NEXA Multi MA Swing Master
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 2.21
- Attivazioni: 5
Strategia Multi-EMA Pre-Stack per la cattura anticipata dei trend su GOLD (XAUUSD)
📌 Panoramica del prodotto
NEXA Multi MA Swing Master è un Expert Advisor (EA) di tipo swing progettato per catturare
le fasi iniziali dei trend su GOLD (XAUUSD) utilizzando una struttura Multi-EMA Pre-Stack combinata con filtri di momentum e volatilità.
Questo EA non opera in tutte le condizioni di mercato.
Le operazioni vengono aperte solo quando struttura del trend, momentum e volatilità sono allineati simultaneamente.
📊 Caratteristiche principali della strategia
1️⃣ Logica EMA Pre-Stack (concetto centrale)
-
Utilizza EMA 20 / 50 / 100 per valutare la formazione del trend
-
Analizza il processo di allineamento delle medie mobili, non solo l’allineamento completo
-
Si concentra su entrate anticipate nel trend, evitando segnali tardivi
Questa logica aiuta a filtrare mercati laterali e condizioni deboli.
2️⃣ Filtro di accensione del momentum (Momentum Ignition)
Le operazioni sono consentite solo quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
-
L’RSI attraversa il livello centrale definito
-
Il Momentum supera la sua media recente
-
L’ADX mostra un aumento della forza del trend e conferma
➡ Filtra mercati in range, movimenti deboli e falsi breakout.
3️⃣ Conferma del breakout basata su ATR
-
I breakout vengono validati con una tolleranza basata sull’ATR
-
Riduce ingressi errati causati da picchi di volatilità o lunghe ombre delle candele
-
Ottimizzato per il comportamento volatile del GOLD
4️⃣ Gestione del rischio e della posizione
-
Stop Loss automatico basato su ATR
-
Take Profit basato su un rapporto rischio/rendimento definito
-
Regolazione automatica del Break-Even
-
Trailing Stop basato su ATR
-
Limite di perdita giornaliera
-
Protezione contro il drawdown massimo
-
Limite al numero di posizioni simultanee
⏱ Caratteristiche di trading
-
Frequenza delle operazioni: bassa – media
-
Sessioni principali: europea e americana
-
Attività minima durante la sessione asiatica
-
Operazioni distribuite in modo equilibrato tra giorni e mesi
📈 Riepilogo del backtest (caratteristiche della strategia)
-
Curva del capitale stabile e in crescita
-
Drawdown controllati con recupero rapido
-
Nessuna dipendenza da giorni o mesi specifici
-
Profitti generati principalmente durante fasi di trend chiaro
-
Esposizione ridotta ai mercati laterali
⚠ I risultati del backtest si basano su dati storici e non garantiscono risultati futuri.
⚙ Configurazione consigliata
|Parametro
|Consigliato
|Strumento
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframe
|M15
|Tipo di conto
|ECN / spread basso
|Orari di trading
|07:00 – 22:00 (orario broker)
|Dati minimi
|Almeno 200 candele
👤 Adatto ai trader che
-
Operano sul GOLD
-
Preferiscono il swing trading allo scalping
-
Danno priorità alla qualità delle operazioni rispetto alla quantità
-
Utilizzano strategie di trend con controllo del rischio
-
Vogliono evitare i mercati laterali
❗ Avvertenze importanti
-
Questo EA non è un sistema di scalping ad alta frequenza
-
In condizioni di mercato laterale, il numero di operazioni può essere ridotto
-
Si consiglia l’uso di un VPS
-
È raccomandato testare l’EA su conto demo prima dell’uso reale
📝 Conclusione
NEXA Multi MA Swing Master non è progettato per operare continuamente.
È stato sviluppato per entrare solo quando il mercato mostra un chiaro potenziale di trend iniziale,
con una gestione del rischio controllata e una gestione sistematica delle posizioni.