:00 – 22:00（ブローカー時間）
必要データ 200本以上のバー

👤 このようなトレーダーに適しています

  • GOLD 専用のEAを探している方

  • スキャルピングよりスイングトレードを好む方

  • 取引回数よりも取引品質を重視する方

  • リスク管理を重視したトレンド戦略を使いたい方

  • レンジ相場での取引を避けたい方

❗ 注意事項

  • 本EAは 高頻度スキャルピングEAではありません

  • 相場が停滞している期間は取引回数が少なくなる場合があります

  • VPS の利用を推奨します

  • 実運用前にデモ口座でのテストを推奨します

📝 まとめ

NEXA Multi MA Swing Master は、常に取引を行うEAではありません。
明確なトレンド初動が確認された場面のみエントリーし、
リスク管理とポジション管理を重視した
システマティックなスイングトレードEAです。


