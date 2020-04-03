NEXA Multi MA Swing Master
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 2.21
- Etkinleştirmeler: 5
GOLD (XAUUSD) için erken trend yakalamaya yönelik Multi-EMA Pre-Stack stratejisi
📌 Ürün genel bakışı
NEXA Multi MA Swing Master,
GOLD (XAUUSD) üzerinde erken trend aşamalarını yakalamak amacıyla geliştirilmiş,
Multi-EMA Pre-Stack yapısını momentum ve volatilite filtreleriyle birleştiren bir swing trading Expert Advisor (EA)’dır.
Bu EA her piyasa koşulunda işlem yapmaz.
İşlemler yalnızca trend yapısı, momentum ve volatilite aynı anda uyumlu olduğunda açılır.
📊 Stratejinin temel özellikleri
1️⃣ EMA Pre-Stack mantığı (ana konsept)
-
Trend oluşumunu değerlendirmek için EMA 20 / 50 / 100 kullanır
-
Sadece tam hizalamayı değil, EMA’ların hizalanma sürecini analiz eder
-
Geç girişlerden kaçınarak erken trend girişlerine odaklanır
Bu yapı, yatay piyasaları ve zayıf piyasa koşullarını filtrelemeye yardımcı olur.
2️⃣ Momentum ateşleme filtresi (Momentum Ignition)
İşlemler yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı sağlandığında gerçekleştirilir:
-
RSI belirlenen merkez seviyesini keser
-
Momentum göstergesi son ortalamasının üzerine çıkar
-
ADX trend gücünün arttığını ve onaylandığını gösterir
➡ Yatay piyasalar, zayıf hareketler ve sahte kırılımlar filtrelenir.
3️⃣ ATR tabanlı kırılım onayı
-
Kırılımlar ATR tabanlı tolerans ile doğrulanır
-
Volatilite sıçramaları veya uzun fitillerden kaynaklanan hatalı girişleri azaltır
-
GOLD’un yüksek volatilite yapısına göre optimize edilmiştir
4️⃣ Risk ve pozisyon yönetimi
-
ATR tabanlı otomatik Stop Loss
-
Belirlenmiş risk/ödül oranına dayalı Take Profit
-
Otomatik Break-Even ayarlaması
-
ATR tabanlı Trailing Stop
-
Günlük maksimum zarar limiti
-
Maksimum drawdown koruması
-
Aynı anda açık pozisyon sayısı sınırı
⏱ İşlem özellikleri
-
İşlem sıklığı: düşük – orta
-
Ana işlem seansları: Avrupa ve ABD
-
Asya seansında ve düşük volatilite dönemlerinde minimum işlem
-
Haftanın günleri ve aylar arasında dengeli işlem dağılımı
📈 Backtest özeti (strateji özellikleri)
-
İstikrarlı ve yükselen bakiye eğrisi
-
Kontrol altında drawdown ve hızlı toparlanma
-
Belirli günlere veya aylara bağımlılık yok
-
Kazançlar çoğunlukla güçlü trend dönemlerinde elde edilir
-
Yatay piyasalarda sınırlı maruz kalma
⚠ Backtest sonuçları geçmiş verilere dayanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez.
⚙ Önerilen işlem ayarları
|Parametre
|Öneri
|Enstrüman
|GOLD (XAUUSD)
|Zaman dilimi
|M15
|Hesap tipi
|ECN / düşük spread
|İşlem saatleri
|07:00 – 22:00 (broker saati)
|Minimum veri
|En az 200 mum
👤 Aşağıdaki traderlar için uygundur
-
GOLD işlemleri yapanlar
-
Scalping yerine swing trading tercih edenler
-
İşlem sayısından çok işlem kalitesine önem verenler
-
Risk kontrolü olan trend stratejileri kullananlar
-
Yatay piyasalarda işlem yapmak istemeyenler
❗ Önemli uyarılar
-
Bu EA yüksek frekanslı bir scalping sistemi değildir
-
Yatay piyasa dönemlerinde işlem sayısı düşük olabilir
-
VPS kullanımı tavsiye edilir
-
Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir
📝 Sonuç
NEXA Multi MA Swing Master, sürekli işlem yapmak için tasarlanmamıştır.
Sistem, piyasa net bir erken trend potansiyeli gösterdiğinde işlem açmak üzere geliştirilmiştir
ve kontrollü risk yönetimi ile sistematik pozisyon yönetimi sunar.