NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master

Estrategia Multi-EMA Pre-Stack para la captura temprana de tendencias en GOLD (XAUUSD)

📌 Descripción del producto

NEXA Multi MA Swing Master es un Asesor Experto (EA) de tipo swing diseñado para capturar
las primeras etapas de las tendencias en GOLD (XAUUSD) mediante una estructura Multi-EMA Pre-Stack combinada con filtros de impulso y volatilidad.

Este EA no opera en todas las condiciones de mercado.
Solo abre operaciones cuando la estructura de tendencia, el impulso y la volatilidad están alineados.

📊 Características clave de la estrategia

1️⃣ Lógica EMA Pre-Stack (concepto principal)

  • Utiliza EMA 20 / 50 / 100 para evaluar la formación de la tendencia

  • Analiza el proceso de alineación de las medias, no solo la alineación completa

  • Se enfoca en entradas tempranas de tendencia, evitando señales tardías

Esta lógica ayuda a filtrar mercados laterales y condiciones de baja calidad.

2️⃣ Filtro de activación de impulso (Momentum Ignition)

Las operaciones se permiten únicamente cuando se cumplen simultáneamente:

  • El RSI cruza el nivel central definido

  • El indicador Momentum supera su promedio reciente

  • El ADX muestra aumento de fuerza y confirmación de impulso

➡ Filtra mercados en rango, movimientos débiles y rupturas falsas.

3️⃣ Confirmación de ruptura basada en ATR

  • La ruptura se valida utilizando tolerancia basada en ATR

  • Reduce entradas falsas causadas por picos de volatilidad o mechas largas

  • Optimizado para el comportamiento volátil del GOLD

4️⃣ Gestión de riesgo y posiciones

  • Stop Loss automático basado en ATR

  • Take Profit basado en una relación riesgo/beneficio definida

  • Ajuste automático a Break-Even

  • Trailing Stop basado en ATR

  • Límite de pérdida diaria

  • Protección contra drawdown máximo

  • Límite de posiciones simultáneas

⏱ Características de trading

  • Frecuencia de operaciones: baja a media

  • Sesiones principales: europea y americana

  • Actividad mínima durante la sesión asiática

  • Operaciones distribuidas de forma equilibrada por días y meses

📈 Resumen del backtest (características de la estrategia)

  • Curva de balance estable y ascendente

  • Drawdowns controlados con recuperación rápida

  • Sin dependencia de días o meses específicos

  • Beneficios generados principalmente en fases de tendencia clara

  • Exposición reducida en mercados laterales

⚠ Los resultados del backtest se basan en datos históricos y no garantizan resultados futuros.

⚙ Configuración recomendada

Parámetro Recomendación
Símbolo GOLD (XAUUSD)
Marco temporal M15
Tipo de cuenta ECN / spread bajo
Horario de trading 07:00 – 22:00 (hora del bróker)
Datos históricos Mínimo 200 velas

👤 Adecuado para traders que

  • Operan GOLD

  • Prefieren trading swing en lugar de scalping

  • Valoran la calidad de las operaciones sobre la cantidad

  • Utilizan estrategias de tendencia con control de riesgo

  • Desean evitar operar en mercados laterales

❗ Avisos importantes

  • Este EA no es un sistema de scalping de alta frecuencia

  • Durante mercados laterales, el número de operaciones puede ser bajo

  • Se recomienda el uso de VPS

  • Se aconseja probar primero en cuenta demo

📝 Resumen

NEXA Multi MA Swing Master no está diseñado para operar constantemente.
Está construido para entrar únicamente cuando el mercado muestra un claro potencial de tendencia temprana,
con un control de riesgo definido y una gestión sistemática de las operaciones.


