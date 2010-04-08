다중 EMA 프리스택 기반 GOLD(XAUUSD) 추세 초기 포착 스윙 EA

📌 제품 개요

NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master는

다중 이동평균(EMA 20·50·100)의 정렬이 시작되는 초기 추세 구간에서만

선별적으로 진입하도록 설계된 GOLD(XAUUSD) 전용 스윙 자동매매 EA입니다.

이 EA는 모든 시장 상황에서 거래하지 않으며,

변동성과 추세 조건이 동시에 충족되는 구간만 선택적으로 거래합니다.

📊 전략 핵심 특징

1️⃣ EMA Pre-Stack 구조 (핵심 로직)

EMA 20 / 50 / 100의 상대적 위치와 변화 과정을 점수화

완전 정렬 이후가 아닌 정렬이 형성되는 초기 단계만 진입

추세 초입 포착에 최적화된 구조

2️⃣ Momentum Ignition 필터

다음 조건이 동시에 충족될 때만 거래합니다.

RSI 중심선 돌파

Momentum 지표의 평균 대비 강한 가속

ADX 상승 구조 및 점화 조건 확인

➡ 횡보장, 가짜 반등, 약한 추세 구간 자동 차단

3️⃣ ATR 기반 Breakout 확인

단순 고점/저점 돌파가 아닌

ATR(변동성)을 고려한 돌파 허용 구조

GOLD 특유의 꼬리·변동성에 대응

4️⃣ 리스크 관리 & 포지션 관리

ATR 기반 자동 손절(SL)

손익비(RR) 기반 목표가(TP)

Break Even 및 ATR 트레일링 스탑 자동 적용

일일 최대 손실 제한

최대 계좌 드로다운 제한

최대 동시 포지션 수 제한

⏱ 거래 특성

거래 빈도: 낮음 ~ 중간

주 거래 시간대: 유럽·미국 세션

아시아 세션 및 저변동성 구간 거래 최소화

모든 요일·월에 고르게 분포된 거래 구조

📈 백테스트 요약 (전략 특성)

장기 우상향 수익 곡선

손실은 제한적이며 회복 속도 빠름

특정 시간·요일·월에 편중되지 않은 구조

추세 발생 시 수익 확장, 비추세 구간 거래 회피

※ 백테스트 결과는 과거 데이터 기반이며,

실거래 결과를 보장하지 않습니다.

⚙ 권장 설정 환경

항목 권장 값 거래 종목 GOLD (XAUUSD) 차트 타임프레임 M15 계좌 유형 ECN / 낮은 스프레드 거래 시간 07:00 ~ 22:00 최소 데이터 200봉 이상

👤 이런 트레이더에게 적합합니다

GOLD 전용 자동매매 EA를 찾는 사용자

잦은 매매보다 고품질 스윙 거래 를 선호하는 사용자

횡보장 거래를 원하지 않는 사용자

손익비 중심의 추세 전략을 선호하는 사용자

❗ 주의 사항

이 EA는 고빈도 스캘핑 EA가 아닙니다.

시장이 움직이지 않는 구간에서는 거래가 거의 발생하지 않을 수 있습니다.

VPS 사용을 권장합니다.

실계좌 적용 전 데모 계좌 테스트를 권장합니다.

📝 요약

NEXA Multi MA Swing Master는

“항상 거래하는 EA”가 아니라,

이길 가능성이 높은 추세 초기 구간만 선별적으로 거래하는

전문 스윙 자동매매 시스템입니다.