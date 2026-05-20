SMC Trade Pilot MT5

Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров, использующих концепции Smart Money. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика, затем размещайте сделку одним нажатием. Управляйте позициями со смартфона, даже когда вы вдали от компьютера.

Какую проблему решает

Сетапы Smart Money не ждут вас. Order Blocks и Liquidity Sweeps формируются во время открытия Лондона, Нью-Йорка или в разгар азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто вдали от экрана. Когда вы открываете график, сетап уже отыгран.

SMC Trade Pilot превращает ваш телефон в полноценный торговый кокпит. Помощник круглосуточно сканирует график на наличие SMC-сигналов. Когда формируется сетап, он отправляет полный торговый тикет в ваш чат Telegram: скриншот графика, направление, цена входа, рекомендуемые Stop Loss и Take Profit, оценка качества. Решение за вами. Одно нажатие для входа, одно для пропуска.

Как это работает

Помощник отслеживает график в фоновом режиме. При обнаружении сигнала Smart Money (BOS, ChoCH, Pending Break, новый Order Block или Liquidity Sweep) в Telegram приходит подробное сообщение со скриншотом графика, деталями сигнала и предложениями SL/TP. Три встроенные кнопки позволяют принять решение: EXECUTE, SKIP, MODIFY. После исполнения сообщение обновляется и появляется кнопка CLOSE NOW. Вы можете закрыть позицию из Telegram в любой момент. Пока позиция открыта, помощник автоматически переводит стоп в безубыток после 1R, затем применяет трейлинг-стоп на основе ATR.

Ключевые возможности

Движок сигналов Smart Money : Break of Structure, Change of Character, обнаружение Pending Break, Order Blocks с оценкой силы, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps, Volume Profile.

: Break of Structure, Change of Character, обнаружение Pending Break, Order Blocks с оценкой силы, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps, Volume Profile. Мульти-таймфрейм панель : мгновенный bias на M15, H1, H4 и D1 с оценкой конфлюэнции.

: мгновенный bias на M15, H1, H4 и D1 с оценкой конфлюэнции. Двунаправленный Telegram : подробные сообщения со скриншотом, встроенные кнопки EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE.

: подробные сообщения со скриншотом, встроенные кнопки EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE. Встроенный риск-менеджмент : расчёт лота от процента капитала, настраиваемый риск на сделку, защита от дневной просадки.

: расчёт лота от процента капитала, настраиваемый риск на сделку, защита от дневной просадки. Авто SL/TP : на основе ATR или последнего Order Block, настраиваемое соотношение риск/прибыль.

: на основе ATR или последнего Order Block, настраиваемое соотношение риск/прибыль. Безубыток и трейлинг : автоматический перевод в безубыток на 1R, затем трейлинг ATR.

: автоматический перевод в безубыток на 1R, затем трейлинг ATR. Фильтр качества : оценка A+/A/B/C для каждого сигнала, минимальный порог настраиваемый.

: оценка A+/A/B/C для каждого сигнала, минимальный порог настраиваемый. Фильтр сессий : опциональное ограничение по Asian, London или New York kill zones.

: опциональное ограничение по Asian, London или New York kill zones. Фильтр спреда : блокирует исполнение при превышении порога.

: блокирует исполнение при превышении порога. Статистика Order Blocks : hit rate, mitigation rate, средняя сила.

: hit rate, mitigation rate, средняя сила. Исторический скан : до 2000 баров анализируется при запуске.

: до 2000 баров анализируется при запуске. Dashboard: перетаскиваемая панель с live-структурой, мульти-таймфрейм, kill zones.

Для кого

Ручные SMC и ICT трейдеры, которые не хотят пропускать сетапы.

Дей-трейдеры и свинг-трейдеры, не имеющие возможности следить за графиками в рабочее время.

Путешественники и кочевники, которым нужен полноценный кокпит на телефоне.

Кандидаты на funded-челленджи, нуждающиеся в строгом риск-менеджменте.

Требования

MetaTrader 5 (любой брокер, Hedging или Netting).

Токен бота Telegram (создаётся бесплатно в приложении Telegram).

Ваш персональный chat ID Telegram.

Разрешить URL API Telegram в настройках MetaTrader 5 (Сервис, Настройки, Советники). В прилагаемом PDF-руководстве описана пошаговая процедура.

Подробное PDF-руководство предоставляется после покупки.

Важные замечания

Это полуавтоматический помощник. Сделки совершаются только после вашего нажатия EXECUTE. Помощник не открывает позиции самостоятельно.

помощник. Сделки совершаются только после вашего нажатия EXECUTE. Помощник не открывает позиции самостоятельно. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном.

Поддержка через систему сообщений MQL5.

Предупреждение о рисках

Торговля валютами и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Вы можете потерять часть или весь начальный капитал. Не инвестируйте средства, которые не можете позволить себе потерять.