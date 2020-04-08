Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO V2.0 для MetaTrader 5

Position Size Calculator PRO V2.0 – это индикатор управления рисками для платформы MetaTrader 5. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер позиции (lot size) в соответствии с вашим риском на сделку, расстоянием до Stop Loss и параметрами инструмента (tick value, tick size, маржа).

Индикатор отображает полный панельный блок прямо на графике, а также визуальные зоны Stop Loss и Take Profit, которые можно перемещать мышью. Он предназначен для того, чтобы помочь трейдеру применять последовательный money management и контролировать риск перед открытием сделки.

Назначение Position Size Calculator PRO V2.0

Автоматический расчет оптимального размера позиции с учетом заданного риска на сделку.

Стандартизация управления рисками по всем инструментам (Forex, индексы, CFD и другие).

Четкое отображение уровней Stop Loss, Take Profit, количества пунктов, риска и потенциальной прибыли.

Проверка отношения риск/прибыль (Risk/Reward) и требуемой маржи до открытия ордера.

Основные возможности

Профессиональный калькулятор размера лота Риск на сделку в процентах от баланса ( InpRiskPercent ). Риск в фиксированной денежной сумме ( MaxRiskAmount ). Опция использования фиксированного размера лота ( UseFixedLotSize и FixedLotSize ). Учитывает tick value, tick size, минимальный и максимальный объем, а также шаг объема инструмента.

Зоны Stop Loss и Take Profit на графике Автоматическое создание зоны Stop Loss (красная) и зоны Take Profit (зеленая). Зоны можно перетаскивать мышью для точной настройки уровней SL и TP. При перемещении зон в режиме реального времени пересчитываются размер лота, риск и потенциальная прибыль. Отдельная линия цены входа с настраиваемым цветом.

Stop Loss на основе ATR или вручную заданный Stop Loss Stop Loss на основе индикатора Average True Range с настраиваемым периодом ( ATR_Period ). Коэффициент ATR можно изменять ( InpATR_Multiplier ). Возможность использовать ручную цену входа ( ManualEntryPrice ), иначе используется текущая цена Bid/Ask.

Управление отношением риск/прибыль (Risk/Reward) Включение или отключение автоматического расчета Risk/Reward ( CalculateRR ). Задание целевого отношения риск/прибыль ( InpTargetRR , например 1:2, 1:3 и т. д.). Автоматический расчет уровня Take Profit на основе расстояния до Stop Loss и целевого R:R.

Панель управления на графике Показывает рассчитанный размер лота в отдельном выделенном блоке. Отображает риск в валюте счета и в процентах от баланса. Показывает уровни входа, Stop Loss и Take Profit с количеством пунктов и денежными значениями. Отображает требуемую маржу и уровень маржи в процентах. Показывает цену безубыточности (break-even) с учетом спреда. Четко указывает направление сделки (покупка или продажа).

Интерактивные кнопки Быстрая смена направления сделки (BUY или SELL). Изменение процента риска непосредственно с панели. Регулировка целевого отношения Risk/Reward. Регулировка коэффициента ATR. Включение и отключение визуальных зон на графике. Кнопка сброса для возврата к настройкам по умолчанию.

Информационные подписи на графике Подписи возле цены входа, Stop Loss и Take Profit. Информация о цене, количестве пунктов и потенциальной прибыли или убытке. Онлайн-отображение фактического отношения Risk/Reward для планируемой сделки.



Основные входные параметры

1. Управление риском (Risk Management)

InpRiskPercent – риск на сделку в процентах от баланса.

– риск на сделку в процентах от баланса. MaxRiskAmount – максимальный размер риска в валюте счета.

– максимальный размер риска в валюте счета. UseFixedLotSize – использование фиксированного размера лота (true/false).

– использование фиксированного размера лота (true/false). FixedLotSize – фиксированный размер лота, если предыдущая опция включена.

2. Направление сделки

InpIsBuyDirection – начальное направление расчета (покупка или продажа).

3. Режим расчета

CalculationTimeframe – таймфрейм, используемый для расчета ATR.

– таймфрейм, используемый для расчета ATR. ManualEntryPrice – ручная цена входа, иначе используется текущая рыночная цена.

– ручная цена входа, иначе используется текущая рыночная цена. ATR_Period – период индикатора ATR.

– период индикатора ATR. InpATR_Multiplier – коэффициент ATR, используемый для установки Stop Loss.

4. Risk / Reward

CalculateRR – включить или отключить автоматический расчет Take Profit на основе R:R.

– включить или отключить автоматический расчет Take Profit на основе R:R. InpTargetRR – целевое отношение риск/прибыль.

5. Визуальные настройки и панель

InpShowZones – показывать или скрывать зоны Stop Loss и Take Profit.

– показывать или скрывать зоны Stop Loss и Take Profit. ShowPriceLabels – показывать или скрывать подписи цен на графике.

– показывать или скрывать подписи цен на графике. EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – цвета линий и зон.

– цвета линий и зон. ShowPanel – показывать или скрывать основную панель калькулятора.

– показывать или скрывать основную панель калькулятора. PanelX / PanelY – положение панели на графике.

6. Дополнительные параметры отображения

ShowAccountInfo – отображение баланса и эквити счета.

– отображение баланса и эквити счета. ShowMarginInfo – отображение требуемой маржи и уровня маржи.

– отображение требуемой маржи и уровня маржи. ShowRiskReward – отображение информации о Risk/Reward.

– отображение информации о Risk/Reward. ShowBreakEven – отображение цены безубыточности.

Рекомендуемое использование

Выберите инструмент и таймфрейм для вашей торговой стратегии. Задайте риск на сделку (в процентах или в фиксированной сумме). Выберите направление сделки (покупка или продажа). Позвольте индикатору предложить Stop Loss на основе ATR или установите собственный уровень Stop Loss. При необходимости отрегулируйте целевое отношение Risk/Reward или переместите зону Take Profit. Проверьте рекомендуемый размер лота, риск и потенциальную прибыль перед отправкой ордера. Откройте позицию в MetaTrader 5, используя размер лота, рассчитанный индикатором.

Совместимость

Платформа: MetaTrader 5.

Тип: индикатор управления рисками (не открывает сделки автоматически).

Инструменты: Forex, индексы, товары, CFD (в зависимости от вашего брокера).

Таймфреймы: все таймфреймы, поддерживаемые MT5.

Важно

Данный индикатор является вспомогательным инструментом и не гарантирует получение прибыли. Торговля на рынке Forex, индексах и CFD связана с высоким уровнем риска и может привести к потере капитала. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальном счете и торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.