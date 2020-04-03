Estratégia Multi-EMA Pre-Stack para captura antecipada de tendências em GOLD (XAUUSD)

📌 Visão geral do produto

NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master é um Expert Advisor (EA) do tipo swing desenvolvido para capturar

as fases iniciais das tendências em GOLD (XAUUSD) utilizando uma estrutura Multi-EMA Pre-Stack combinada com filtros de momentum e volatilidade.

Este EA não opera em todas as condições de mercado.

As operações são abertas somente quando estrutura de tendência, momentum e volatilidade estão alinhados.

📊 Principais características da estratégia

1️⃣ Lógica EMA Pre-Stack (conceito central)

Utiliza EMA 20 / 50 / 100 para avaliar a formação da tendência

Analisa o processo de alinhamento das médias, não apenas o alinhamento completo

Foco em entradas antecipadas de tendência, evitando entradas tardias

Essa lógica ajuda a filtrar mercados laterais e condições fracas.

2️⃣ Filtro de ignição de momentum (Momentum Ignition)

As operações só são permitidas quando todas as condições abaixo são atendidas:

RSI cruza o nível central definido

Indicador Momentum acima de sua média recente

ADX mostra aumento de força e confirmação de impulso

➡ Filtra mercados em consolidação, movimentos fracos e rompimentos falsos.

3️⃣ Confirmação de rompimento baseada em ATR

O rompimento é validado com tolerância baseada em ATR

Reduz entradas falsas causadas por picos de volatilidade ou sombras de candles

Otimizado para o comportamento volátil do GOLD

4️⃣ Gestão de risco e posição

Stop Loss automático baseado em ATR

Take Profit com relação risco/retorno definida

Ajuste automático para Break-Even

Trailing Stop baseado em ATR

Limite de perda diária

Proteção contra drawdown máximo

Limite de posições simultâneas

⏱ Características de negociação

Frequência de trades: baixa a média

Principais sessões: europeia e americana

Atividade mínima durante a sessão asiática

Trades distribuídos de forma equilibrada entre dias e meses

📈 Resumo do backtest (características da estratégia)

Curva de saldo estável e ascendente

Drawdowns controlados com recuperação rápida

Sem dependência de dias ou meses específicos

Lucros gerados principalmente em fases claras de tendência

Exposição reduzida em mercados laterais

⚠ Os resultados do backtest são baseados em dados históricos e não garantem desempenho futuro.

⚙ Configuração recomendada

Parâmetro Recomendação Ativo GOLD (XAUUSD) Timeframe M15 Tipo de conta ECN / spread baixo Horário de negociação 07:00 – 22:00 (horário do broker) Histórico mínimo 200 candles ou mais

👤 Indicado para traders que

Operam GOLD

Preferem swing trading em vez de scalping

Valorizam qualidade de trades acima da quantidade

Utilizam estratégias de tendência com controle de risco

Desejam reduzir operações em mercados laterais

❗ Avisos importantes

Este EA não é um sistema de scalping de alta frequência

Em mercados laterais, o número de operações pode ser reduzido

Recomenda-se o uso de VPS

Testes em conta demo antes do uso em conta real são recomendados

📝 Resumo final

NEXA Multi MA Swing Master não foi projetado para operar continuamente.

Ele foi desenvolvido para entrar somente quando o mercado apresenta um claro potencial de tendência inicial,

com gestão de risco controlada e execução sistemática das operações.