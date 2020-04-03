Stratégie Multi-EMA Pre-Stack pour la capture précoce des tendances sur GOLD (XAUUSD)

📌 Présentation du produit

NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master est un Expert Advisor (EA) de type swing conçu pour capter

les phases initiales des tendances sur GOLD (XAUUSD) en utilisant une structure Multi-EMA Pre-Stack combinée à des filtres de momentum et de volatilité.

Cet EA ne trade pas dans toutes les conditions de marché.

Les positions sont ouvertes uniquement lorsque la structure de tendance, le momentum et la volatilité sont simultanément alignés.

📊 Principales caractéristiques de la stratégie

1️⃣ Logique EMA Pre-Stack (concept central)

Utilise les EMA 20 / 50 / 100 pour évaluer la formation de la tendance

Analyse le processus d’alignement des moyennes mobiles, et non seulement l’alignement complet

Se concentre sur les entrées précoces de tendance, évitant les signaux tardifs

Cette logique permet de filtrer efficacement les marchés en range et les conditions faibles.

2️⃣ Filtre d’activation du momentum (Momentum Ignition)

Les trades sont autorisés uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

Le RSI franchit le niveau central défini

L’indicateur Momentum dépasse sa moyenne récente

L’ADX indique une augmentation de la force de tendance et une confirmation

➡ Permet d’éviter les marchés plats, les mouvements faibles et les faux breakouts.

3️⃣ Confirmation de breakout basée sur l’ATR

Validation des cassures avec une tolérance basée sur l’ATR

Réduction des entrées erronées dues aux pics de volatilité ou aux mèches de bougies

Optimisé pour le comportement volatil du GOLD

4️⃣ Gestion du risque et des positions

Stop Loss automatique basé sur l’ATR

Take Profit basé sur un ratio risque/rendement défini

Ajustement automatique au Break-Even

Trailing Stop basé sur l’ATR

Limite de perte quotidienne

Protection contre le drawdown maximal

Limitation du nombre de positions simultanées

⏱ Caractéristiques de trading

Fréquence des trades : faible à moyenne

Sessions principales : européenne et américaine

Activité minimale pendant la session asiatique

Répartition équilibrée des trades sur les jours et les mois

📈 Résumé du backtest (caractéristiques de la stratégie)

Courbe de capital stable et ascendante

Drawdowns contrôlés avec récupération rapide

Aucune dépendance à des jours ou mois spécifiques

Profits principalement générés lors de phases de tendance claire

Exposition limitée aux marchés en range

⚠ Les résultats de backtest sont basés sur des données historiques et ne garantissent pas les performances futures.

⚙ Configuration recommandée

Paramètre Recommandation Instrument GOLD (XAUUSD) Unité de temps M15 Type de compte ECN / spread faible Heures de trading 07:00 – 22:00 (heure du broker) Données minimales 200 bougies ou plus

👤 Convient aux traders qui

Tradent le GOLD

Préfèrent le swing trading au scalping

Privilégient la qualité des trades plutôt que la quantité

Utilisent des stratégies de tendance avec gestion du risque

Souhaitent éviter les marchés en range

❗ Remarques importantes

Cet EA n’est pas un système de scalping à haute fréquence

En période de marché latéral, le nombre de trades peut être réduit

L’utilisation d’un VPS est recommandée

Il est conseillé de tester sur un compte démo avant toute utilisation en réel

📝 Conclusion

NEXA Multi MA Swing Master n’est pas conçu pour trader en permanence.

Il a été développé pour intervenir uniquement lorsque le marché montre un potentiel clair de tendance précoce,

avec une gestion du risque maîtrisée et une approche systématique des positions.