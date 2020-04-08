Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO V2.0 для MetaTrader 5

Position Size Calculator PRO V2.0 – это индикатор управления рисками для платформы MetaTrader 5. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер позиции (lot size) в соответствии с вашим риском на сделку, расстоянием до Stop Loss и параметрами инструмента (tick value, tick size, маржа).

Индикатор отображает полный панельный блок прямо на графике, а также визуальные зоны Stop Loss и Take Profit, которые можно перемещать мышью. Он предназначен для того, чтобы помочь трейдеру применять последовательный money management и контролировать риск перед открытием сделки.

Назначение Position Size Calculator PRO V2.0

  • Автоматический расчет оптимального размера позиции с учетом заданного риска на сделку.
  • Стандартизация управления рисками по всем инструментам (Forex, индексы, CFD и другие).
  • Четкое отображение уровней Stop Loss, Take Profit, количества пунктов, риска и потенциальной прибыли.
  • Проверка отношения риск/прибыль (Risk/Reward) и требуемой маржи до открытия ордера.

Основные возможности

  • Профессиональный калькулятор размера лота
    • Риск на сделку в процентах от баланса ( InpRiskPercent ).
    • Риск в фиксированной денежной сумме ( MaxRiskAmount ).
    • Опция использования фиксированного размера лота ( UseFixedLotSize и FixedLotSize ).
    • Учитывает tick value, tick size, минимальный и максимальный объем, а также шаг объема инструмента.
  • Зоны Stop Loss и Take Profit на графике
    • Автоматическое создание зоны Stop Loss (красная) и зоны Take Profit (зеленая).
    • Зоны можно перетаскивать мышью для точной настройки уровней SL и TP.
    • При перемещении зон в режиме реального времени пересчитываются размер лота, риск и потенциальная прибыль.
    • Отдельная линия цены входа с настраиваемым цветом.
  • Stop Loss на основе ATR или вручную заданный Stop Loss
    • Stop Loss на основе индикатора Average True Range с настраиваемым периодом ( ATR_Period ).
    • Коэффициент ATR можно изменять ( InpATR_Multiplier ).
    • Возможность использовать ручную цену входа ( ManualEntryPrice ), иначе используется текущая цена Bid/Ask.
  • Управление отношением риск/прибыль (Risk/Reward)
    • Включение или отключение автоматического расчета Risk/Reward ( CalculateRR ).
    • Задание целевого отношения риск/прибыль ( InpTargetRR , например 1:2, 1:3 и т. д.).
    • Автоматический расчет уровня Take Profit на основе расстояния до Stop Loss и целевого R:R.
  • Панель управления на графике
    • Показывает рассчитанный размер лота в отдельном выделенном блоке.
    • Отображает риск в валюте счета и в процентах от баланса.
    • Показывает уровни входа, Stop Loss и Take Profit с количеством пунктов и денежными значениями.
    • Отображает требуемую маржу и уровень маржи в процентах.
    • Показывает цену безубыточности (break-even) с учетом спреда.
    • Четко указывает направление сделки (покупка или продажа).
  • Интерактивные кнопки
    • Быстрая смена направления сделки (BUY или SELL).
    • Изменение процента риска непосредственно с панели.
    • Регулировка целевого отношения Risk/Reward.
    • Регулировка коэффициента ATR.
    • Включение и отключение визуальных зон на графике.
    • Кнопка сброса для возврата к настройкам по умолчанию.
  • Информационные подписи на графике
    • Подписи возле цены входа, Stop Loss и Take Profit.
    • Информация о цене, количестве пунктов и потенциальной прибыли или убытке.
    • Онлайн-отображение фактического отношения Risk/Reward для планируемой сделки.

Основные входные параметры

1. Управление риском (Risk Management)

  • InpRiskPercent – риск на сделку в процентах от баланса.
  • MaxRiskAmount – максимальный размер риска в валюте счета.
  • UseFixedLotSize – использование фиксированного размера лота (true/false).
  • FixedLotSize – фиксированный размер лота, если предыдущая опция включена.

2. Направление сделки

  • InpIsBuyDirection – начальное направление расчета (покупка или продажа).

3. Режим расчета

  • CalculationTimeframe – таймфрейм, используемый для расчета ATR.
  • ManualEntryPrice – ручная цена входа, иначе используется текущая рыночная цена.
  • ATR_Period – период индикатора ATR.
  • InpATR_Multiplier – коэффициент ATR, используемый для установки Stop Loss.

4. Risk / Reward

  • CalculateRR – включить или отключить автоматический расчет Take Profit на основе R:R.
  • InpTargetRR – целевое отношение риск/прибыль.

5. Визуальные настройки и панель

  • InpShowZones – показывать или скрывать зоны Stop Loss и Take Profit.
  • ShowPriceLabels – показывать или скрывать подписи цен на графике.
  • EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – цвета линий и зон.
  • ShowPanel – показывать или скрывать основную панель калькулятора.
  • PanelX / PanelY – положение панели на графике.

6. Дополнительные параметры отображения

  • ShowAccountInfo – отображение баланса и эквити счета.
  • ShowMarginInfo – отображение требуемой маржи и уровня маржи.
  • ShowRiskReward – отображение информации о Risk/Reward.
  • ShowBreakEven – отображение цены безубыточности.

Рекомендуемое использование

  1. Выберите инструмент и таймфрейм для вашей торговой стратегии.
  2. Задайте риск на сделку (в процентах или в фиксированной сумме).
  3. Выберите направление сделки (покупка или продажа).
  4. Позвольте индикатору предложить Stop Loss на основе ATR или установите собственный уровень Stop Loss.
  5. При необходимости отрегулируйте целевое отношение Risk/Reward или переместите зону Take Profit.
  6. Проверьте рекомендуемый размер лота, риск и потенциальную прибыль перед отправкой ордера.
  7. Откройте позицию в MetaTrader 5, используя размер лота, рассчитанный индикатором.

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5.
  • Тип: индикатор управления рисками (не открывает сделки автоматически).
  • Инструменты: Forex, индексы, товары, CFD (в зависимости от вашего брокера).
  • Таймфреймы: все таймфреймы, поддерживаемые MT5.

Важно

Данный индикатор является вспомогательным инструментом и не гарантирует получение прибыли. Торговля на рынке Forex, индексах и CFD связана с высоким уровнем риска и может привести к потере капитала. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальном счете и торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.

