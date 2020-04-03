NEXA Multi MA Swing Master

Strategia Multi-EMA Pre-Stack per la cattura anticipata dei trend su GOLD (XAUUSD)

📌 Panoramica del prodotto

NEXA Multi MA Swing Master è un Expert Advisor (EA) di tipo swing progettato per catturare
le fasi iniziali dei trend su GOLD (XAUUSD) utilizzando una struttura Multi-EMA Pre-Stack combinata con filtri di momentum e volatilità.

Questo EA non opera in tutte le condizioni di mercato.
Le operazioni vengono aperte solo quando struttura del trend, momentum e volatilità sono allineati simultaneamente.

📊 Caratteristiche principali della strategia

1️⃣ Logica EMA Pre-Stack (concetto centrale)

  • Utilizza EMA 20 / 50 / 100 per valutare la formazione del trend

  • Analizza il processo di allineamento delle medie mobili, non solo l’allineamento completo

  • Si concentra su entrate anticipate nel trend, evitando segnali tardivi

Questa logica aiuta a filtrare mercati laterali e condizioni deboli.

2️⃣ Filtro di accensione del momentum (Momentum Ignition)

Le operazioni sono consentite solo quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  • L’RSI attraversa il livello centrale definito

  • Il Momentum supera la sua media recente

  • L’ADX mostra un aumento della forza del trend e conferma

➡ Filtra mercati in range, movimenti deboli e falsi breakout.

3️⃣ Conferma del breakout basata su ATR

  • I breakout vengono validati con una tolleranza basata sull’ATR

  • Riduce ingressi errati causati da picchi di volatilità o lunghe ombre delle candele

  • Ottimizzato per il comportamento volatile del GOLD

4️⃣ Gestione del rischio e della posizione

  • Stop Loss automatico basato su ATR

  • Take Profit basato su un rapporto rischio/rendimento definito

  • Regolazione automatica del Break-Even

  • Trailing Stop basato su ATR

  • Limite di perdita giornaliera

  • Protezione contro il drawdown massimo

  • Limite al numero di posizioni simultanee

⏱ Caratteristiche di trading

  • Frequenza delle operazioni: bassa – media

  • Sessioni principali: europea e americana

  • Attività minima durante la sessione asiatica

  • Operazioni distribuite in modo equilibrato tra giorni e mesi

📈 Riepilogo del backtest (caratteristiche della strategia)

  • Curva del capitale stabile e in crescita

  • Drawdown controllati con recupero rapido

  • Nessuna dipendenza da giorni o mesi specifici

  • Profitti generati principalmente durante fasi di trend chiaro

  • Esposizione ridotta ai mercati laterali

⚠ I risultati del backtest si basano su dati storici e non garantiscono risultati futuri.

⚙ Configurazione consigliata

Parametro Consigliato
Strumento GOLD (XAUUSD)
Timeframe M15
Tipo di conto ECN / spread basso
Orari di trading 07:00 – 22:00 (orario broker)
Dati minimi Almeno 200 candele

👤 Adatto ai trader che

  • Operano sul GOLD

  • Preferiscono il swing trading allo scalping

  • Danno priorità alla qualità delle operazioni rispetto alla quantità

  • Utilizzano strategie di trend con controllo del rischio

  • Vogliono evitare i mercati laterali

❗ Avvertenze importanti

  • Questo EA non è un sistema di scalping ad alta frequenza

  • In condizioni di mercato laterale, il numero di operazioni può essere ridotto

  • Si consiglia l’uso di un VPS

  • È raccomandato testare l’EA su conto demo prima dell’uso reale

📝 Conclusione

NEXA Multi MA Swing Master non è progettato per operare continuamente.
È stato sviluppato per entrare solo quando il mercato mostra un chiaro potenziale di trend iniziale,
con una gestione del rischio controllata e una gestione sistematica delle posizioni.


