Estrategia Multi-EMA Pre-Stack para la captura temprana de tendencias en GOLD (XAUUSD)

📌 Descripción del producto

NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master es un Asesor Experto (EA) de tipo swing diseñado para capturar

las primeras etapas de las tendencias en GOLD (XAUUSD) mediante una estructura Multi-EMA Pre-Stack combinada con filtros de impulso y volatilidad.

Este EA no opera en todas las condiciones de mercado.

Solo abre operaciones cuando la estructura de tendencia, el impulso y la volatilidad están alineados.

📊 Características clave de la estrategia

1️⃣ Lógica EMA Pre-Stack (concepto principal)

Utiliza EMA 20 / 50 / 100 para evaluar la formación de la tendencia

Analiza el proceso de alineación de las medias, no solo la alineación completa

Se enfoca en entradas tempranas de tendencia, evitando señales tardías

Esta lógica ayuda a filtrar mercados laterales y condiciones de baja calidad.

2️⃣ Filtro de activación de impulso (Momentum Ignition)

Las operaciones se permiten únicamente cuando se cumplen simultáneamente:

El RSI cruza el nivel central definido

El indicador Momentum supera su promedio reciente

El ADX muestra aumento de fuerza y confirmación de impulso

➡ Filtra mercados en rango, movimientos débiles y rupturas falsas.

3️⃣ Confirmación de ruptura basada en ATR

La ruptura se valida utilizando tolerancia basada en ATR

Reduce entradas falsas causadas por picos de volatilidad o mechas largas

Optimizado para el comportamiento volátil del GOLD

4️⃣ Gestión de riesgo y posiciones

Stop Loss automático basado en ATR

Take Profit basado en una relación riesgo/beneficio definida

Ajuste automático a Break-Even

Trailing Stop basado en ATR

Límite de pérdida diaria

Protección contra drawdown máximo

Límite de posiciones simultáneas

⏱ Características de trading

Frecuencia de operaciones: baja a media

Sesiones principales: europea y americana

Actividad mínima durante la sesión asiática

Operaciones distribuidas de forma equilibrada por días y meses

📈 Resumen del backtest (características de la estrategia)

Curva de balance estable y ascendente

Drawdowns controlados con recuperación rápida

Sin dependencia de días o meses específicos

Beneficios generados principalmente en fases de tendencia clara

Exposición reducida en mercados laterales

⚠ Los resultados del backtest se basan en datos históricos y no garantizan resultados futuros.

⚙ Configuración recomendada

Parámetro Recomendación Símbolo GOLD (XAUUSD) Marco temporal M15 Tipo de cuenta ECN / spread bajo Horario de trading 07:00 – 22:00 (hora del bróker) Datos históricos Mínimo 200 velas

👤 Adecuado para traders que

Operan GOLD

Prefieren trading swing en lugar de scalping

Valoran la calidad de las operaciones sobre la cantidad

Utilizan estrategias de tendencia con control de riesgo

Desean evitar operar en mercados laterales

❗ Avisos importantes

Este EA no es un sistema de scalping de alta frecuencia

Durante mercados laterales, el número de operaciones puede ser bajo

Se recomienda el uso de VPS

Se aconseja probar primero en cuenta demo

📝 Resumen

NEXA Multi MA Swing Master no está diseñado para operar constantemente.

Está construido para entrar únicamente cuando el mercado muestra un claro potencial de tendencia temprana,

con un control de riesgo definido y una gestión sistemática de las operaciones.