NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master

基于多重 EMA 预堆叠结构的 GOLD（XAUUSD）早期趋势捕捉策略

📌 产品概述

NEXA Multi MA Swing Master 是一款专为
GOLD（XAUUSD）早期趋势阶段设计的波段交易型智能交易系统（EA）。

该 EA 不会在所有市场环境中交易
仅在趋势结构、动量信号与波动性条件同时满足时才会择机进场。

📊 策略核心特点

1️⃣ EMA 预堆叠（Pre-Stack）逻辑（核心概念）

  • 使用 EMA 20 / 50 / 100 评估趋势形成过程

  • 关注 EMA 排列的“形成阶段”，而非完全成型后的趋势

  • 专注于 趋势早期阶段，避免追高或追低

该结构有助于过滤震荡行情与弱趋势环境。

2️⃣ 动量点火过滤（Momentum Ignition）

只有在以下条件同时满足时，才允许交易：

  • RSI 突破中心触发水平

  • Momentum 指标强于其近期平均值

  • ADX 显示趋势强度上升并完成点火确认

➡ 有效过滤横盘行情、弱动量以及虚假突破。

3️⃣ 基于 ATR 的突破确认

  • 突破判断结合 ATR 波动容忍度

  • 降低因剧烈波动或影线造成的误入场

  • 针对 GOLD 高波动特性进行优化

4️⃣ 风险控制与仓位管理

  • 基于 ATR 的自动止损（SL）

  • 固定风险回报比的止盈（TP）

  • 自动保本（Break Even）机制

  • 基于 ATR 的移动止损

  • 每日最大亏损限制

  • 最大账户回撤控制

  • 同时持仓数量限制

⏱ 交易特性

  • 交易频率：低至中等

  • 主要交易时段：欧洲盘与美盘

  • 亚洲盘及低波动区间交易极少

  • 交易在星期与月份分布均衡，无明显偏向

📈 回测表现（策略特性）

  • 稳定向上的资金曲线

  • 回撤受控，恢复速度较快

  • 不依赖特定星期或月份

  • 盈利主要来自清晰趋势行情

  • 有效规避震荡市场

⚠ 回测结果基于历史数据，不保证未来收益。

⚙ 推荐交易环境

参数 推荐
交易品种 GOLD（XAUUSD）
图表周期 M15
账户类型 ECN / 低点差
交易时间 07:00 – 22:00（经纪商时间）
最低历史数据 200 根K线以上

👤 适合以下交易者

  • 专注于黄金（GOLD）交易

  • 偏好波段交易而非高频剥头皮

  • 重视交易质量而非交易数量

  • 使用趋势策略并注重风险管理

  • 希望减少震荡行情交易的用户

❗ 注意事项

  • 本 EA 并非 高频剥头皮系统

  • 横盘行情中交易次数可能较少

  • 建议使用 VPS

  • 实盘前请先进行模拟账户测试

📝 总结

NEXA Multi MA Swing Master 并非持续交易型系统。
它专注于 在市场出现明确早期趋势信号时才进行交易
并通过系统化的风险控制来管理每一笔交易。


