SMC Trade Pilot MT5

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SMC Trade Pilot MT5

Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров, использующих концепции Smart Money. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика, затем размещайте сделку одним нажатием. Управляйте позициями со смартфона, даже когда вы вдали от компьютера.

Какую проблему решает

Сетапы Smart Money не ждут вас. Order Blocks и Liquidity Sweeps формируются во время открытия Лондона, Нью-Йорка или в разгар азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто вдали от экрана. Когда вы открываете график, сетап уже отыгран.

SMC Trade Pilot превращает ваш телефон в полноценный торговый кокпит. Помощник круглосуточно сканирует график на наличие SMC-сигналов. Когда формируется сетап, он отправляет полный торговый тикет в ваш чат Telegram: скриншот графика, направление, цена входа, рекомендуемые Stop Loss и Take Profit, оценка качества. Решение за вами. Одно нажатие для входа, одно для пропуска.

Как это работает

  1. Помощник отслеживает график в фоновом режиме.
  2. При обнаружении сигнала Smart Money (BOS, ChoCH, Pending Break, новый Order Block или Liquidity Sweep) в Telegram приходит подробное сообщение со скриншотом графика, деталями сигнала и предложениями SL/TP.
  3. Три встроенные кнопки позволяют принять решение: EXECUTE, SKIP, MODIFY.
  4. После исполнения сообщение обновляется и появляется кнопка CLOSE NOW. Вы можете закрыть позицию из Telegram в любой момент.
  5. Пока позиция открыта, помощник автоматически переводит стоп в безубыток после 1R, затем применяет трейлинг-стоп на основе ATR.

Ключевые возможности

  • Движок сигналов Smart Money: Break of Structure, Change of Character, обнаружение Pending Break, Order Blocks с оценкой силы, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps, Volume Profile.
  • Мульти-таймфрейм панель: мгновенный bias на M15, H1, H4 и D1 с оценкой конфлюэнции.
  • Двунаправленный Telegram: подробные сообщения со скриншотом, встроенные кнопки EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE.
  • Встроенный риск-менеджмент: расчёт лота от процента капитала, настраиваемый риск на сделку, защита от дневной просадки.
  • Авто SL/TP: на основе ATR или последнего Order Block, настраиваемое соотношение риск/прибыль.
  • Безубыток и трейлинг: автоматический перевод в безубыток на 1R, затем трейлинг ATR.
  • Фильтр качества: оценка A+/A/B/C для каждого сигнала, минимальный порог настраиваемый.
  • Фильтр сессий: опциональное ограничение по Asian, London или New York kill zones.
  • Фильтр спреда: блокирует исполнение при превышении порога.
  • Статистика Order Blocks: hit rate, mitigation rate, средняя сила.
  • Исторический скан: до 2000 баров анализируется при запуске.
  • Dashboard: перетаскиваемая панель с live-структурой, мульти-таймфрейм, kill zones.

Для кого

  • Ручные SMC и ICT трейдеры, которые не хотят пропускать сетапы.
  • Дей-трейдеры и свинг-трейдеры, не имеющие возможности следить за графиками в рабочее время.
  • Путешественники и кочевники, которым нужен полноценный кокпит на телефоне.
  • Кандидаты на funded-челленджи, нуждающиеся в строгом риск-менеджменте.

Требования

  • MetaTrader 5 (любой брокер, Hedging или Netting).
  • Токен бота Telegram (создаётся бесплатно в приложении Telegram).
  • Ваш персональный chat ID Telegram.
  • Разрешить URL API Telegram в настройках MetaTrader 5 (Сервис, Настройки, Советники). В прилагаемом PDF-руководстве описана пошаговая процедура.
  • Подробное PDF-руководство предоставляется после покупки.

Важные замечания

  • Это полуавтоматический помощник. Сделки совершаются только после вашего нажатия EXECUTE. Помощник не открывает позиции самостоятельно.
  • Прошлые результаты не гарантируют будущих.
  • Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном.
  • Поддержка через систему сообщений MQL5.

Предупреждение о рисках

Торговля валютами и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Вы можете потерять часть или весь начальный капитал. Не инвестируйте средства, которые не можете позволить себе потерять.

Отзывы 1
Xto971
29
Xto971 2026.06.05 22:26 
 

Exactement ce que je recherchais. L'indicateur mache le travail. Plus qu'a valider l'ordre (ou pas, au choix) via telegram. D'une simplicité incroyable et d'une efficacité bluffante. Je suis a une semaine d'essai en réel et j'ai deja fait mieux que si je tradais seul. Il me faudrait un peu plus de recul pour juger de la pertinence des signaux mais dans tous les cas, cet indicateur est un veritable compagnon. Aussi et c'est tres important pour moi, Sylvain est tres reactif et disponible en cas de probleme ou de question. Vraiment 100% satisfait de mon achat. Je recommande vivement.

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Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
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Liquidity Sweeps Detector PRO MT4 Индикатор Smart Money Concepts (SMC / ICT), который размечает ликвидность buy-side и sell-side, определяет, когда цена снимает уровень ликвидности, и подтверждает последующий Market Structure Shift (MSS). Каждый валидный sweep + MSS отмечается стрелкой и оценивается мультитаймфреймовой конфлюэнцией, с автоматической проекцией риск-прибыль и живой панелью на графике. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ Размечает ликвидность buy-side (BSL) и sell-side (SSL) по подтверждённым свинг-ма
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
5 (1)
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Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v3.0) – Единый интерфейс, встроенные спарклайны, экспорт CSV Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5 , который измеряет относительную силу 8 основных валют в реальном времени (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD), анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от символов, доступных у вашего брокера). Версия 3.0 представляет полное визуальное обновление, соответствующее теме TradingTips Dashboard Suite (такой же вне
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Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — Версия 1.5 Multi-Timeframe Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — индикатор технического анализа для MetaTrader 5, который обнаруживает снятия ликвидности (liquidity sweeps) с подтверждением смены структуры рынка (MSS) . На основе методологии Smart Money Concepts / ICT он определяет уровни Buy Side Liquidity (BSL) и Sell Side Liquidity (SSL) и сигнализирует о снятии стопов с последующей сменой структуры. Индикатор обеспечивает встроенный мультитаймфреймовый анал
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Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Trendline Targets Dashboard MT5 Трендовый индикатор на основе адаптивного движка SuperTrend . Он строит чёткую линию тренда, отмечает каждую смену тренда и проецирует стоп-лосс и три цели тейк-профита на основе кратных риска (R). Каждый параметр настраивается прямо на графике через панель управления, с опциональными фильтрами качества, настраиваемыми оповещениями и встроенным калькулятором размера позиции. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Откройте панель Quick Settings на графике и настраивайте всё на лету,
Session Volume Profile SMC MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем. Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене . Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накла
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Trailing Stop Manager PRO
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SMC Trade Pilot MT4
Prime Horizon
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SMC Trade Pilot MT4 Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров Smart Money Concepts. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика и открывайте сделку одним касанием. Управляйте позициями со смартфона, даже находясь вдали от компьютера. Какую задачу решает Сетапы Smart Money не ждут. Ордер-блоки и снятия ликвидности формируются на открытии Лондона, Нью-Йорка или в середине азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто не у экрана. Пока вы посмотрите на граф
Session Volume Profile SMC MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем. Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене . Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накла
SMC Signal Matrix MT5
Prime Horizon
Индикаторы
SMC Signal Matrix — это мультисимвольный сканер на основе Smart Money Concepts. Он анализирует множество символов одновременно и показывает на одной панели тренд структуры рынка, торговый сигнал, оценку качества (confluence), ближайший ордер-блок и последнее снятие ликвидности по каждой паре. Вместо того чтобы открывать по одному графику, вы читаете структуру рынка всего списка наблюдения на одной панели. Сканер применяет один и тот же движок Smart Money Concepts к каждому символу: структура рын
Фильтр:
Xto971
29
Xto971 2026.06.05 22:26 
 

Exactement ce que je recherchais. L'indicateur mache le travail. Plus qu'a valider l'ordre (ou pas, au choix) via telegram. D'une simplicité incroyable et d'une efficacité bluffante. Je suis a une semaine d'essai en réel et j'ai deja fait mieux que si je tradais seul. Il me faudrait un peu plus de recul pour juger de la pertinence des signaux mais dans tous les cas, cet indicateur est un veritable compagnon. Aussi et c'est tres important pour moi, Sylvain est tres reactif et disponible en cas de probleme ou de question. Vraiment 100% satisfait de mon achat. Je recommande vivement.

Prime Horizon
5868
Ответ разработчика Sylvain Christian Mercier 2026.06.06 00:40
Merci beaucoup Christopher pour ce retour, ça me touche vraiment. C'est exactement l'esprit de l'outil : faire le travail d'analyse en amont et te laisser la décision finale, exécuter ou non d'un simple clic. Content qu'il te serve de vrai compagnon au quotidien. Et merci pour ta remarque sur le support : rester réactif et disponible est une priorité pour moi. D'ailleurs, ton signalement précis sur l'usage multi-graphiques a directement conduit à la version 1.05 (un seul bot pour piloter plusieurs graphiques). C'est grâce à des utilisateurs comme toi que l'outil s'améliore. Continue à bien gérer ton risque, et n'hésite jamais à me contacter pour la moindre question. Bon trading,
Sylvain
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