Position Size Calculator PRO MT5
- Индикаторы
- Prime Horizon
- Версия: 2.0
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 10
Position Size Calculator PRO V2.0 для MetaTrader 5
Position Size Calculator PRO V2.0 – это индикатор управления рисками для платформы MetaTrader 5. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер позиции (lot size) в соответствии с вашим риском на сделку, расстоянием до Stop Loss и параметрами инструмента (tick value, tick size, маржа).
Индикатор отображает полный панельный блок прямо на графике, а также визуальные зоны Stop Loss и Take Profit, которые можно перемещать мышью. Он предназначен для того, чтобы помочь трейдеру применять последовательный money management и контролировать риск перед открытием сделки.
Назначение Position Size Calculator PRO V2.0
- Автоматический расчет оптимального размера позиции с учетом заданного риска на сделку.
- Стандартизация управления рисками по всем инструментам (Forex, индексы, CFD и другие).
- Четкое отображение уровней Stop Loss, Take Profit, количества пунктов, риска и потенциальной прибыли.
- Проверка отношения риск/прибыль (Risk/Reward) и требуемой маржи до открытия ордера.
Основные возможности
- Профессиональный калькулятор размера лота
- Риск на сделку в процентах от баланса ( InpRiskPercent ).
- Риск в фиксированной денежной сумме ( MaxRiskAmount ).
- Опция использования фиксированного размера лота ( UseFixedLotSize и FixedLotSize ).
- Учитывает tick value, tick size, минимальный и максимальный объем, а также шаг объема инструмента.
- Зоны Stop Loss и Take Profit на графике
- Автоматическое создание зоны Stop Loss (красная) и зоны Take Profit (зеленая).
- Зоны можно перетаскивать мышью для точной настройки уровней SL и TP.
- При перемещении зон в режиме реального времени пересчитываются размер лота, риск и потенциальная прибыль.
- Отдельная линия цены входа с настраиваемым цветом.
- Stop Loss на основе ATR или вручную заданный Stop Loss
- Stop Loss на основе индикатора Average True Range с настраиваемым периодом ( ATR_Period ).
- Коэффициент ATR можно изменять ( InpATR_Multiplier ).
- Возможность использовать ручную цену входа ( ManualEntryPrice ), иначе используется текущая цена Bid/Ask.
- Управление отношением риск/прибыль (Risk/Reward)
- Включение или отключение автоматического расчета Risk/Reward ( CalculateRR ).
- Задание целевого отношения риск/прибыль ( InpTargetRR , например 1:2, 1:3 и т. д.).
- Автоматический расчет уровня Take Profit на основе расстояния до Stop Loss и целевого R:R.
- Панель управления на графике
- Показывает рассчитанный размер лота в отдельном выделенном блоке.
- Отображает риск в валюте счета и в процентах от баланса.
- Показывает уровни входа, Stop Loss и Take Profit с количеством пунктов и денежными значениями.
- Отображает требуемую маржу и уровень маржи в процентах.
- Показывает цену безубыточности (break-even) с учетом спреда.
- Четко указывает направление сделки (покупка или продажа).
- Интерактивные кнопки
- Быстрая смена направления сделки (BUY или SELL).
- Изменение процента риска непосредственно с панели.
- Регулировка целевого отношения Risk/Reward.
- Регулировка коэффициента ATR.
- Включение и отключение визуальных зон на графике.
- Кнопка сброса для возврата к настройкам по умолчанию.
- Информационные подписи на графике
- Подписи возле цены входа, Stop Loss и Take Profit.
- Информация о цене, количестве пунктов и потенциальной прибыли или убытке.
- Онлайн-отображение фактического отношения Risk/Reward для планируемой сделки.
Основные входные параметры
1. Управление риском (Risk Management)
- InpRiskPercent – риск на сделку в процентах от баланса.
- MaxRiskAmount – максимальный размер риска в валюте счета.
- UseFixedLotSize – использование фиксированного размера лота (true/false).
- FixedLotSize – фиксированный размер лота, если предыдущая опция включена.
2. Направление сделки
- InpIsBuyDirection – начальное направление расчета (покупка или продажа).
3. Режим расчета
- CalculationTimeframe – таймфрейм, используемый для расчета ATR.
- ManualEntryPrice – ручная цена входа, иначе используется текущая рыночная цена.
- ATR_Period – период индикатора ATR.
- InpATR_Multiplier – коэффициент ATR, используемый для установки Stop Loss.
4. Risk / Reward
- CalculateRR – включить или отключить автоматический расчет Take Profit на основе R:R.
- InpTargetRR – целевое отношение риск/прибыль.
5. Визуальные настройки и панель
- InpShowZones – показывать или скрывать зоны Stop Loss и Take Profit.
- ShowPriceLabels – показывать или скрывать подписи цен на графике.
- EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – цвета линий и зон.
- ShowPanel – показывать или скрывать основную панель калькулятора.
- PanelX / PanelY – положение панели на графике.
6. Дополнительные параметры отображения
- ShowAccountInfo – отображение баланса и эквити счета.
- ShowMarginInfo – отображение требуемой маржи и уровня маржи.
- ShowRiskReward – отображение информации о Risk/Reward.
- ShowBreakEven – отображение цены безубыточности.
Рекомендуемое использование
- Выберите инструмент и таймфрейм для вашей торговой стратегии.
- Задайте риск на сделку (в процентах или в фиксированной сумме).
- Выберите направление сделки (покупка или продажа).
- Позвольте индикатору предложить Stop Loss на основе ATR или установите собственный уровень Stop Loss.
- При необходимости отрегулируйте целевое отношение Risk/Reward или переместите зону Take Profit.
- Проверьте рекомендуемый размер лота, риск и потенциальную прибыль перед отправкой ордера.
- Откройте позицию в MetaTrader 5, используя размер лота, рассчитанный индикатором.
Совместимость
- Платформа: MetaTrader 5.
- Тип: индикатор управления рисками (не открывает сделки автоматически).
- Инструменты: Forex, индексы, товары, CFD (в зависимости от вашего брокера).
- Таймфреймы: все таймфреймы, поддерживаемые MT5.
Важно
Данный индикатор является вспомогательным инструментом и не гарантирует получение прибыли. Торговля на рынке Forex, индексах и CFD связана с высоким уровнем риска и может привести к потере капитала. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальном счете и торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.