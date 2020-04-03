NEXA Multi MA Swing Master
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 2.21
- Ativações: 5
Estratégia Multi-EMA Pre-Stack para captura antecipada de tendências em GOLD (XAUUSD)
📌 Visão geral do produto
NEXA Multi MA Swing Master é um Expert Advisor (EA) do tipo swing desenvolvido para capturar
as fases iniciais das tendências em GOLD (XAUUSD) utilizando uma estrutura Multi-EMA Pre-Stack combinada com filtros de momentum e volatilidade.
Este EA não opera em todas as condições de mercado.
As operações são abertas somente quando estrutura de tendência, momentum e volatilidade estão alinhados.
📊 Principais características da estratégia
1️⃣ Lógica EMA Pre-Stack (conceito central)
-
Utiliza EMA 20 / 50 / 100 para avaliar a formação da tendência
-
Analisa o processo de alinhamento das médias, não apenas o alinhamento completo
-
Foco em entradas antecipadas de tendência, evitando entradas tardias
Essa lógica ajuda a filtrar mercados laterais e condições fracas.
2️⃣ Filtro de ignição de momentum (Momentum Ignition)
As operações só são permitidas quando todas as condições abaixo são atendidas:
-
RSI cruza o nível central definido
-
Indicador Momentum acima de sua média recente
-
ADX mostra aumento de força e confirmação de impulso
➡ Filtra mercados em consolidação, movimentos fracos e rompimentos falsos.
3️⃣ Confirmação de rompimento baseada em ATR
-
O rompimento é validado com tolerância baseada em ATR
-
Reduz entradas falsas causadas por picos de volatilidade ou sombras de candles
-
Otimizado para o comportamento volátil do GOLD
4️⃣ Gestão de risco e posição
-
Stop Loss automático baseado em ATR
-
Take Profit com relação risco/retorno definida
-
Ajuste automático para Break-Even
-
Trailing Stop baseado em ATR
-
Limite de perda diária
-
Proteção contra drawdown máximo
-
Limite de posições simultâneas
⏱ Características de negociação
-
Frequência de trades: baixa a média
-
Principais sessões: europeia e americana
-
Atividade mínima durante a sessão asiática
-
Trades distribuídos de forma equilibrada entre dias e meses
📈 Resumo do backtest (características da estratégia)
-
Curva de saldo estável e ascendente
-
Drawdowns controlados com recuperação rápida
-
Sem dependência de dias ou meses específicos
-
Lucros gerados principalmente em fases claras de tendência
-
Exposição reduzida em mercados laterais
⚠ Os resultados do backtest são baseados em dados históricos e não garantem desempenho futuro.
⚙ Configuração recomendada
|Parâmetro
|Recomendação
|Ativo
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframe
|M15
|Tipo de conta
|ECN / spread baixo
|Horário de negociação
|07:00 – 22:00 (horário do broker)
|Histórico mínimo
|200 candles ou mais
👤 Indicado para traders que
-
Operam GOLD
-
Preferem swing trading em vez de scalping
-
Valorizam qualidade de trades acima da quantidade
-
Utilizam estratégias de tendência com controle de risco
-
Desejam reduzir operações em mercados laterais
❗ Avisos importantes
-
Este EA não é um sistema de scalping de alta frequência
-
Em mercados laterais, o número de operações pode ser reduzido
-
Recomenda-se o uso de VPS
-
Testes em conta demo antes do uso em conta real são recomendados
📝 Resumo final
NEXA Multi MA Swing Master não foi projetado para operar continuamente.
Ele foi desenvolvido para entrar somente quando o mercado apresenta um claro potencial de tendência inicial,
com gestão de risco controlada e execução sistemática das operações.