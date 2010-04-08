NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master

다중 EMA 프리스택 기반 GOLD(XAUUSD) 추세 초기 포착 스윙 EA

📌 제품 개요

NEXA Multi MA Swing Master
다중 이동평균(EMA 20·50·100)의 정렬이 시작되는 초기 추세 구간에서만
선별적으로 진입하도록 설계된 GOLD(XAUUSD) 전용 스윙 자동매매 EA입니다.

이 EA는 모든 시장 상황에서 거래하지 않으며,
변동성과 추세 조건이 동시에 충족되는 구간만 선택적으로 거래합니다.

📊 전략 핵심 특징

1️⃣ EMA Pre-Stack 구조 (핵심 로직)

  • EMA 20 / 50 / 100의 상대적 위치와 변화 과정을 점수화

  • 완전 정렬 이후가 아닌 정렬이 형성되는 초기 단계만 진입

  • 추세 초입 포착에 최적화된 구조

2️⃣ Momentum Ignition 필터

다음 조건이 동시에 충족될 때만 거래합니다.

  • RSI 중심선 돌파

  • Momentum 지표의 평균 대비 강한 가속

  • ADX 상승 구조 및 점화 조건 확인

➡ 횡보장, 가짜 반등, 약한 추세 구간 자동 차단

3️⃣ ATR 기반 Breakout 확인

  • 단순 고점/저점 돌파가 아닌

  • ATR(변동성)을 고려한 돌파 허용 구조

  • GOLD 특유의 꼬리·변동성에 대응

4️⃣ 리스크 관리 & 포지션 관리

  • ATR 기반 자동 손절(SL)

  • 손익비(RR) 기반 목표가(TP)

  • Break Even 및 ATR 트레일링 스탑 자동 적용

  • 일일 최대 손실 제한

  • 최대 계좌 드로다운 제한

  • 최대 동시 포지션 수 제한

⏱ 거래 특성

  • 거래 빈도: 낮음 ~ 중간

  • 주 거래 시간대: 유럽·미국 세션

  • 아시아 세션 및 저변동성 구간 거래 최소화

  • 모든 요일·월에 고르게 분포된 거래 구조

📈 백테스트 요약 (전략 특성)

  • 장기 우상향 수익 곡선

  • 손실은 제한적이며 회복 속도 빠름

  • 특정 시간·요일·월에 편중되지 않은 구조

  • 추세 발생 시 수익 확장, 비추세 구간 거래 회피

※ 백테스트 결과는 과거 데이터 기반이며,
실거래 결과를 보장하지 않습니다.

⚙ 권장 설정 환경

항목 권장 값
거래 종목 GOLD (XAUUSD)
차트 타임프레임 M15
계좌 유형 ECN / 낮은 스프레드
거래 시간 07:00 ~ 22:00
최소 데이터 200봉 이상

👤 이런 트레이더에게 적합합니다

  • GOLD 전용 자동매매 EA를 찾는 사용자

  • 잦은 매매보다 고품질 스윙 거래를 선호하는 사용자

  • 횡보장 거래를 원하지 않는 사용자

  • 손익비 중심의 추세 전략을 선호하는 사용자

❗ 주의 사항

  • 이 EA는 고빈도 스캘핑 EA가 아닙니다.

  • 시장이 움직이지 않는 구간에서는 거래가 거의 발생하지 않을 수 있습니다.

  • VPS 사용을 권장합니다.

  • 실계좌 적용 전 데모 계좌 테스트를 권장합니다.

📝 요약

NEXA Multi MA Swing Master
“항상 거래하는 EA”가 아니라,
이길 가능성이 높은 추세 초기 구간만 선별적으로 거래하는
전문 스윙 자동매매 시스템입니다.

