NEXA Multi MA Swing Master
- Experts
- Park Seongcheon
- Version: 2.21
- Activations: 5
Stratégie Multi-EMA Pre-Stack pour la capture précoce des tendances sur GOLD (XAUUSD)
📌 Présentation du produit
NEXA Multi MA Swing Master est un Expert Advisor (EA) de type swing conçu pour capter
les phases initiales des tendances sur GOLD (XAUUSD) en utilisant une structure Multi-EMA Pre-Stack combinée à des filtres de momentum et de volatilité.
Cet EA ne trade pas dans toutes les conditions de marché.
Les positions sont ouvertes uniquement lorsque la structure de tendance, le momentum et la volatilité sont simultanément alignés.
📊 Principales caractéristiques de la stratégie
1️⃣ Logique EMA Pre-Stack (concept central)
-
Utilise les EMA 20 / 50 / 100 pour évaluer la formation de la tendance
-
Analyse le processus d’alignement des moyennes mobiles, et non seulement l’alignement complet
-
Se concentre sur les entrées précoces de tendance, évitant les signaux tardifs
Cette logique permet de filtrer efficacement les marchés en range et les conditions faibles.
2️⃣ Filtre d’activation du momentum (Momentum Ignition)
Les trades sont autorisés uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
-
Le RSI franchit le niveau central défini
-
L’indicateur Momentum dépasse sa moyenne récente
-
L’ADX indique une augmentation de la force de tendance et une confirmation
➡ Permet d’éviter les marchés plats, les mouvements faibles et les faux breakouts.
3️⃣ Confirmation de breakout basée sur l’ATR
-
Validation des cassures avec une tolérance basée sur l’ATR
-
Réduction des entrées erronées dues aux pics de volatilité ou aux mèches de bougies
-
Optimisé pour le comportement volatil du GOLD
4️⃣ Gestion du risque et des positions
-
Stop Loss automatique basé sur l’ATR
-
Take Profit basé sur un ratio risque/rendement défini
-
Ajustement automatique au Break-Even
-
Trailing Stop basé sur l’ATR
-
Limite de perte quotidienne
-
Protection contre le drawdown maximal
-
Limitation du nombre de positions simultanées
⏱ Caractéristiques de trading
-
Fréquence des trades : faible à moyenne
-
Sessions principales : européenne et américaine
-
Activité minimale pendant la session asiatique
-
Répartition équilibrée des trades sur les jours et les mois
📈 Résumé du backtest (caractéristiques de la stratégie)
-
Courbe de capital stable et ascendante
-
Drawdowns contrôlés avec récupération rapide
-
Aucune dépendance à des jours ou mois spécifiques
-
Profits principalement générés lors de phases de tendance claire
-
Exposition limitée aux marchés en range
⚠ Les résultats de backtest sont basés sur des données historiques et ne garantissent pas les performances futures.
⚙ Configuration recommandée
|Paramètre
|Recommandation
|Instrument
|GOLD (XAUUSD)
|Unité de temps
|M15
|Type de compte
|ECN / spread faible
|Heures de trading
|07:00 – 22:00 (heure du broker)
|Données minimales
|200 bougies ou plus
👤 Convient aux traders qui
-
Tradent le GOLD
-
Préfèrent le swing trading au scalping
-
Privilégient la qualité des trades plutôt que la quantité
-
Utilisent des stratégies de tendance avec gestion du risque
-
Souhaitent éviter les marchés en range
❗ Remarques importantes
-
Cet EA n’est pas un système de scalping à haute fréquence
-
En période de marché latéral, le nombre de trades peut être réduit
-
L’utilisation d’un VPS est recommandée
-
Il est conseillé de tester sur un compte démo avant toute utilisation en réel
📝 Conclusion
NEXA Multi MA Swing Master n’est pas conçu pour trader en permanence.
Il a été développé pour intervenir uniquement lorsque le marché montre un potentiel clair de tendance précoce,
avec une gestion du risque maîtrisée et une approche systématique des positions.