NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master

Estratégia Multi-EMA Pre-Stack para captura antecipada de tendências em GOLD (XAUUSD)

📌 Visão geral do produto

NEXA Multi MA Swing Master é um Expert Advisor (EA) do tipo swing desenvolvido para capturar
as fases iniciais das tendências em GOLD (XAUUSD) utilizando uma estrutura Multi-EMA Pre-Stack combinada com filtros de momentum e volatilidade.

Este EA não opera em todas as condições de mercado.
As operações são abertas somente quando estrutura de tendência, momentum e volatilidade estão alinhados.

📊 Principais características da estratégia

1️⃣ Lógica EMA Pre-Stack (conceito central)

  • Utiliza EMA 20 / 50 / 100 para avaliar a formação da tendência

  • Analisa o processo de alinhamento das médias, não apenas o alinhamento completo

  • Foco em entradas antecipadas de tendência, evitando entradas tardias

Essa lógica ajuda a filtrar mercados laterais e condições fracas.

2️⃣ Filtro de ignição de momentum (Momentum Ignition)

As operações só são permitidas quando todas as condições abaixo são atendidas:

  • RSI cruza o nível central definido

  • Indicador Momentum acima de sua média recente

  • ADX mostra aumento de força e confirmação de impulso

➡ Filtra mercados em consolidação, movimentos fracos e rompimentos falsos.

3️⃣ Confirmação de rompimento baseada em ATR

  • O rompimento é validado com tolerância baseada em ATR

  • Reduz entradas falsas causadas por picos de volatilidade ou sombras de candles

  • Otimizado para o comportamento volátil do GOLD

4️⃣ Gestão de risco e posição

  • Stop Loss automático baseado em ATR

  • Take Profit com relação risco/retorno definida

  • Ajuste automático para Break-Even

  • Trailing Stop baseado em ATR

  • Limite de perda diária

  • Proteção contra drawdown máximo

  • Limite de posições simultâneas

⏱ Características de negociação

  • Frequência de trades: baixa a média

  • Principais sessões: europeia e americana

  • Atividade mínima durante a sessão asiática

  • Trades distribuídos de forma equilibrada entre dias e meses

📈 Resumo do backtest (características da estratégia)

  • Curva de saldo estável e ascendente

  • Drawdowns controlados com recuperação rápida

  • Sem dependência de dias ou meses específicos

  • Lucros gerados principalmente em fases claras de tendência

  • Exposição reduzida em mercados laterais

⚠ Os resultados do backtest são baseados em dados históricos e não garantem desempenho futuro.

⚙ Configuração recomendada

Parâmetro Recomendação
Ativo GOLD (XAUUSD)
Timeframe M15
Tipo de conta ECN / spread baixo
Horário de negociação 07:00 – 22:00 (horário do broker)
Histórico mínimo 200 candles ou mais

👤 Indicado para traders que

  • Operam GOLD

  • Preferem swing trading em vez de scalping

  • Valorizam qualidade de trades acima da quantidade

  • Utilizam estratégias de tendência com controle de risco

  • Desejam reduzir operações em mercados laterais

❗ Avisos importantes

  • Este EA não é um sistema de scalping de alta frequência

  • Em mercados laterais, o número de operações pode ser reduzido

  • Recomenda-se o uso de VPS

  • Testes em conta demo antes do uso em conta real são recomendados

📝 Resumo final

NEXA Multi MA Swing Master não foi projetado para operar continuamente.
Ele foi desenvolvido para entrar somente quando o mercado apresenta um claro potencial de tendência inicial,
com gestão de risco controlada e execução sistemática das operações.


Produtos recomendados
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Experts
Papa EA versão 6.0 é baseado no Big Boy versão 3.0. Existem novas ideias e funções comerciais que foram adicionadas. Isso torna o Papa EA muito melhor que o Big Boy: pense nisso! E os insumos não mudaram muito. Isso significa que você ainda tem um EA muito simples de usar em mãos. Basta alterar BasicBalance para 55 (ou mais) e definir o EA em um gráfico EURUSD de 15 minutos. >>> Sinal PAPA EA ao vivo <<< Aqui estão as entradas: 1) ExpertComment (você pode alterá-lo): O comentário básico us
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Force Trade X MT5 is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Xau dripper
Allan Maurice Mwesigwa
Experts
XAU Dripper - Steady Gold Extraction Expert Advisor Drip by Drip. Trade by Trade. Consistent Growth. XAU Dripper is a precision-engineered Expert Advisor that extracts profits from the gold market with patience and discipline. Like water carving through stone, this EA doesn't force results — it lets them flow naturally through calculated, high-probability trades. The Dripper Philosophy I don't rush. I don't overtrade. I don't chase. Instead, I let the market come to me — waiting for perfect alig
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilitários
O utilitário "   Multi Symbol Trailing   " move Stop Loss para todas as posições que estão atualmente abertas (multi-symbol trailing). Destina-se principalmente a auxiliar na negociação manual. Não há restrições para o utilitário pelo nome do par de moedas ou pelo identificador individual (número mágico) - o utilitário processa absolutamente todas as posições abertas no momento. A unidade de medida para os parâmetros "   Trailing Stop   " e "   Trailing Step   " é pontos (a diferença entre o pre
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Experts
Engulfx Pro – Advanced Breakout & News-Driven EA for MT5 Engulfx Pro is a powerful and intelligent Expert Advisor designed for traders who demand smart decision-making, precision entries, and dynamic risk control. This EA combines high-quality technical confirmations with market timing logic to trade breakouts effectively — while staying ahead of volatility caused by major news events. Whether you're a trend trader or a volatility hunter, Engulfx Pro adapts with two professional-grade strategi
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Fique à frente do impulso do mercado com o Pip Movement Alert MT5, um indicador versátil de múltiplas moedas projetado para rastrear e alertar traders sobre movimentos precisos em pips em vários símbolos, ideal para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de detectar mudanças repentinas no mercado, este indicador é indispensável para tr
FREE
Edgevia Gold Calenda
Le Huy Tuong
Experts
XAUUSD CALENDAR - News Trading Expert Advisor Trade Gold (XAUUSD) based on high-impact economic calendar events. This EA is designed specifically for news trading, capturing volatility spikes during major USD economic releases. SUPPORTED NEWS EVENTS - FED Interest Rate Decisions - Non-Farm Payrolls (NFP) - CPI Inflation Data - Core PCE Price Index - GDP Releases - Retail Sales - Geopolitical Events (manual input)
FREE
DE40 Scalper MT5
Bishoy Yacob
Experts
Welcome to DE40 Scalper EA! Download the Setfile Please use the setfile when running a backtest/ forward,  modelling   every tick based on real ticks. Act fast—just a few copies remain at the current price before it gets to $397! Check  live signals  for 4 EAs US30 D1, M1, US500 M2, and DE40 M10. Account Details for Demonstration: To view the trading EAs in action, log in to the following live account.        Account Number:  8328683 Password:   WM6nCb?6M0+5 Server:  EquitiGroupLtd-Live
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicadores
Check out my TRADE PLANNER MT5 – strongly recommended to anticipate account scenarios before risking any money. This is a multi-symbol, multi-timeframe, table-based indicator for MetaTrader 5 that identifies 46 types of candlestick formations. Each formation has its own image for easier recognition. The indicator includes popular patterns such as Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing, and Doji-like candles. You can check the full list of patterns in the screenshots below. Also you can
Currency Strength Meter Pro Graph for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indicadores
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currenc
YaY
Sergey Shevchenko
Experts
Consultor Revolucionário para Negociação em Forex Apresentamos a você o mais novo consultor de negociação no mercado Forex, que revolucionará seu entendimento sobre as possibilidades da negociação automatizada! Esta ferramenta única foi desenvolvida usando as tecnologias mais avançadas e anos de experiência de traders profissionais. Principais Características do Nosso Consultor: Alta Rentabilidade : Nosso consultor pode gerar lucros significativos mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Gold Smart Turtle
Premananth R
Experts
Gold Smart Turtle – Expert Advisor for XAUUSD (MT5) Recommended Trading Setup Trading Symbol: XAUUSD Broker Type: ECN / RAW / Low-spread brokers (recommended) Timeframe: M5 (fixed) Strategy Type: Rule-based technical trading system Trade Mode: Single-order execution Minimum Deposit: $100 USD (or equivalent) Broker & Account Compatibility Works with all broker quote formats (2-digit / 3-digit) Supports any account base currency Compatible with all XAUUSD symbol variations Independent of broker GM
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicadores
O painel de alerta RSI / TDI permite monitorar RSIs de uma só vez (selecionável por você) em todos os principais pares que você negocia. Você pode usá-lo de duas maneiras: 1. Selecione vários prazos e o traço mostrará quando houver vários prazos estendidos além das condições normais de negociação. Um ótimo indicador de que o preço aumentou muito recentemente, pois atingiu um nível de sobrecompra ou sobrevenda em vários prazos, de modo que uma retração ou reversão deve ocorrer em breve. 2. U
Big Boy
Busingye Tusasirwe
Experts
Big Boy v3.0 é um novo EA que foi projetado para negociar com precisão no período de 15 minutos do EURUSD. Por favor, use-o no gráfico EURUSD 15 min. É muito preciso, ano após ano. Depois de baixado, altere o Saldo Básico para 50 e anexe no gráfico EURUSD 15 Min. Obrigado por considerar comprar e usar este EA. Aqui estão as entradas: 1) Comentário do Especialista (você pode alterá-lo): O comentário básico usado para cada negociação 2) Expert Magic: Identificador exclusivo para negociações a
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Ultimate Layer Smart Risk Trade Assistant
Ericson Jay Torralba
Utilitários
Layer Smart Risk Trade Assistant – MT5 Trade Manager, Risk Management & Order Organizer Utility for MetaTrader 5 Are you looking for the most reliable trade assistant for MetaTrader 5 (MT5) ? Layer Smart Risk Trade Assistant is the ultimate manual trading utility and trade panel , perfect for both beginner and advanced traders who want smarter risk management , order organization, and effortless multi-order management . Do you ever struggle with: Forgetting to update your stoploss or take profi
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Experts
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
Experts
BTC Scalper - Automated RSI Breakout Strategy for BTCUSD Unlock the power of automated trading with BTC Scalper! This expert advisor is a fully autonomous trading strategy, designed to capitalize on fast-moving BTCUSD markets. It leverages a potent combination of RSI Breakouts and two Exponential Moving Averages (EMA) to find high-probability trade entries, ensuring optimal confluence for success. Key Features: Fully Automated Trading : Set it, forget it, and let BTC Scalper handle your trades 2
FREE
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Stochastic Multicurrency Scanner Dashboard MT5 é uma ferramenta poderosa projetada para monitorar múltiplos pares de moedas e períodos de tempo utilizando o oscilador Estocástico. Organiza os sinais em um formato de grade, exibindo o status de cada símbolo em períodos de tempo de M1 a MN1. Os traders podem habilitar ou desabilitar períodos de tempo específicos para se adequar às suas estratégias. A versión para MT4 está disponível aqui: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4 Para docume
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
XAU Dominator Pro
Shailesh Gour
Experts
XAU Dominator Pro – Precision Scalping for GOLD (XAUUSD) on M5 XAU Dominator Pro.mq5 is a high-performance Expert Advisor built specifically for XAUUSD (GOLD), optimized on the M5 timeframe for short-term scalping and trend-based trades. Engineered to dominate the gold market using precision entries and robust risk control, this EA is designed for consistent gains with discipline. Key Features ️ Symbol: XAUUSD / XAUUSDc Timeframe: M5 (5-minute) Trading Style: Scalping + Trend Acco
SalarymanEA
Jose Luis Thenier Villa
Experts
Salaryman EA, inexahustible, as it works 24/7 into the forex market. SalarymanEA is a customizable multicurrency sophisticated expert advisor that trades into 7 currency pairs; AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, USDCAD, GBPCAD, AUDUSD and NZDUSD The advisor is based on the following principles: Market levels of liquidity are hidden from charts, Salaryman EA identifies critical zones of liquidity based on several propietary indicators. The market should not know our operations, for this we use our own indic
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Quasimodo Genie Indicator for MetaTrader 5 Introducing the Quasimodo Genie , a technical analysis indicator for MetaTrader 5 that is designed to automatically identify the Quasimodo or "Over and Under" pattern on your charts. This tool provides visual signals based on the structure of this popular chart pattern. This indicator is built to assist with pattern recognition and analysis by highlighting key swing points. It also offers a range of customizable settings, allowing you to fine-tune the
FREE
RiskX Turbo EA
Burak Enes Aydin
Experts
RiskX Turbo EA - High-Risk Trading Robot Overview: RiskX Turbo EA is an ultra-aggressive trading robot designed for traders who embrace high risk for potentially high rewards. Operating on the USD/JPY 1-hour chart, this EA executes bold trades by utilizing one-third of the account balance per position and exponentially increasing trade sizes as equity grows. While it offers significant profit potential, it also carries an inherent risk of full account loss, which is entirely dependent on chance.
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiênc
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Mais do autor
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experts
NEXA Gold Pullback System v2.0 EA de Swing Trading para GOLD baseado em Tendência H1 e Pullback M15 Manual Oficial do Usuário (Versão Final) 1. Visão geral NEXA Gold Pullback System v2.0 é um Expert Advisor de swing trading desenvolvido exclusivamente para operar GOLD (XAUUSD). O EA analisa a direção da tendência de médio e longo prazo no timeframe H1 e executa as operações no M15, identificando estruturas de pullback que ocorrem com frequência no mercado do ouro. O sistema não depende de um úni
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experts
Versão em Português — Descrição Premium para Venda de EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA Sistema automático de trading 1:3 baseado em GOLD (M15 + M5) (com Filtro Macro + Gestão de Ondas) 1. Visão Geral do EA O NEXA Gold Macro Strategy02 EA foi desenvolvido especificamente para o trading automático de Ouro (XAUUSD) , combinando análise de tendência e confirmação macroeconômica. O EA define a direção no M15 , aciona entradas precisas no M5 , e utiliza um filtro macro baseado em US100, US500
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experts
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual do Produto (PT-BR) Introdução O NEXA EMA-RSI Swing v1 é um sistema de trading automatizado (EA) desenvolvido para combinar seguimento de tendência com entradas de pullback (swing) . Ele identifica a tendênc
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experts
NEXA Trend Swing Pro v3 Manual do Usuário – Versão em Português (Edição Final) EA de Swing Trading baseado em EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volume + Sistema Multi-Score 1. Visão Geral do EA O NEXA Trend Swing Pro v3 é um algoritmo de swing trading baseado em tendência, desenvolvido para GOLD (XAUUSD) utilizando: Filtro de tendência no H1 Gatilho de entrada no M30 Esta estratégia não é um simples cruzamento de EMAs. Ela integra cinco filtros avançados : Força da tendência (distânci
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experts
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA de Seguimento de Micro-Tendência para GOLD Manual Oficial do Usuário (Português) 1️⃣ Visão Geral NEXA ADX-EMA Trend Ride é um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Diferente dos sistemas tradicionais baseados em timeframes maiores (H1/H4), este EA foca em acelerações micro-tendenciais que ocorrem dentro de uma tendência já estabelecida . Conceito Central Pequenas perdas controladas + ganhos grandes ocasionais
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experts
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Expert Advisor de Tendência por Momentum para GOLD Manual Oficial do Usuário (Versão em Português) 1️⃣ Visão Geral NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch é um Expert Advisor de baixa frequência e alto risco/retorno (RR) , desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Este EA não é um sistema de scalping nem de alta frequência . As entradas ocorrem somente quando a tendência do timeframe superior e o rompimento de momentum do timeframe inferior coincidem em um
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experts
NEXA Swing Zone Trader Manual Oficial do Usuário (Português) 1. Visão Geral NEXA Swing Zone Trader é um Expert Advisor de swing trading de baixa frequência e alta precisão , desenvolvido para operar apenas quando tendência, momentum e estrutura de mercado estão alinhados . Este EA não busca operar constantemente. O foco é qualidade das entradas, estabilidade e uso em contas reais . 2. Lógica Principal da Estratégia Identificação da Zona de Tendência EMA (Período 150) no timeframe H1 Preço a
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experts
NEXA Dynamic Swing Manual do Usuário em Português 1. Visão Geral NEXA Dynamic Swing é um Expert Advisor (EA) avançado de swing trading , desenvolvido especialmente para operar GOLD (XAUUSD) . Este EA combina uma Média Móvel Adaptativa (AMA) com RSI, Stochastic e confirmação de volume OBV , permitindo operações apenas em condições de mercado de alta qualidade , evitando ruídos e mercados laterais. Princípios principais: Menos operações, maior qualidade Controle rigoroso de drawdown Estabilidad
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário